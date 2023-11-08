https://ria.ru/20231108/ukraina-1908089309.html

В США сообщили Украине и ЕС шокирующие новости об их будущем

В США сообщили Украине и ЕС шокирующие новости об их будущем - РИА Новости, 08.11.2023

В США сообщили Украине и ЕС шокирующие новости об их будущем

Украина становится серьезной проблемой для Европы, пишет Politico. "Поскольку дверь в НАТО закрыта для Украины, по крайней мере, пока продолжается конфликт, ЕС... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T10:31

2023-11-08T10:31

2023-11-08T10:34

специальная военная операция на украине

в мире

украина

европа

киев

евросоюз

еврокомиссия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891769998_0:55:1042:641_1920x0_80_0_0_ce9a90f1703c18d687fc494c261b0f6a.jpg

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Украина становится серьезной проблемой для Европы, пишет Politico. "Поскольку дверь в НАТО закрыта для Украины, по крайней мере, пока продолжается конфликт, ЕС неизбежно придется нести еще большее бремя будущего Украины <...>", — говорится в публикации. В частности, пишет автор, это связано с идеями европейских политиков о присоединении Киева к союзу. Однако, продолжает он, чем больше разговоров идет об этом, тем сложнее воплотить в жизнь эту инициативу. "Солидарность с Украиной и геополитические соображения будут продолжать играть свою роль, но поскольку последствия расширения для функционирования ЕС становятся все более очевидными, силы сомнений и замедления в сообществе будут усиливаться", — приводит издание слова немецкого политолога Кай-Олафа Ланга. Politico указывает, что в Европе растет пессимизм по поводу быстрого расширения ЕС, особенно, если учесть перспективы вступления в него опустошенной Украины. Ранее глава ЕК утверждала, что Киев выполнила более 90% требуемых условий для вступления в Евросоюз. По словам главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, страна может выполнить остальные требования быстро и достичь цели - начать процесс переговоров о присоединении к организации в 2023 году. Однако глава Евросовета Шарль Мишель в интервью изданию Spiegel заявлял, что Украина в случае выполнения всех требуемых условий может вступить в Европейский Союз не раньше 2030 года.Бывший председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер называл Украину насквозь коррумпированной и потому не способной стать членом Евросоюза в скором времени. Заместитель председателя Европарламента Катарина Барли, представляющая Социал-демократическую партию Германии, также полагает, что Украина навряд ли войдет в ЕС до 2029 года. Кроме того, отметила она, для вступления есть четкие критерии, и сейчас Украина не соответствует ни одному из них.

https://ria.ru/20231108/ukraina-1908075856.html

https://ria.ru/20231108/ukraine-1907763716.html

украина

европа

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, европа, киев, евросоюз, еврокомиссия