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На Запорожском направлении отразили три атаки ВСУ - РИА Новости, 08.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:30 08.11.2023 (обновлено: 15:43 08.11.2023)
https://ria.ru/20231108/spetsoperatsiya-1908167888.html
На Запорожском направлении отразили три атаки ВСУ
На Запорожском направлении отразили три атаки ВСУ - РИА Новости, 08.11.2023
На Запорожском направлении отразили три атаки ВСУ
Российские подразделения уничтожили в течение суток на запорожском направлении до 80 военнослужащих, три танка, пять боевых машин пехоты (БМП), три... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T15:30
2023-11-08T15:43
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
запорожская область
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили в течение суток на запорожском направлении до 80 военнослужащих, три танка, пять боевых машин пехоты (БМП), три бронетранспортера (БТР), а также самоходную артустановку М109 и пушку М146 производства США, сообщило в среду Минобороны РФ."На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены три атаки штурмовых групп 33-й, 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Новопрокоповка Запорожской области. Суточные потери противника составили до 80-ти военнослужащих, три танка, пять боевых машин пехоты, три бронетранспортера, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также самоходная артиллерийская установка М109 и пушка М146 производства США", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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россия, вооруженные силы украины, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Запорожская область
На Запорожском направлении отразили три атаки ВСУ

МО: на Запорожском направлении отразили три атаки ВСУ

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Боевая стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили в течение суток на запорожском направлении до 80 военнослужащих, три танка, пять боевых машин пехоты (БМП), три бронетранспортера (БТР), а также самоходную артустановку М109 и пушку М146 производства США, сообщило в среду Минобороны РФ.
"На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены три атаки штурмовых групп 33-й, 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Новопрокоповка Запорожской области. Суточные потери противника составили до 80-ти военнослужащих, три танка, пять боевых машин пехоты, три бронетранспортера, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также самоходная артиллерийская установка М109 и пушка М146 производства США", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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