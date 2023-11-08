https://ria.ru/20231108/spetsoperatsiya-1908063109.html

Спецназ "Сибирь" атаковал дронами позиции ВСУ у Клещеевки

Спецназ "Сибирь" атаковал дронами позиции ВСУ у Клещеевки - РИА Новости, 08.11.2023

Спецназ "Сибирь" атаковал дронами позиции ВСУ у Клещеевки

Бойцы спецназа "Сибирь" Южной группировки войск атаковали дронами-камикадзе (FPV-дронами) две позиции Вооруженных сил Украины, на одной из которых была... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T06:06

2023-11-08T06:06

2023-11-08T06:06

специальная военная операция на украине

клещеевка

донецкая народная республика

россия

вооруженные силы украины

воздушно-десантные войска россии

вооруженные силы рф

безопасность

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АРТЕМОВСК, 8 ноя - РИА Новости. Бойцы спецназа "Сибирь" Южной группировки войск атаковали дронами-камикадзе (FPV-дронами) две позиции Вооруженных сил Украины, на одной из которых была гранатометная огневая точка противника на передовой под Клещеевкой, рассказал РИА Новости оператор БПЛА. "Была вскрыта позиция АГС (автоматический гранатомёт станковый - ред.) или, возможно, миномета, сейчас летим туда для доразведки и будем отрабатывать туда FPV-дронами", - прокомментировал боец работу операторов дрона-камикадзе. Огневая точка противника на артемовском участке фронта в ДНР была атакована двумя дронами-камикадзе: один попал рядом с орудием, накрытым маскировочной сетью, второй залетел в замаскированный блиндаж. "В ходе воздушной разведки была обнаружена еще она позиция противника,... сейчас летим туда, эта позиция уже давно, ее пару раз уже "разбирали", они уходили с нее, позиция пустовала, сейчас опять зашли и масксетью натянули. Также применяют мусор в качестве маскировки", - пояснил боец. В результате атаки дрона-камикадзе блиндаж полностью уничтожили. На кадрах объективного контроля, снятых оператором БПЛА, видна точная работа операторов дронов, работающих в паре. Ранее Минобороны РФ сообщило, что штурмовая группа Ивановского гвардейского соединения ВДВ уничтожила технику на опорном пункте Вооруженных сил Украины в районе Артемовска, опорный пункт в результате действий десантников был взят, также была отражена контратака.

https://ria.ru/20231108/spetsoperatsiya-1908060226.html

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клещеевка, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы рф, безопасность