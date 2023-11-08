https://ria.ru/20231108/stroitelstvo-1908173581.html

Строительство нового здания Никольского храма началось в Химках

Строительство нового здания Никольского храма началось в Химках - РИА Новости, 08.11.2023

Строительство нового здания Никольского храма началось в Химках

В микрорайоне Новогорск-Планерная городского округа Химки провели торжественную закладку первого камня в основание нового здания Никольского храма, сообщает... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T15:44

2023-11-08T15:44

2023-11-08T15:44

химки

храмы

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. В микрорайоне Новогорск-Планерная городского округа Химки провели торжественную закладку первого камня в основание нового здания Никольского храма, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Вместо небольшой деревянной церкви построят светлый и просторный собор святителя Николая Чудотворца. Площадь будущего храма составит почти 500 квадратных метров. Архитектурный проект выполнен в Псковском стиле. Также на территории будет построен приходской дом с воскресной школой. В церемонии закладки капсулы в основание храма принял участие епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл. "Поздравляю всех нас с этим знаменательным событием. Молитвенно желаю, чтобы люди, которые живут здесь, объединились в один большой и хороший приход. Пусть ваши труды на благо храма всегда будут в радость, помогайте друг другу и переживайте все трудности вместе", – обратился с напутственными словами епископ, которого цитирует пресс-служба. Председатель Совета депутатов Сергей Малиновский выразил уверенность, что новый храм станет местом притяжения и объединения жителей. "Никольский храм – любимое место жителей округа. Его история началась в 2015 году. Тогда по просьбе горожан выделили земельный участок, а через несколько лет в деревянном храме состоялась первая Божественная литургия. Также на территории построят приходской дом с воскресной школой. Это событие является значимым для всех химчан", – сказал Сергей Малиновский, которого цитирует пресс-служба. В конце торжественной церемонии епископ вручил грамоты Сергиево-Посадской епархии строителям храма – Акакию Климиашвили, Людмиле Марковой и Андрею Сеурко. В Химках около 20 храмов и церквей, куда ежедневно приходят православные верующие. Появление нового здания Никольского храма станет долгожданным событием для прихожан, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20231107/fekhtovanie-1908030567.html

https://ria.ru/20231027/khimki-1905680712.html

химки

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

химки, храмы