В США сообщили Украине и ЕС шокирующие новости об их будущем
Politico: Украина становится все более тяжелым бременем для ЕС
© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Украина становится серьезной проблемой для Европы, пишет Politico.
"Поскольку дверь в НАТО закрыта для Украины, по крайней мере, пока продолжается конфликт, ЕС неизбежно придется нести еще большее бремя будущего Украины <...>", — говорится в публикации.
"Поскольку дверь в НАТО закрыта для Украины, по крайней мере, пока продолжается конфликт, ЕС неизбежно придется нести еще большее бремя будущего Украины <...>", — говорится в публикации.
В частности, пишет автор, это связано с идеями европейских политиков о присоединении Киева к союзу. Однако, продолжает он, чем больше разговоров идет об этом, тем сложнее воплотить в жизнь эту инициативу.
"Солидарность с Украиной и геополитические соображения будут продолжать играть свою роль, но поскольку последствия расширения для функционирования ЕС становятся все более очевидными, силы сомнений и замедления в сообществе будут усиливаться", — приводит издание слова немецкого политолога Кай-Олафа Ланга.
Politico указывает, что в Европе растет пессимизм по поводу быстрого расширения ЕС, особенно, если учесть перспективы вступления в него опустошенной Украины.
Ранее глава ЕК утверждала, что Киев выполнила более 90% требуемых условий для вступления в Евросоюз. По словам главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, страна может выполнить остальные требования быстро и достичь цели - начать процесс переговоров о присоединении к организации в 2023 году. Однако глава Евросовета Шарль Мишель в интервью изданию Spiegel заявлял, что Украина в случае выполнения всех требуемых условий может вступить в Европейский Союз не раньше 2030 года.
"Солидарность с Украиной и геополитические соображения будут продолжать играть свою роль, но поскольку последствия расширения для функционирования ЕС становятся все более очевидными, силы сомнений и замедления в сообществе будут усиливаться", — приводит издание слова немецкого политолога Кай-Олафа Ланга.
Politico указывает, что в Европе растет пессимизм по поводу быстрого расширения ЕС, особенно, если учесть перспективы вступления в него опустошенной Украины.
Ранее глава ЕК утверждала, что Киев выполнила более 90% требуемых условий для вступления в Евросоюз. По словам главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, страна может выполнить остальные требования быстро и достичь цели - начать процесс переговоров о присоединении к организации в 2023 году. Однако глава Евросовета Шарль Мишель в интервью изданию Spiegel заявлял, что Украина в случае выполнения всех требуемых условий может вступить в Европейский Союз не раньше 2030 года.
Бывший председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер называл Украину насквозь коррумпированной и потому не способной стать членом Евросоюза в скором времени. Заместитель председателя Европарламента Катарина Барли, представляющая Социал-демократическую партию Германии, также полагает, что Украина навряд ли войдет в ЕС до 2029 года. Кроме того, отметила она, для вступления есть четкие критерии, и сейчас Украина не соответствует ни одному из них.