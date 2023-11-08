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Киев потерял до 145 военных на Южнодонецком направлении
Киев потерял до 145 военных на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 08.11.2023
Киев потерял до 145 военных на Южнодонецком направлении
Украинские военные в результате ударов российских войск на Южнодонецком направлении потеряли за сутки до 145 солдат, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T15:31
2023-11-08T15:31
2023-11-08T15:33
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
безопасность
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Украинские военные в результате ударов российских войск на Южнодонецком направлении потеряли за сутки до 145 солдат, сообщили в Минобороны РФ."На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой и 58-й мотопехотной бригад ВСУ, а также 105-й и 128-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Новомихайловка, Старомайорское, Урожайное Донецкой народной республики и Приютное Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери противника составили до 145 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей", - уточнили в МО РФОтмечается, что в ходе контрбатарейной борьбы были поражены самоходная артиллерийская установка польского производства Krab польского производства, гаубица FH-70 производства Великобритании, а также гаубица Д-20.В районе населенного пункта Богатырь Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов 127-й бригады территориальной обороны.
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киев, россия, донецкая народная республика, безопасность, вооруженные силы украины, старомайорское
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Старомайорское
Киев потерял до 145 военных на Южнодонецком направлении
МО: Киев потерял до 145 военных на Южнодонецком направлении