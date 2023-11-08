https://ria.ru/20231108/spetsoperatsiya-1908063397.html

Российские десантники уничтожили бронеавтомобиль ВСУ у Артемовска

Российские десантники уничтожили бронеавтомобиль ВСУ у Артемовска - РИА Новости, 08.11.2023

Российские десантники уничтожили бронеавтомобиль ВСУ у Артемовска

Расчет российских десантников на мотовездеходах, оснащенных противотанковым ракетным комплексом (ПТРК) "Корнет", уничтожил бронеавтомобиль вооруженных сил... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T06:09

2023-11-08T06:09

2023-11-08T06:09

специальная военная операция на украине

артемовск

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

безопасность

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Расчет российских десантников на мотовездеходах, оснащенных противотанковым ракетным комплексом (ПТРК) "Корнет", уничтожил бронеавтомобиль вооруженных сил Украины западного производства в районе Артемовска, сообщили в Минобороны РФ. "Расчет БПЛА разведчиков с помощью средств воздушной разведки обнаружил возле лесопосадки, в районе Артемовска, бронеавтомобиль ВСУ западного производства... Осуществив пуск управляемой ракеты из ПТРК "Корнет" с выносной точки, десантники-противотанкисты с расстояния около 5 километров уничтожили украинский бронеавтомобиль", - говорится в сообщении. В министерстве уточнили, что после получения информации от разведчиков группа на мотовездеходах оперативно выдвинулась в указанный район. После поражения транспорта противника, во избежание ответного огня, расчет свернул установку и поменял огневую позицию.

https://ria.ru/20231108/spetsoperatsiya-1908063109.html

артемовск

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артемовск, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность