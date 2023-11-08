https://ria.ru/20231108/siriya-1908274913.html

ВКС поразили пункт управления и подземные укрытия террористов в Идлибе

ВКС поразили пункт управления и подземные укрытия террористов в Идлибе - РИА Новости, 08.11.2023

ВКС поразили пункт управления и подземные укрытия террористов в Идлибе

ВКС России в сирийской провинции Идлиб нанесли удар по объектам боевиков, причастных к обстрелам позиций правительственных войск, поражены пункт управления и... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T22:03

2023-11-08T22:03

2023-11-08T22:03

в мире

россия

идлиб (мухафаза)

воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. ВКС России в сирийской провинции Идлиб нанесли удар по объектам боевиков, причастных к обстрелам позиций правительственных войск, поражены пункт управления и подземные укрытия террористов, сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить. "ВКС России нанесены авиационные удары в провинции Идлиб по объектам незаконных вооруженных формирований, причастных к обстрелам позиций сирийских правительственных войск. Поражены пункт управления, подземные укрытия боевиков и техники", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230729/siriya-1887119421.html

россия

идлиб (мухафаза)

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в мире, россия, идлиб (мухафаза), воздушно-космические силы россии