Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о роли сотрудничества России и КНР в мировой безопасности - РИА Новости, 08.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:03 08.11.2023 (обновлено: 15:35 08.11.2023)
https://ria.ru/20231108/sotrudnichestvo-1908159227.html
Путин рассказал о роли сотрудничества России и КНР в мировой безопасности
Путин рассказал о роли сотрудничества России и КНР в мировой безопасности - РИА Новости, 08.11.2023
Путин рассказал о роли сотрудничества России и КНР в мировой безопасности
Взаимодействие России и Китая является серьезным фактором стабилизации международной обстановки, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с зампредом... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T15:03
2023-11-08T15:35
китай
россия
в мире
владимир путин
чжан юся
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/08/1908170338_0:269:3163:2048_1920x0_80_0_0_d33abbbd07503831cac60df876b6e22b.jpg
НОВО-ОГАРЕВО, 8 ноя - РИА Новости. Взаимодействие России и Китая является серьезным фактором стабилизации международной обстановки, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с зампредом Центрального военного совета Китая Чжаном Юся."Россия и Китай не строят никаких военных союзов по примеру времен холодной войны. А наше взаимодействие с вами носит конструктивный характер и является серьезным фактором стабилизации международной обстановки", - сказал он.
https://ria.ru/20231104/putin-1907360031.html
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/08/1908170338_249:0:2980:2048_1920x0_80_0_0_63303d2d868c509fb882f01a07c8cf70.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, россия, в мире, владимир путин, чжан юся
Китай, Россия, В мире, Владимир Путин, Чжан Юся
Путин рассказал о роли сотрудничества России и КНР в мировой безопасности

Путин: взаимодействие РФ и КНР стабилизирует мировую безопасность

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и заместитель председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся во время встречи в Ново-Огарево. 8 ноября 2023
Президент России Владимир Путин и заместитель председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся во время встречи в Ново-Огарево. 8 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и заместитель председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся во время встречи в Ново-Огарево. 8 ноября 2023
Читать ria.ru в
НОВО-ОГАРЕВО, 8 ноя - РИА Новости. Взаимодействие России и Китая является серьезным фактором стабилизации международной обстановки, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с зампредом Центрального военного совета Китая Чжаном Юся.
"Россия и Китай не строят никаких военных союзов по примеру времен холодной войны. А наше взаимодействие с вами носит конструктивный характер и является серьезным фактором стабилизации международной обстановки", - сказал он.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
Путин и Си Цзиньпин одним ударом победили США
4 ноября, 05:40
 
КитайРоссияВ миреВладимир ПутинЧжан Юся
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала