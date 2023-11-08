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В США сообщили Украине и ЕС шокирующие новости об их будущем - РИА Новости, 08.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:31 08.11.2023 (обновлено: 10:34 08.11.2023)
https://ria.ru/20231108/ukraina-1908089309.html
В США сообщили Украине и ЕС шокирующие новости об их будущем
В США сообщили Украине и ЕС шокирующие новости об их будущем - РИА Новости, 08.11.2023
В США сообщили Украине и ЕС шокирующие новости об их будущем
Украина становится серьезной проблемой для Европы, пишет Politico. "Поскольку дверь в НАТО закрыта для Украины, по крайней мере, пока продолжается конфликт, ЕС... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T10:31
2023-11-08T10:34
специальная военная операция на украине
в мире
украина
европа
киев
евросоюз
еврокомиссия
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Украина становится серьезной проблемой для Европы, пишет Politico. "Поскольку дверь в НАТО закрыта для Украины, по крайней мере, пока продолжается конфликт, ЕС неизбежно придется нести еще большее бремя будущего Украины &lt;...&gt;", — говорится в публикации. В частности, пишет автор, это связано с идеями европейских политиков о присоединении Киева к союзу. Однако, продолжает он, чем больше разговоров идет об этом, тем сложнее воплотить в жизнь эту инициативу. "Солидарность с Украиной и геополитические соображения будут продолжать играть свою роль, но поскольку последствия расширения для функционирования ЕС становятся все более очевидными, силы сомнений и замедления в сообществе будут усиливаться", — приводит издание слова немецкого политолога Кай-Олафа Ланга. Politico указывает, что в Европе растет пессимизм по поводу быстрого расширения ЕС, особенно, если учесть перспективы вступления в него опустошенной Украины. Ранее глава ЕК утверждала, что Киев выполнила более 90% требуемых условий для вступления в Евросоюз. По словам главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, страна может выполнить остальные требования быстро и достичь цели - начать процесс переговоров о присоединении к организации в 2023 году. Однако глава Евросовета Шарль Мишель в интервью изданию Spiegel заявлял, что Украина в случае выполнения всех требуемых условий может вступить в Европейский Союз не раньше 2030 года.Бывший председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер называл Украину насквозь коррумпированной и потому не способной стать членом Евросоюза в скором времени. Заместитель председателя Европарламента Катарина Барли, представляющая Социал-демократическую партию Германии, также полагает, что Украина навряд ли войдет в ЕС до 2029 года. Кроме того, отметила она, для вступления есть четкие критерии, и сейчас Украина не соответствует ни одному из них.
https://ria.ru/20231108/ukraina-1908075856.html
https://ria.ru/20231108/ukraine-1907763716.html
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в мире, украина, европа, киев, евросоюз, еврокомиссия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Европа, Киев, Евросоюз, Еврокомиссия
В США сообщили Украине и ЕС шокирующие новости об их будущем

Politico: Украина становится все более тяжелым бременем для ЕС

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Украина становится серьезной проблемой для Европы, пишет Politico.

"Поскольку дверь в НАТО закрыта для Украины, по крайней мере, пока продолжается конфликт, ЕС неизбежно придется нести еще большее бремя будущего Украины <...>", — говорится в публикации.
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В частности, пишет автор, это связано с идеями европейских политиков о присоединении Киева к союзу. Однако, продолжает он, чем больше разговоров идет об этом, тем сложнее воплотить в жизнь эту инициативу.

"Солидарность с Украиной и геополитические соображения будут продолжать играть свою роль, но поскольку последствия расширения для функционирования ЕС становятся все более очевидными, силы сомнений и замедления в сообществе будут усиливаться", — приводит издание слова немецкого политолога Кай-Олафа Ланга.

Politico указывает, что в Европе растет пессимизм по поводу быстрого расширения ЕС, особенно, если учесть перспективы вступления в него опустошенной Украины.

Ранее глава ЕК утверждала, что Киев выполнила более 90% требуемых условий для вступления в Евросоюз. По словам главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, страна может выполнить остальные требования быстро и достичь цели - начать процесс переговоров о присоединении к организации в 2023 году. Однако глава Евросовета Шарль Мишель в интервью изданию Spiegel заявлял, что Украина в случае выполнения всех требуемых условий может вступить в Европейский Союз не раньше 2030 года.
Бывший председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер называл Украину насквозь коррумпированной и потому не способной стать членом Евросоюза в скором времени. Заместитель председателя Европарламента Катарина Барли, представляющая Социал-демократическую партию Германии, также полагает, что Украина навряд ли войдет в ЕС до 2029 года. Кроме того, отметила она, для вступления есть четкие критерии, и сейчас Украина не соответствует ни одному из них.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЕвропаКиевЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
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