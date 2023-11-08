https://ria.ru/20231108/soglashenie-1908191819.html

Нижегородцы заключили соглашения о сотрудничестве с двумя провинциями Китая

Нижегородцы заключили соглашения о сотрудничестве с двумя провинциями Китая - РИА Новости, 08.11.2023

Нижегородцы заключили соглашения о сотрудничестве с двумя провинциями Китая

Правительство Нижегородской области заключило два соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве региона с провинциями... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T16:35

2023-11-08T16:35

2023-11-08T16:35

нижегородская область

нижегородская область

китай

россия

игорь комаров

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 ноя - РИА Новости. Правительство Нижегородской области заключило два соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве региона с провинциями Китайской народной республики, сообщает пресс-служба правительства региона. Церемония подписания состоялась в рамках визита российской делегации во главе с полномочным представителем президента РФ в Приволжском федерально округе Игорем Комаровым в КНР. "У Нижегородской области уже были установлены отношения с четырьмя китайскими провинциями из шести, входящими в состав совместной рабочей группы по сотрудничеству в формате "Волга-Янцзы": это провинции Сычуань, Аньхой, Хунань, Хубэй. Подписание новых соглашений позволит усилить наши контакты и помочь нижегородским предприятиям реализовать свой экспортный потенциал", - цитирует пресс-служба слова заместителя губернатора Нижегородской области Андрея Саносяна. Он отметил, что сотрудничество имеет хорошие перспективы. Например, в провинции Цзянси и городе центрального подчинения Чунцин, как и в Нижегородской области, располагаются крупные предприятия автомобильной промышленности. Важным направлением сотрудничества может стать и IT-отрасль. "Нижегородская область является одним из лидеров России по развитию IT-отрасли. В провинции Цзянси также ведется активная работа по развитию цифровой сферы. Большой потенциал видим и в сотрудничестве с компаниями города Чунцин, которые ведут активную работу по продвижению "зеленой" энергетики и технологий. Думаю, мы могли бы эффективно взаимодействовать в данных сферах, в том числе в части обмена опытом и создания совместных программ", - добавил Саносян. По данным министерства международных и межрегиональных связей Нижегородской области, регион успешно развивает отношения с Китаем в различных сферах. На территории Нижегородской области реализуется ряд совместных торгово-промышленных и научно-образовательных проектов, однако есть огромный потенциал для расширения взаимодействия.

https://ria.ru/20231103/forum-1907336935.html

https://ria.ru/20231031/zal-1906509677.html

https://ria.ru/20231020/it-sektor-1904056699.html

нижегородская область

китай

россия

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нижегородская область, китай, россия, игорь комаров