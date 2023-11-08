https://ria.ru/20231108/sotrudnichestvo-1908159227.html

Путин рассказал о роли сотрудничества России и КНР в мировой безопасности

Путин рассказал о роли сотрудничества России и КНР в мировой безопасности - РИА Новости, 08.11.2023

Путин рассказал о роли сотрудничества России и КНР в мировой безопасности

Взаимодействие России и Китая является серьезным фактором стабилизации международной обстановки, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с зампредом... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T15:03

2023-11-08T15:03

2023-11-08T15:35

китай

россия

в мире

владимир путин

чжан юся

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НОВО-ОГАРЕВО, 8 ноя - РИА Новости. Взаимодействие России и Китая является серьезным фактором стабилизации международной обстановки, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с зампредом Центрального военного совета Китая Чжаном Юся."Россия и Китай не строят никаких военных союзов по примеру времен холодной войны. А наше взаимодействие с вами носит конструктивный характер и является серьезным фактором стабилизации международной обстановки", - сказал он.

https://ria.ru/20231104/putin-1907360031.html

китай

россия

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2023

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китай, россия, в мире, владимир путин, чжан юся