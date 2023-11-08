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Тульская область расширит сотрудничество с Угандой - РИА Новости, 08.11.2023
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Иллюстрация - Тульская область
Тульская область
 
22:14 08.11.2023
https://ria.ru/20231108/sotrudnichestvo-1908276603.html
Тульская область расширит сотрудничество с Угандой
Тульская область расширит сотрудничество с Угандой - РИА Новости, 08.11.2023
Тульская область расширит сотрудничество с Угандой
Тульская область и Уганда планируют расширить сотрудничество в области внешней торговли, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона. РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T22:14
2023-11-08T22:14
тульская область
тульская область
уганда
алексей дюмин
россия
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ТУЛА, 8 ноя — РИА Новости. Тульская область и Уганда планируют расширить сотрудничество в области внешней торговли, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона. По словам собеседника агентства, вопросы развития сотрудничества обсудили в среду в Туле первый заместитель губернатора - председатель правительства Тульской области Вячеслав Федорищев и представители посольства Республики Уганда в России. "Тульская область – один их крупнейших промышленных центров России. И мы заинтересованы в наращивании взаимовыгодного сотрудничества со странами Африки, в частности, с Угандой. Между Тульской областью и Угандой уже налажено внешнеторговое партнерство в машиностроении. Мы готовы расширить взаимодействие и предложить широкую номенклатуру пищевой продукции, удобрений, изделий металлургии и химической отрасли… Мы готовы также рассмотреть предложения по импорту традиционных товаров Уганды", – привели в пресс-службе слова Федорищева. Он отметил также, что сотрудничество расширяется и в гуманитарной сфере. В частности, в этом году на саммите "Россия-Африка" было подписано соглашение между ТулГУ и Университетом Макерере. Сейчас в тульских вузах учатся 245 студентов из африканских стран, в том числе из Уганды. Посол Уганды в РФ Мозес Киваалууко Кизиге, в свою очередь, поблагодарил губернатора Тульской области Алексея Дюмина и правительство региона за гостеприимство. Он подчеркнул перспективность рынков сбыта африканских стран и заинтересованность Уганды в развитии связей с Тульской областью в сферах образования и медицины.
https://ria.ru/20230926/ovoschi-1898824113.html
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тульская область, уганда, алексей дюмин, россия
Тульская область, Тульская область, Уганда, Алексей Дюмин, Россия
Тульская область расширит сотрудничество с Угандой

Тульская область расширит сотрудничество с Угандой

© Пресс-служба правительства Тульской областиТульская область расширит сотрудничество с Угандой
Тульская область расширит сотрудничество с Угандой
© Пресс-служба правительства Тульской области
Тульская область расширит сотрудничество с Угандой
Читать ria.ru в
ТУЛА, 8 ноя — РИА Новости. Тульская область и Уганда планируют расширить сотрудничество в области внешней торговли, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.
По словам собеседника агентства, вопросы развития сотрудничества обсудили в среду в Туле первый заместитель губернатора - председатель правительства Тульской области Вячеслав Федорищев и представители посольства Республики Уганда в России.
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"Тульская область – один их крупнейших промышленных центров России. И мы заинтересованы в наращивании взаимовыгодного сотрудничества со странами Африки, в частности, с Угандой. Между Тульской областью и Угандой уже налажено внешнеторговое партнерство в машиностроении. Мы готовы расширить взаимодействие и предложить широкую номенклатуру пищевой продукции, удобрений, изделий металлургии и химической отрасли… Мы готовы также рассмотреть предложения по импорту традиционных товаров Уганды", – привели в пресс-службе слова Федорищева.
Он отметил также, что сотрудничество расширяется и в гуманитарной сфере. В частности, в этом году на саммите "Россия-Африка" было подписано соглашение между ТулГУ и Университетом Макерере. Сейчас в тульских вузах учатся 245 студентов из африканских стран, в том числе из Уганды.
Посол Уганды в РФ Мозес Киваалууко Кизиге, в свою очередь, поблагодарил губернатора Тульской области Алексея Дюмина и правительство региона за гостеприимство. Он подчеркнул перспективность рынков сбыта африканских стран и заинтересованность Уганды в развитии связей с Тульской областью в сферах образования и медицины.
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Тульская областьТульская областьУгандаАлексей ДюминРоссия
 
 
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