https://ria.ru/20231108/sotrudnichestvo-1908186770.html

Лукашенко: сотрудничество со Ставропольским краем полностью не раскрыто

Лукашенко: сотрудничество со Ставропольским краем полностью не раскрыто - РИА Новости, 08.11.2023

Лукашенко: сотрудничество со Ставропольским краем полностью не раскрыто

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика и Ставропольский край РФ еще не задействовали в полной мере потенциал для расширения... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T16:20

2023-11-08T16:20

2023-11-08T16:20

ставропольский край

ставропольский край

белоруссия

александр лукашенко

владимир владимиров

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МИНСК, 8 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика и Ставропольский край РФ еще не задействовали в полной мере потенциал для расширения сотрудничества. "Успехи, безусловно, есть. О6 этом красноречиво свидетельствуют цифры торговой статистики. По итогам прошлого года товарооборот вырос более чем на 75% (до 360,2 миллиона долларов - ред.). Результаты 8 месяцев 2023 года также внушают оптимизм: на 30% рост к уровню прошлого года. Тем не менее я полагаю, что мы до сих пор не задействовали значительную часть нашего потенциала для расширения сотрудничества", - сказал Лукашенко в среду во время встречи с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым, который находится с визитом в Белоруссии. Глава белорусского государства отметил, что во время прошлого визита губернатора стороны выделили ряд перспективных направлений для развития сотрудничества. "Прежде всего они касаются создания совместных предприятий по производству машин и агрегатов, расширения поставок белорусской техники, строительных и отделочных материалов, обмена продовольственной продукцией, партнерства в сфере АПК, взаимодействия в области науки", - отметил Лукашенко. Он заявил, что в Минске готовы рассматривать возможность обмена опытом и реализации совместных проектов в области сельского хозяйства, начиная от технологий в растениеводстве и селекционной работе, поставок семенного и посадочного материала и заканчивая обменом опытом и подготовкой профессиональных кадров для АПК. Касаясь сотрудничества в сфере промышленности, Лукашенко заявил, что в Белоруссии решили серьезнее закрепиться на юге России, имеющем преимущественно сельскохозяйственную специализацию экономики, и создать в Ставрополе мультибрендовый торгово-сервисный центр. "Он позволит вашим аграриям и коммунальщикам лучше познакомиться со всем ассортиментом продукции белорусских производителей, приобрести без лишних посредников интересующие машины и своевременно получить профессиональные сервисные услуги", - продолжил Лукашенко. По его словам, в Минске заинтересованы и готовы участвовать в модернизации парков пассажирской, специальной и коммунальной техники в Ставропольском крае. "В прошлый раз мы с Вами обсуждали возможность создания на Ставрополье совместных (сборочных - ред.) производств. Не очень продвинулись. Предлагаю поручить правительствам до конца года внести конкретные предложения по организации в регионе производств отдельных видов машиностроительной продукции", - сказал Лукашенко. В числе иных направлений сотрудничества он назвал туризм и развитие туристической инфраструктуры. Лукашенко заявил, что есть смысл с мая восстановить прямой авиарейс между Минском и Минеральными Водами.

https://ria.ru/20231104/turpotok-1907486268.html

https://ria.ru/20231016/stavropole-1903094971.html

ставропольский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

ставропольский край, белоруссия, александр лукашенко, владимир владимиров