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Спецназ "Сибирь" атаковал дронами позиции ВСУ у Клещеевки - РИА Новости, 08.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:06 08.11.2023
https://ria.ru/20231108/spetsoperatsiya-1908063109.html
Спецназ "Сибирь" атаковал дронами позиции ВСУ у Клещеевки
Спецназ "Сибирь" атаковал дронами позиции ВСУ у Клещеевки - РИА Новости, 08.11.2023
Спецназ "Сибирь" атаковал дронами позиции ВСУ у Клещеевки
Бойцы спецназа "Сибирь" Южной группировки войск атаковали дронами-камикадзе (FPV-дронами) две позиции Вооруженных сил Украины, на одной из которых была... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T06:06
2023-11-08T06:06
специальная военная операция на украине
клещеевка
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
вооруженные силы рф
безопасность
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АРТЕМОВСК, 8 ноя - РИА Новости. Бойцы спецназа "Сибирь" Южной группировки войск атаковали дронами-камикадзе (FPV-дронами) две позиции Вооруженных сил Украины, на одной из которых была гранатометная огневая точка противника на передовой под Клещеевкой, рассказал РИА Новости оператор БПЛА. "Была вскрыта позиция АГС (автоматический гранатомёт станковый - ред.) или, возможно, миномета, сейчас летим туда для доразведки и будем отрабатывать туда FPV-дронами", - прокомментировал боец работу операторов дрона-камикадзе. Огневая точка противника на артемовском участке фронта в ДНР была атакована двумя дронами-камикадзе: один попал рядом с орудием, накрытым маскировочной сетью, второй залетел в замаскированный блиндаж. "В ходе воздушной разведки была обнаружена еще она позиция противника,... сейчас летим туда, эта позиция уже давно, ее пару раз уже "разбирали", они уходили с нее, позиция пустовала, сейчас опять зашли и масксетью натянули. Также применяют мусор в качестве маскировки", - пояснил боец. В результате атаки дрона-камикадзе блиндаж полностью уничтожили. На кадрах объективного контроля, снятых оператором БПЛА, видна точная работа операторов дронов, работающих в паре. Ранее Минобороны РФ сообщило, что штурмовая группа Ивановского гвардейского соединения ВДВ уничтожила технику на опорном пункте Вооруженных сил Украины в районе Артемовска, опорный пункт в результате действий десантников был взят, также была отражена контратака.
https://ria.ru/20231108/spetsoperatsiya-1908060226.html
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клещеевка, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Клещеевка, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Спецназ "Сибирь" атаковал дронами позиции ВСУ у Клещеевки

Спецназ "Сибирь" атаковал дронами-камикадзе позиции ВСУ у Клещеевки в ДНР

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий управляет FPV-дроном
Военнослужащий управляет FPV-дроном - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий управляет FPV-дроном. Архивное фото
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АРТЕМОВСК, 8 ноя - РИА Новости. Бойцы спецназа "Сибирь" Южной группировки войск атаковали дронами-камикадзе (FPV-дронами) две позиции Вооруженных сил Украины, на одной из которых была гранатометная огневая точка противника на передовой под Клещеевкой, рассказал РИА Новости оператор БПЛА.
«
"Была вскрыта позиция АГС (автоматический гранатомёт станковый - ред.) или, возможно, миномета, сейчас летим туда для доразведки и будем отрабатывать туда FPV-дронами", - прокомментировал боец работу операторов дрона-камикадзе.
Огневая точка противника на артемовском участке фронта в ДНР была атакована двумя дронами-камикадзе: один попал рядом с орудием, накрытым маскировочной сетью, второй залетел в замаскированный блиндаж.
"В ходе воздушной разведки была обнаружена еще она позиция противника,... сейчас летим туда, эта позиция уже давно, ее пару раз уже "разбирали", они уходили с нее, позиция пустовала, сейчас опять зашли и масксетью натянули. Также применяют мусор в качестве маскировки", - пояснил боец.
В результате атаки дрона-камикадзе блиндаж полностью уничтожили. На кадрах объективного контроля, снятых оператором БПЛА, видна точная работа операторов дронов, работающих в паре.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что штурмовая группа Ивановского гвардейского соединения ВДВ уничтожила технику на опорном пункте Вооруженных сил Украины в районе Артемовска, опорный пункт в результате действий десантников был взят, также была отражена контратака.
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Специальная военная операция на УкраинеКлещеевкаДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска РоссииВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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