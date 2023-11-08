https://ria.ru/20231108/sotrudnichestvo-1908276603.html

Тульская область расширит сотрудничество с Угандой

Тульская область расширит сотрудничество с Угандой - РИА Новости, 08.11.2023

Тульская область расширит сотрудничество с Угандой

Тульская область и Уганда планируют расширить сотрудничество в области внешней торговли, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона. РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T22:14

2023-11-08T22:14

2023-11-08T22:14

тульская область

тульская область

уганда

алексей дюмин

россия

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ТУЛА, 8 ноя — РИА Новости. Тульская область и Уганда планируют расширить сотрудничество в области внешней торговли, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона. По словам собеседника агентства, вопросы развития сотрудничества обсудили в среду в Туле первый заместитель губернатора - председатель правительства Тульской области Вячеслав Федорищев и представители посольства Республики Уганда в России. "Тульская область – один их крупнейших промышленных центров России. И мы заинтересованы в наращивании взаимовыгодного сотрудничества со странами Африки, в частности, с Угандой. Между Тульской областью и Угандой уже налажено внешнеторговое партнерство в машиностроении. Мы готовы расширить взаимодействие и предложить широкую номенклатуру пищевой продукции, удобрений, изделий металлургии и химической отрасли… Мы готовы также рассмотреть предложения по импорту традиционных товаров Уганды", – привели в пресс-службе слова Федорищева. Он отметил также, что сотрудничество расширяется и в гуманитарной сфере. В частности, в этом году на саммите "Россия-Африка" было подписано соглашение между ТулГУ и Университетом Макерере. Сейчас в тульских вузах учатся 245 студентов из африканских стран, в том числе из Уганды. Посол Уганды в РФ Мозес Киваалууко Кизиге, в свою очередь, поблагодарил губернатора Тульской области Алексея Дюмина и правительство региона за гостеприимство. Он подчеркнул перспективность рынков сбыта африканских стран и заинтересованность Уганды в развитии связей с Тульской областью в сферах образования и медицины.

https://ria.ru/20230926/ovoschi-1898824113.html

https://ria.ru/20231010/proizvodstvo-1901851028.html

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тульская область, уганда, алексей дюмин, россия