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На Запорожском направлении отразили три атаки ВСУ

На Запорожском направлении отразили три атаки ВСУ - РИА Новости, 08.11.2023

На Запорожском направлении отразили три атаки ВСУ

Российские подразделения уничтожили в течение суток на запорожском направлении до 80 военнослужащих, три танка, пять боевых машин пехоты (БМП), три... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T15:30

2023-11-08T15:30

2023-11-08T15:43

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

запорожская область

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили в течение суток на запорожском направлении до 80 военнослужащих, три танка, пять боевых машин пехоты (БМП), три бронетранспортера (БТР), а также самоходную артустановку М109 и пушку М146 производства США, сообщило в среду Минобороны РФ."На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены три атаки штурмовых групп 33-й, 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Новопрокоповка Запорожской области. Суточные потери противника составили до 80-ти военнослужащих, три танка, пять боевых машин пехоты, три бронетранспортера, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также самоходная артиллерийская установка М109 и пушка М146 производства США", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

россия

запорожская область

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россия, вооруженные силы украины, запорожская область