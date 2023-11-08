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На Запорожском направлении отразили три атаки ВСУ
На Запорожском направлении отразили три атаки ВСУ - РИА Новости, 08.11.2023
На Запорожском направлении отразили три атаки ВСУ
Российские подразделения уничтожили в течение суток на запорожском направлении до 80 военнослужащих, три танка, пять боевых машин пехоты (БМП), три... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T15:30
2023-11-08T15:30
2023-11-08T15:43
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили в течение суток на запорожском направлении до 80 военнослужащих, три танка, пять боевых машин пехоты (БМП), три бронетранспортера (БТР), а также самоходную артустановку М109 и пушку М146 производства США, сообщило в среду Минобороны РФ."На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены три атаки штурмовых групп 33-й, 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Новопрокоповка Запорожской области. Суточные потери противника составили до 80-ти военнослужащих, три танка, пять боевых машин пехоты, три бронетранспортера, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также самоходная артиллерийская установка М109 и пушка М146 производства США", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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россия, вооруженные силы украины, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Запорожская область
На Запорожском направлении отразили три атаки ВСУ
МО: на Запорожском направлении отразили три атаки ВСУ