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Путин назвал приоритеты взаимодействия в "шестерке" стран Центральной Азии
Путин назвал приоритеты взаимодействия в "шестерке" стран Центральной Азии - РИА Новости, 08.11.2023
Путин назвал приоритеты взаимодействия в "шестерке" стран Центральной Азии
Президент России Владимир Путин заявил в интервью газете "Казахстанская правда", что среди приоритетов взаимодействия в "шестерке" стран Центральной Азии -... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T00:41
2023-11-08T00:41
2023-11-08T00:41
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил в интервью газете "Казахстанская правда", что среди приоритетов взаимодействия в "шестерке" стран Центральной Азии - сотрудничество в области безопасности, экономики и торговли, энергетики. "Что касается приоритетов нашего взаимодействия в "шестёрке", то в настоящее время к ним относятся наращивание политического диалога, сотрудничества в области безопасности, экономики и торговли, сельского хозяйства и поставок продовольствия, транспорта, энергетики, экологии, здравоохранения и санитарно-эпидемиологического благополучия, гуманитарных связей, миграции, информационных технологий и массовых коммуникаций", - сказал он.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
центральная азия, россия, владимир путин, в мире
Центральная Азия, Россия, Владимир Путин, В мире
Путин назвал приоритеты взаимодействия в "шестерке" стран Центральной Азии
Путин заявил о важности сотрудничества в области безопасности в Центральной Азии
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин заявил в интервью
газете "Казахстанская правда", что среди приоритетов взаимодействия в "шестерке" стран Центральной Азии - сотрудничество в области безопасности, экономики и торговли, энергетики.
"Что касается приоритетов нашего взаимодействия в "шестёрке", то в настоящее время к ним относятся наращивание политического диалога, сотрудничества в области безопасности, экономики и торговли, сельского хозяйства и поставок продовольствия, транспорта, энергетики, экологии, здравоохранения и санитарно-эпидемиологического благополучия, гуманитарных связей, миграции, информационных технологий и массовых коммуникаций", - сказал он.
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