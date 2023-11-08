https://ria.ru/20231108/tanki-1908058188.html
Танкисты ЗВО рассказали о работе "летающих танков"
Танкисты ЗВО рассказали о работе "летающих танков" - РИА Новости, 08.11.2023
Танкисты ЗВО рассказали о работе "летающих танков"
Танки Т-80БВ, которые называют "летающими", прекрасно зарекомендовали себя в зоне спецоперации, рассказал РИА Новости командир танка 1-й гвардейской танковой... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T04:07
2023-11-08T04:07
2023-11-08T04:07
специальная военная операция на украине
безопасность
западный военный округ (зво)
омсктрансмаш
уралвагонзавод
т-80бв
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 8 ноя - РИА Новости. Танки Т-80БВ, которые называют "летающими", прекрасно зарекомендовали себя в зоне спецоперации, рассказал РИА Новости командир танка 1-й гвардейской танковой армии ЗВО с позывным "Пятый". "Вместе мы работаем порядка четырех месяцев. Машина у нас называется Т-80 БВМ в последней модификации, которая в принципе заслуженно называется снайперским танком. В теории позволяет на дальность 5 километров, говоря простым языком, "послать снаряд в форточку", - рассказал командир. Боец с позывным "Кэп" уточнил, что данный танк называют "летающим" и он прекрасно зарекомендовал себя в боевых действиях в зоне спецоперации. "Прекрасный "автомобиль", быстро ездит, называется "летающим танком" за счет своего двигателя, потому что мощность двигателя более 1 тысячи кубов, поэтому так и называется - "летающий танк". Установлено современное оборудование, которое само рассчитывает температуру воздуха, погоду, вес снаряда, ветер и тому подобное. Осталось только найти и выстрелить. Никто не убежит", - рассказал "Кэп". Основной боевой танк Т-80 разработан как развитие танка Т-64А. Поступил на вооружение в 1976 году. Ключевым отличием Т-80 от других серийных советских танков стало применение единой газотурбинной силовой установки, за что танк был назван "летающим". Самой современной модификацией танка является Т-80БВМ, их создают на Омсктрансмаше (входит в УВЗ) путем глубокой модернизации Т-80БВ (на вооружении с 1985 года). Последняя модификация оснащается доработанным двигателем ГТД-1250 мощностью 1250 лошадиных сил, снабжена комплексом модульной динамической защиты "Реликт" и противокумулятивными решетчатыми экранами. Боевая масса танка – 46 тонн. Танк, в отличие от своих дизельных собратьев, заводится при температуре минус 40 градусов и разгоняется по прямой до 80 километров в час.
https://ria.ru/20230725/spetsoperatsiya-1886075491.html
https://ria.ru/20231018/spetsoperatsiya-1903604605.html
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безопасность, западный военный округ (зво), омсктрансмаш, уралвагонзавод, т-80бв
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Западный военный округ (ЗВО), Омсктрансмаш, Уралвагонзавод, Т-80БВ
Танкисты ЗВО рассказали о работе "летающих танков"
Танкисты ЗВО рассказали о работе "летающих танков" в зоне СВО
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 8 ноя - РИА Новости. Танки Т-80БВ, которые называют "летающими", прекрасно зарекомендовали себя в зоне спецоперации, рассказал РИА Новости командир танка 1-й гвардейской танковой армии ЗВО с позывным "Пятый".
«
"Вместе мы работаем порядка четырех месяцев. Машина у нас называется Т-80 БВМ в последней модификации, которая в принципе заслуженно называется снайперским танком. В теории позволяет на дальность 5 километров, говоря простым языком, "послать снаряд в форточку", - рассказал командир.
Боец с позывным "Кэп" уточнил, что данный танк называют "летающим" и он прекрасно зарекомендовал себя в боевых действиях в зоне спецоперации.
"Прекрасный "автомобиль", быстро ездит, называется "летающим танком" за счет своего двигателя, потому что мощность двигателя более 1 тысячи кубов, поэтому так и называется - "летающий танк". Установлено современное оборудование, которое само рассчитывает температуру воздуха, погоду, вес снаряда, ветер и тому подобное. Осталось только найти и выстрелить. Никто не убежит", - рассказал "Кэп".
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Основной боевой танк Т-80 разработан как развитие танка Т-64А. Поступил на вооружение в 1976 году. Ключевым отличием Т-80 от других серийных советских танков стало применение единой газотурбинной силовой установки, за что танк был назван "летающим".
Самой современной модификацией танка является Т-80БВМ, их создают на Омсктрансмаше
(входит в УВЗ
) путем глубокой модернизации Т-80БВ (на вооружении с 1985 года). Последняя модификация оснащается доработанным двигателем ГТД-1250 мощностью 1250 лошадиных сил, снабжена комплексом модульной динамической защиты "Реликт" и противокумулятивными решетчатыми экранами. Боевая масса танка – 46 тонн. Танк, в отличие от своих дизельных собратьев, заводится при температуре минус 40 градусов и разгоняется по прямой до 80 километров в час.
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