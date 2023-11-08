https://ria.ru/20231108/ukraina-1908075856.html

"Новые границы". В ФРГ подготовили сюрприз Украине в конце конфликта

"Новые границы". В ФРГ подготовили сюрприз Украине в конце конфликта - РИА Новости, 08.11.2023

"Новые границы". В ФРГ подготовили сюрприз Украине в конце конфликта

Перспектива вступления в ЕС станет утешением для Украины из-за территориальных потерь, пишет Junge Welt. РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T09:20

2023-11-08T09:20

2023-11-08T10:52

специальная военная операция на украине

в мире

украина

евросоюз

еврокомиссия

киев

сша

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Перспектива вступления в ЕС станет утешением для Украины из-за территориальных потерь, пишет Junge Welt."Фактически ускорение переговоров о присоединении к союзу и скептицизм, который выражается, особенно в США и Великобритании, относительно шансов Украины на победу, дополняют друг друга. Для Киева перспектива присоединения стала бы утешением из-за возможных территориальных потерь, с которыми ему, вероятно, придется смириться в случае возможного прекращения огня", — говорится в публикации.При этом США намерены переложить процесс восстановления и интеграции Украины на плечи Европы, полагает автор."ЕС в долгосрочной перспективе будет ослаблен интеграцией Украины и, следовательно, больше не будет конкурентом США. Украина сожрет все деньги (Брюсселя. — Прим. ред.). В Еврокомиссии уже требуют, чтобы рамки бюджета ЕС были значительно увеличены — либо в форме более высоких взносов со стороны стран-членов, либо путем распределения собственных налоговых поступлений", — отмечает он. Автор напомнил, что некоторые европейские страны уже выражают недовольство из-за влияния Украины на них. Так, польские перевозчики начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной, потому что та демпингует на рынке.Украина в конце февраля 2022 года подала заявку на присоединение к Евросоюзу, а в июне ей предоставили статус кандидата. В Киеве рассчитывают, что вступление произойдет в кратчайшие сроки: по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в течение двух лет.Однако бывший председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал Украину насквозь коррумпированной и потому неспособной стать членом Евросоюза в скором времени. Заместитель председателя Европарламента Катарина Барли, представляющая Социал-демократическую партию Германии, также полагает, что Украина навряд ли войдет в ЕС до 2029 года. Кроме того, отметила она, для вступления есть четкие критерии и сейчас Украина не соответствует ни одному из них.

https://ria.ru/20231009/evrosoyuz-1901353709.html

https://ria.ru/20231108/ukraine-1907763716.html

украина

киев

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, евросоюз, еврокомиссия, киев, сша, вооруженные силы украины