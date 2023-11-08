https://ria.ru/20231108/trevoga-1908089438.html

В Севастополе отменили воздушную тревогу

В Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости, 08.11.2023

В Севастополе отменили воздушную тревогу

В Севастополе отменили воздушную тревогу, она продлилась восемь минут, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T10:31

2023-11-08T10:31

2023-11-08T10:36

общество

севастополь

россия

михаил развожаев

специальная военная операция на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости. В Севастополе отменили воздушную тревогу, она продлилась восемь минут, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.Воздушную тревогу в городе объявили в среду в 10.20 по мск."Отбой воздушной тревоги!", - написал Развожаев.При этом, по его словам, дым в районе Севастопольской бухты связан с тем, что военные использовали табельные средства маскировки.

https://ria.ru/20231108/azovstal-1908088780.html

севастополь

россия

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общество, севастополь, россия, михаил развожаев