https://ria.ru/20231108/ubiystvo-1908128240.html

В Ижевске брат убил сестру молотком по наводке ее бывшего мужа

В Ижевске брат убил сестру молотком по наводке ее бывшего мужа - РИА Новости, 08.11.2023

В Ижевске брат убил сестру молотком по наводке ее бывшего мужа

Правоохранители задержали двух жителей Ижевска, один из которых подозревается в том, что молотком убил сестру, а второй - организовал убийство, сообщили в... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T13:08

2023-11-08T13:08

2023-11-08T13:08

происшествия

ижевск

следственный комитет россии (ск рф)

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УФА, 8 ноя - РИА Новости. Правоохранители задержали двух жителей Ижевска, один из которых подозревается в том, что молотком убил сестру, а второй - организовал убийство, сообщили в Telegram-канале СУСК РФ по Удмуртии. Уголовное дело об убийстве было возбуждено по факту обнаружения тела 34-летней женщины в гаражно-строительном кооперативе на улице 9-я Подлесная в Ижевске, уточнили в ведомстве. "По подозрению в совершении преступления задержаны 20-летний брат и 48-летний бывший супруг погибшей. По данным следствия, бывший супруг потерпевшей, к которой он испытывал личную неприязнь в связи с бракоразводным процессом, организовал убийство женщины. В качестве исполнителя преступления он привлек ее брата, также испытывавшего к сестре личную неприязнь", - говорится в сообщении.В вечернее время 6 ноября мужчины ожидали женщину в гаражно-строительном кооперативе, по территории которого она обычно возвращалась с работы. Увидев женщину, брат напал на нее и несколько раз ударил молотком по голове, после чего мужчины скрылись с места преступления на автомобиле, выбросив орудие преступления в пруд. В результате полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте, информирует региональный следком. В соцсетях утверждают, что брат убил сестру из-за детских обид. В СУСК РФ по Удмуртии РИА Новости это не подтвердили.

https://ria.ru/20230414/deputat-1865422846.html

https://ria.ru/20230113/ubiystvo-1844577570.html

ижевск

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ижевск, следственный комитет россии (ск рф)