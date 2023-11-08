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Российские десантники уничтожили бронеавтомобиль ВСУ у Артемовска - РИА Новости, 08.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
06:09 08.11.2023
https://ria.ru/20231108/spetsoperatsiya-1908063397.html
Российские десантники уничтожили бронеавтомобиль ВСУ у Артемовска
Российские десантники уничтожили бронеавтомобиль ВСУ у Артемовска - РИА Новости, 08.11.2023
Российские десантники уничтожили бронеавтомобиль ВСУ у Артемовска
Расчет российских десантников на мотовездеходах, оснащенных противотанковым ракетным комплексом (ПТРК) "Корнет", уничтожил бронеавтомобиль вооруженных сил... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T06:09
2023-11-08T06:09
специальная военная операция на украине
артемовск
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Расчет российских десантников на мотовездеходах, оснащенных противотанковым ракетным комплексом (ПТРК) "Корнет", уничтожил бронеавтомобиль вооруженных сил Украины западного производства в районе Артемовска, сообщили в Минобороны РФ. "Расчет БПЛА разведчиков с помощью средств воздушной разведки обнаружил возле лесопосадки, в районе Артемовска, бронеавтомобиль ВСУ западного производства... Осуществив пуск управляемой ракеты из ПТРК "Корнет" с выносной точки, десантники-противотанкисты с расстояния около 5 километров уничтожили украинский бронеавтомобиль", - говорится в сообщении. В министерстве уточнили, что после получения информации от разведчиков группа на мотовездеходах оперативно выдвинулась в указанный район. После поражения транспорта противника, во избежание ответного огня, расчет свернул установку и поменял огневую позицию.
https://ria.ru/20231108/spetsoperatsiya-1908063109.html
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артемовск, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские десантники уничтожили бронеавтомобиль ВСУ у Артемовска

МО: десантники на мотовездеходах уничтожили бронеавтомобиль ВСУ у Артемовска

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России в зоне СВО
Военнослужащий ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС России в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Расчет российских десантников на мотовездеходах, оснащенных противотанковым ракетным комплексом (ПТРК) "Корнет", уничтожил бронеавтомобиль вооруженных сил Украины западного производства в районе Артемовска, сообщили в Минобороны РФ.
"Расчет БПЛА разведчиков с помощью средств воздушной разведки обнаружил возле лесопосадки, в районе Артемовска, бронеавтомобиль ВСУ западного производства... Осуществив пуск управляемой ракеты из ПТРК "Корнет" с выносной точки, десантники-противотанкисты с расстояния около 5 километров уничтожили украинский бронеавтомобиль", - говорится в сообщении.
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В министерстве уточнили, что после получения информации от разведчиков группа на мотовездеходах оперативно выдвинулась в указанный район. После поражения транспорта противника, во избежание ответного огня, расчет свернул установку и поменял огневую позицию.
 
Специальная военная операция на УкраинеАртемовскРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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