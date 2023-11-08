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В США начался пожар в ангаре из сериала "Секретные материалы" - РИА Новости, 08.11.2023
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08:30 08.11.2023 (обновлено: 09:34 08.11.2023)
https://ria.ru/20231108/ssha-1908070040.html
В США начался пожар в ангаре из сериала "Секретные материалы"
В США начался пожар в ангаре из сериала "Секретные материалы" - РИА Новости, 08.11.2023
В США начался пожар в ангаре из сериала "Секретные материалы"
Гигантский деревянный ангар, который использовался при съемках сериала "Звездный путь" и фильма "Перл-Харбор", горит в США, сообщили NBC. РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T08:30
2023-11-08T09:34
в мире
сша
пожар
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Гигантский деревянный ангар, который использовался при съемках сериала "Звездный путь" и фильма "Перл-Харбор", горит в США, сообщили NBC.&quot;Пожарные работают на месте бывшей авиабазы в Тастине в связи с пожаром в ангаре… Из-за динамики пожара и непосредственной угрозы обрушения мы пришли к выводу, что самый оптимальный путь – позволить структуре обрушиться, после чего наземные группы смогут подойти ближе и приступить к интенсивному тушению пожара&quot;, - сообщила пожарная охрана округа Ориндж на своей странице в социальной сети Х.Как указывает телеканал NBC Los Angeles, горящий ангар - один из двух крупнейших в мире деревянных отдельно стоящих зданий-близнецов. Ангары фигурировали в фильме "Перл-Харбор", а также сериалах "Звездный путь" и "Секретные материалы". В период Второй мировой войны в нем хранились дирижабли.
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в мире, сша, пожар
В мире, США, Пожар
В США начался пожар в ангаре из сериала "Секретные материалы"

NBC: пожарные США тушат пожар в ангаре из сериала "Секретные материалы"

© AP Photo / Jae C. HongПожар в ангаре в Тастине
Пожар в ангаре в Тастине - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© AP Photo / Jae C. Hong
Пожар в ангаре в Тастине
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Гигантский деревянный ангар, который использовался при съемках сериала "Звездный путь" и фильма "Перл-Харбор", горит в США, сообщили NBC.
«

"Пожарные работают на месте бывшей авиабазы в Тастине в связи с пожаром в ангаре… Из-за динамики пожара и непосредственной угрозы обрушения мы пришли к выводу, что самый оптимальный путь – позволить структуре обрушиться, после чего наземные группы смогут подойти ближе и приступить к интенсивному тушению пожара", - сообщила пожарная охрана округа Ориндж на своей странице в социальной сети Х.

Как указывает телеканал NBC Los Angeles, горящий ангар - один из двух крупнейших в мире деревянных отдельно стоящих зданий-близнецов. Ангары фигурировали в фильме "Перл-Харбор", а также сериалах "Звездный путь" и "Секретные материалы". В период Второй мировой войны в нем хранились дирижабли.
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