https://ria.ru/20231108/ubiystvo-1908128240.html
В Ижевске брат убил сестру молотком по наводке ее бывшего мужа
В Ижевске брат убил сестру молотком по наводке ее бывшего мужа - РИА Новости, 08.11.2023
В Ижевске брат убил сестру молотком по наводке ее бывшего мужа
Правоохранители задержали двух жителей Ижевска, один из которых подозревается в том, что молотком убил сестру, а второй - организовал убийство, сообщили в... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T13:08
2023-11-08T13:08
2023-11-08T13:08
происшествия
ижевск
следственный комитет россии (ск рф)
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УФА, 8 ноя - РИА Новости. Правоохранители задержали двух жителей Ижевска, один из которых подозревается в том, что молотком убил сестру, а второй - организовал убийство, сообщили в Telegram-канале СУСК РФ по Удмуртии. Уголовное дело об убийстве было возбуждено по факту обнаружения тела 34-летней женщины в гаражно-строительном кооперативе на улице 9-я Подлесная в Ижевске, уточнили в ведомстве. "По подозрению в совершении преступления задержаны 20-летний брат и 48-летний бывший супруг погибшей. По данным следствия, бывший супруг потерпевшей, к которой он испытывал личную неприязнь в связи с бракоразводным процессом, организовал убийство женщины. В качестве исполнителя преступления он привлек ее брата, также испытывавшего к сестре личную неприязнь", - говорится в сообщении.В вечернее время 6 ноября мужчины ожидали женщину в гаражно-строительном кооперативе, по территории которого она обычно возвращалась с работы. Увидев женщину, брат напал на нее и несколько раз ударил молотком по голове, после чего мужчины скрылись с места преступления на автомобиле, выбросив орудие преступления в пруд. В результате полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте, информирует региональный следком. В соцсетях утверждают, что брат убил сестру из-за детских обид. В СУСК РФ по Удмуртии РИА Новости это не подтвердили.
https://ria.ru/20230414/deputat-1865422846.html
https://ria.ru/20230113/ubiystvo-1844577570.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ижевск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ижевск, Следственный комитет России (СК РФ)
В Ижевске брат убил сестру молотком по наводке ее бывшего мужа
СК: в Ижевске в убийстве женщины молотком заподозрили ее брата и бывшего мужа
УФА, 8 ноя - РИА Новости.
Правоохранители задержали двух жителей Ижевска, один из которых подозревается в том, что молотком убил сестру, а второй - организовал убийство, сообщили в Telegram-канале
СУСК РФ по Удмуртии.
Уголовное дело об убийстве было возбуждено по факту обнаружения тела 34-летней женщины в гаражно-строительном кооперативе на улице 9-я Подлесная в Ижевске, уточнили в ведомстве.
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"По подозрению в совершении преступления задержаны 20-летний брат и 48-летний бывший супруг погибшей. По данным следствия, бывший супруг потерпевшей, к которой он испытывал личную неприязнь в связи с бракоразводным процессом, организовал убийство женщины. В качестве исполнителя преступления он привлек ее брата, также испытывавшего к сестре личную неприязнь", - говорится в сообщении.
В вечернее время 6 ноября мужчины ожидали женщину в гаражно-строительном кооперативе, по территории которого она обычно возвращалась с работы. Увидев женщину, брат напал на нее и несколько раз ударил молотком по голове, после чего мужчины скрылись с места преступления на автомобиле, выбросив орудие преступления в пруд. В результате полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте, информирует региональный следком.
В соцсетях утверждают, что брат убил сестру из-за детских обид. В СУСК РФ по Удмуртии РИА Новости это не подтвердили.
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