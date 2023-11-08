https://ria.ru/20231108/ukraina-1908075856.html
"Новые границы". В ФРГ подготовили сюрприз Украине в конце конфликта
"Новые границы". В ФРГ подготовили сюрприз Украине в конце конфликта - РИА Новости, 08.11.2023
"Новые границы". В ФРГ подготовили сюрприз Украине в конце конфликта
Перспектива вступления в ЕС станет утешением для Украины из-за территориальных потерь, пишет Junge Welt. РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T09:20
2023-11-08T09:20
2023-11-08T10:52
специальная военная операция на украине
в мире
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еврокомиссия
киев
сша
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Перспектива вступления в ЕС станет утешением для Украины из-за территориальных потерь, пишет Junge Welt."Фактически ускорение переговоров о присоединении к союзу и скептицизм, который выражается, особенно в США и Великобритании, относительно шансов Украины на победу, дополняют друг друга. Для Киева перспектива присоединения стала бы утешением из-за возможных территориальных потерь, с которыми ему, вероятно, придется смириться в случае возможного прекращения огня", — говорится в публикации.При этом США намерены переложить процесс восстановления и интеграции Украины на плечи Европы, полагает автор."ЕС в долгосрочной перспективе будет ослаблен интеграцией Украины и, следовательно, больше не будет конкурентом США. Украина сожрет все деньги (Брюсселя. — Прим. ред.). В Еврокомиссии уже требуют, чтобы рамки бюджета ЕС были значительно увеличены — либо в форме более высоких взносов со стороны стран-членов, либо путем распределения собственных налоговых поступлений", — отмечает он. Автор напомнил, что некоторые европейские страны уже выражают недовольство из-за влияния Украины на них. Так, польские перевозчики начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной, потому что та демпингует на рынке.Украина в конце февраля 2022 года подала заявку на присоединение к Евросоюзу, а в июне ей предоставили статус кандидата. В Киеве рассчитывают, что вступление произойдет в кратчайшие сроки: по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в течение двух лет.Однако бывший председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал Украину насквозь коррумпированной и потому неспособной стать членом Евросоюза в скором времени. Заместитель председателя Европарламента Катарина Барли, представляющая Социал-демократическую партию Германии, также полагает, что Украина навряд ли войдет в ЕС до 2029 года. Кроме того, отметила она, для вступления есть четкие критерии и сейчас Украина не соответствует ни одному из них.
https://ria.ru/20231009/evrosoyuz-1901353709.html
https://ria.ru/20231108/ukraine-1907763716.html
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в мире, украина, евросоюз, еврокомиссия, киев, сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Евросоюз, Еврокомиссия, Киев, США, Вооруженные силы Украины
"Новые границы". В ФРГ подготовили сюрприз Украине в конце конфликта
JW: перспектива вступления в ЕС станет для Украины утешением из-за проигрыша
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости.
Перспектива вступления в ЕС станет утешением для Украины из-за территориальных потерь, пишет Junge Welt
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"Фактически ускорение переговоров о присоединении к союзу и скептицизм, который выражается, особенно в США и Великобритании, относительно шансов Украины на победу, дополняют друг друга. Для Киева перспектива присоединения стала бы утешением из-за возможных территориальных потерь, с которыми ему, вероятно, придется смириться в случае возможного прекращения огня", — говорится в публикации.
При этом США намерены переложить процесс восстановления и интеграции Украины на плечи Европы, полагает автор.
"ЕС в долгосрочной перспективе будет ослаблен интеграцией Украины и, следовательно, больше не будет конкурентом США. Украина сожрет все деньги (Брюсселя. — Прим. ред.). В Еврокомиссии уже требуют, чтобы рамки бюджета ЕС были значительно увеличены — либо в форме более высоких взносов со стороны стран-членов, либо путем распределения собственных налоговых поступлений", — отмечает он.
Можно сжигать: Украина как топливо для военно-финансовой пирамиды Европы
Автор напомнил, что некоторые европейские страны уже выражают недовольство из-за влияния Украины на них. Так, польские перевозчики начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной, потому что та демпингует на рынке.
Украина в конце февраля 2022 года подала заявку на присоединение к Евросоюзу, а в июне ей предоставили статус кандидата. В Киеве рассчитывают, что вступление произойдет в кратчайшие сроки: по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в течение двух лет.
Однако бывший председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал Украину насквозь коррумпированной и потому неспособной стать членом Евросоюза в скором времени. Заместитель председателя Европарламента Катарина Барли, представляющая Социал-демократическую партию Германии, также полагает, что Украина навряд ли войдет в ЕС до 2029 года. Кроме того, отметила она, для вступления есть четкие критерии и сейчас Украина не соответствует ни одному из них.