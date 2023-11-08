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Си Цзиньпин призвал наращивать сотрудничество в киберпространстве - РИА Новости, 08.11.2023
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05:53 08.11.2023
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Си Цзиньпин призвал наращивать сотрудничество в киберпространстве
Си Цзиньпин призвал наращивать сотрудничество в киберпространстве - РИА Новости, 08.11.2023
Си Цзиньпин призвал наращивать сотрудничество в киберпространстве
Китай считает необходимым наращивать международные обмены и сотрудничество в цифровой сфере, эффективно бороться с незаконной деятельностью в интернете, а также РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T05:53
2023-11-08T05:53
в мире
китай
технологии
си цзиньпин
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ПЕКИН, 8 ноя – РИА Новости. Китай считает необходимым наращивать международные обмены и сотрудничество в цифровой сфере, эффективно бороться с незаконной деятельностью в интернете, а также укреплять безопасность данных и защиту личной информации, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин. "Необходимо углублять международные обмены и сотрудничество в цифровой сфере и ускорять внедрение научно-технических достижений", - заявил Си Цзиньпин в обращении к участникам Всемирной конференции по вопросам интернета в Учжэне. Он добавил, что необходимо уважать суверенитет в интернете, путь развития и модель управления интернетом каждой страны. Вместе с тем, отметил Си Цзиньпин, следует соблюдать международные правила и воздерживаться от стремления к гегемонии в киберпространстве, а также избегать блоковой конфронтации и гонки вооружений в киберпространстве. "Необходимо углублять прагматическое сотрудничество в области кибербезопасности, эффективно бороться с незаконной деятельностью в интернете, а также укреплять безопасность данных и защиту личной информации", – добавил он. Китайский лидер выступил за ускорение популяризации информационных услуг и сокращение цифрового разрыва, а также за то, чтобы большее количество стран и людей могли разделить достижения развития интернета.
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в мире, китай, технологии, си цзиньпин
В мире, Китай, Технологии, Си Цзиньпин
Си Цзиньпин призвал наращивать сотрудничество в киберпространстве

Си Цзиньпин призвал наращивать международное сотрудничество в киберпространстве

© iStock.com / pirankaКиберпространство
Киберпространство - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© iStock.com / piranka
Киберпространство. Архивное фото
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ПЕКИН, 8 ноя – РИА Новости. Китай считает необходимым наращивать международные обмены и сотрудничество в цифровой сфере, эффективно бороться с незаконной деятельностью в интернете, а также укреплять безопасность данных и защиту личной информации, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин.
«
"Необходимо углублять международные обмены и сотрудничество в цифровой сфере и ускорять внедрение научно-технических достижений", - заявил Си Цзиньпин в обращении к участникам Всемирной конференции по вопросам интернета в Учжэне.
Он добавил, что необходимо уважать суверенитет в интернете, путь развития и модель управления интернетом каждой страны.
Вместе с тем, отметил Си Цзиньпин, следует соблюдать международные правила и воздерживаться от стремления к гегемонии в киберпространстве, а также избегать блоковой конфронтации и гонки вооружений в киберпространстве.
"Необходимо углублять прагматическое сотрудничество в области кибербезопасности, эффективно бороться с незаконной деятельностью в интернете, а также укреплять безопасность данных и защиту личной информации", – добавил он.
Китайский лидер выступил за ускорение популяризации информационных услуг и сокращение цифрового разрыва, а также за то, чтобы большее количество стран и людей могли разделить достижения развития интернета.
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
Си Цзиньпин выступил за инклюзивное киберпространство
05:36
 
В миреКитайТехнологииСи Цзиньпин
 
 
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