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Премьер Палестины заявил, что действий США мало для прекращения огня в Газе

Премьер Палестины заявил, что действий США мало для прекращения огня в Газе - РИА Новости, 08.11.2023

Премьер Палестины заявил, что действий США мало для прекращения огня в Газе

Призывов США к гуманитарному прекращению огня недостаточно, заявил японскому телеканалу NHK премьер Палестины Мухаммед Штайе. РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T04:05

2023-11-08T04:05

2023-11-08T04:31

в мире

израиль

палестина

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сша

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ТОКИО, 8 ноя – РИА Новости. Призывов США к гуманитарному прекращению огня недостаточно, заявил японскому телеканалу NHK премьер Палестины Мухаммед Штайе. "Американцы призывают к гуманитарному прекращению огня, но мы думаем, что этого недостаточно", - сказал премьер-министр, комментируя обсуждения введения гуманитарных пауз. Он назвал текущую ситуацию в секторе Газа катастрофичной, подчеркнув, что там происходит геноцид. "Текущая ситуация в Газе экстремально катастрофична. Это систематическое убийство, имеет место геноцид. Раненые не имеют доступа к больницам, а в госпиталях нет лекарств", - сказал Штайе. В понедельник премьер-министр расплакался на заседании правительства, говоря о гибели детей в секторе Газа, и рассказал историю матери, чьи трое детей были заживо погребены под обломками здания из-за бомбежек. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 9,7 тысячи человек, пострадали более 24,8 тысячи. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231102/izrail-1906799908.html

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в мире, израиль, палестина, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сша