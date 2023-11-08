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МИД Турции ответил на критику ЕС словами об Украине - РИА Новости, 08.11.2023
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22:06 08.11.2023
https://ria.ru/20231108/turtsiya-1908275418.html
МИД Турции ответил на критику ЕС словами об Украине
МИД Турции ответил на критику ЕС словами об Украине - РИА Новости, 08.11.2023
МИД Турции ответил на критику ЕС словами об Украине
МИД Турции, комментируя распространенный в среду доклад Еврокомиссии о стране, заявил, что политика Запада, основанная на международном праве и гуманитарных... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T22:06
2023-11-08T22:06
в мире
турция
украина
евросоюз
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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АНКАРА, 8 ноя – РИА Новости. МИД Турции, комментируя распространенный в среду доклад Еврокомиссии о стране, заявил, что политика Запада, основанная на международном праве и гуманитарных принципах, должна распространяться не только на Украину, но и на Ближний Восток. Еврокомиссия обнародовала в среду документ о стратегии расширения до 2023 года и страновые доклады по всем странам-кандидатам и потенциальным кандидатам, включая Турцию. В частности, в докладе было отмечено, что Турция продолжает играть важную роль в транзите энергоресурсов в ЕС, оставаясь зависимой от РФ в вопросах поставок ископаемого топлива. По данным комиссии, Турция "значительно" усилила торгово-экономические связи с РФ, а экономика страны стала более зависимой от РФ в ряде критически важных секторов. "Мы расцениваем критику в докладе о том, что позиция нашей страны в отношении войны между ХАМАС и Израилем совершенно несовместима с ЕС, хвалебную. Мы считаем необходимым напомнить ЕС, который стоит не на своем месте в истории перед лицом гражданской бойни, вышедшей из тьмы средневековья в XXI век, что политика, основанная на общечеловеческих ценностях, международном праве и гуманитарных принципах, должна распространяться не только на Украину или другой регион Европы, но и на весь мир, включая Ближний Восток", - говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.
https://ria.ru/20231028/erdogan-1905892276.html
https://ria.ru/20231108/politika-1907971343.html
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в мире, турция, украина, евросоюз, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Турция, Украина, Евросоюз, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
МИД Турции ответил на критику ЕС словами об Украине

Турция посоветовала ЕС распространять международное право не только на Украину

© AP Photo / Emrah GurelФлаг ЕС в Турции
Флаг ЕС в Турции - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© AP Photo / Emrah Gurel
Флаг ЕС в Турции. Архивное фото
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АНКАРА, 8 ноя – РИА Новости. МИД Турции, комментируя распространенный в среду доклад Еврокомиссии о стране, заявил, что политика Запада, основанная на международном праве и гуманитарных принципах, должна распространяться не только на Украину, но и на Ближний Восток.
Еврокомиссия обнародовала в среду документ о стратегии расширения до 2023 года и страновые доклады по всем странам-кандидатам и потенциальным кандидатам, включая Турцию.
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В частности, в докладе было отмечено, что Турция продолжает играть важную роль в транзите энергоресурсов в ЕС, оставаясь зависимой от РФ в вопросах поставок ископаемого топлива. По данным комиссии, Турция "значительно" усилила торгово-экономические связи с РФ, а экономика страны стала более зависимой от РФ в ряде критически важных секторов.
"Мы расцениваем критику в докладе о том, что позиция нашей страны в отношении войны между ХАМАС и Израилем совершенно несовместима с ЕС, хвалебную. Мы считаем необходимым напомнить ЕС, который стоит не на своем месте в истории перед лицом гражданской бойни, вышедшей из тьмы средневековья в XXI век, что политика, основанная на общечеловеческих ценностях, международном праве и гуманитарных принципах, должна распространяться не только на Украину или другой регион Европы, но и на весь мир, включая Ближний Восток", - говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.
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