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В США начался пожар в ангаре из сериала "Секретные материалы"
В США начался пожар в ангаре из сериала "Секретные материалы" - РИА Новости, 08.11.2023
В США начался пожар в ангаре из сериала "Секретные материалы"
Гигантский деревянный ангар, который использовался при съемках сериала "Звездный путь" и фильма "Перл-Харбор", горит в США, сообщили NBC. РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T08:30
2023-11-08T08:30
2023-11-08T09:34
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Гигантский деревянный ангар, который использовался при съемках сериала "Звездный путь" и фильма "Перл-Харбор", горит в США, сообщили NBC."Пожарные работают на месте бывшей авиабазы в Тастине в связи с пожаром в ангаре… Из-за динамики пожара и непосредственной угрозы обрушения мы пришли к выводу, что самый оптимальный путь – позволить структуре обрушиться, после чего наземные группы смогут подойти ближе и приступить к интенсивному тушению пожара", - сообщила пожарная охрана округа Ориндж на своей странице в социальной сети Х.Как указывает телеканал NBC Los Angeles, горящий ангар - один из двух крупнейших в мире деревянных отдельно стоящих зданий-близнецов. Ангары фигурировали в фильме "Перл-Харбор", а также сериалах "Звездный путь" и "Секретные материалы". В период Второй мировой войны в нем хранились дирижабли.
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в мире, сша, пожар
В США начался пожар в ангаре из сериала "Секретные материалы"
NBC: пожарные США тушат пожар в ангаре из сериала "Секретные материалы"