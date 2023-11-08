https://ria.ru/20231108/sotrudnichestvo-1908048464.html

Путин назвал приоритеты взаимодействия в "шестерке" стран Центральной Азии

Путин назвал приоритеты взаимодействия в "шестерке" стран Центральной Азии - РИА Новости, 08.11.2023

Путин назвал приоритеты взаимодействия в "шестерке" стран Центральной Азии

Президент России Владимир Путин заявил в интервью газете "Казахстанская правда", что среди приоритетов взаимодействия в "шестерке" стран Центральной Азии -... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T00:41

2023-11-08T00:41

2023-11-08T00:41

центральная азия

россия

владимир путин

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил в интервью газете "Казахстанская правда", что среди приоритетов взаимодействия в "шестерке" стран Центральной Азии - сотрудничество в области безопасности, экономики и торговли, энергетики. "Что касается приоритетов нашего взаимодействия в "шестёрке", то в настоящее время к ним относятся наращивание политического диалога, сотрудничества в области безопасности, экономики и торговли, сельского хозяйства и поставок продовольствия, транспорта, энергетики, экологии, здравоохранения и санитарно-эпидемиологического благополучия, гуманитарных связей, миграции, информационных технологий и массовых коммуникаций", - сказал он.

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центральная азия

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центральная азия, россия, владимир путин, в мире