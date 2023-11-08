https://ria.ru/20231108/ukraina-1908250752.html
Госдеп оценил возможное участие Китая в послевоенном восстановлении Украины
Госдеп оценил возможное участие Китая в послевоенном восстановлении Украины - РИА Новости, 08.11.2023
Госдеп оценил возможное участие Китая в послевоенном восстановлении Украины
США не хотели бы видеть участие Китая в послевоенном восстановлении Украины, заявил в среду помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен. РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T19:40
2023-11-08T19:40
2023-11-08T20:33
специальная военная операция на украине
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владимир зеленский
государственный департамент сша
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ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. США не хотели бы видеть участие Китая в послевоенном восстановлении Украины, заявил в среду помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен."Очень важно, чтобы мы оставались в игре и смогли создать условия, которые сделают невозможным вступление в этот процесс непрозрачных и нелегитимных подрядчиков, таких как КНР", - сказал О'Брайен в ходе слушаний в комитете Сената по иностранным делам.Ранее Владимир Зеленский заявлял, что для восстановления Украины понадобится "приблизительно" 600-800 миллиардов долларов, точная сумма будет известна по завершению конфликта. В марте текущего года Всемирный банк совместно с Еврокомиссией, ООН и правительством Украины оценили потребности страны на восстановление и реконструкцию в 411 миллиардов долларов. Обновленная оценка значительно превысила сентябрьский прогноз в 349 миллиардов и теперь эквивалентна 2,6 ВВП Украины за 2022 год.
https://ria.ru/20230815/ukraina-1890151052.html
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сша, китай, украина, владимир зеленский, государственный департамент сша, еврокомиссия
Специальная военная операция на Украине, США, Китай, Украина, Владимир Зеленский, Государственный департамент США, Еврокомиссия
Госдеп оценил возможное участие Китая в послевоенном восстановлении Украины
Госдеп: США не хотят видеть участия КНР в послевоенном восстановлении Украины