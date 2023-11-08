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В Минобороны рассказали о потерях украинских войск на Купянском направлении
В Минобороны рассказали о потерях украинских войск на Купянском направлении - РИА Новости, 08.11.2023
В Минобороны рассказали о потерях украинских войск на Купянском направлении
Группировка ВС РФ "Запад" за сутки на купянском направлении отразили две атаки противника, ВСУ потеряли до 30 военных и девять единиц техники, сообщили в среду... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T15:35
2023-11-08T15:35
2023-11-08T15:35
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
луганская народная республика
харьковская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Запад" за сутки на купянском направлении отразили две атаки противника, ВСУ потеряли до 30 военных и девять единиц техники, сообщили в среду в Минобороны России. "На купянском направлении активными действиями подразделений "Западной" группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 54-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Тимковка Харьковской области", - сообщили в ведомстве. Кроме того, в районах Загоруйковки Харьковской области, Новоегоровки и Стельмаховки в ЛНР поражены скопления живой силы и техники 38-й механизированной и 68-й егерской бригад ВСУ. "Уничтожено до 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица М114 производства США, гаубица "Мста-Б", самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также пушка Д-44", - уточнили в Минобороны.
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вооруженные силы украины, луганская народная республика, харьковская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Луганская Народная Республика, Харьковская область, Вооруженные силы РФ
В Минобороны рассказали о потерях украинских войск на Купянском направлении
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 30 военных на Купянском направлении