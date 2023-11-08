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Киев потерял до 145 военных на Южнодонецком направлении

Киев потерял до 145 военных на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 08.11.2023

Киев потерял до 145 военных на Южнодонецком направлении

Украинские военные в результате ударов российских войск на Южнодонецком направлении потеряли за сутки до 145 солдат, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T15:31

2023-11-08T15:31

2023-11-08T15:33

специальная военная операция на украине

киев

россия

донецкая народная республика

безопасность

вооруженные силы украины

старомайорское

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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Украинские военные в результате ударов российских войск на Южнодонецком направлении потеряли за сутки до 145 солдат, сообщили в Минобороны РФ."На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой и 58-й мотопехотной бригад ВСУ, а также 105-й и 128-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Новомихайловка, Старомайорское, Урожайное Донецкой народной республики и Приютное Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери противника составили до 145 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей", - уточнили в МО РФОтмечается, что в ходе контрбатарейной борьбы были поражены самоходная артиллерийская установка польского производства Krab польского производства, гаубица FH-70 производства Великобритании, а также гаубица Д-20.В районе населенного пункта Богатырь Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов 127-й бригады территориальной обороны.

киев

россия

донецкая народная республика

старомайорское

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киев, россия, донецкая народная республика, безопасность, вооруженные силы украины, старомайорское