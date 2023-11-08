В Гамбурге обыщут школу, из которой поступили данные о вооруженных людях
Полиция Гамбурга обыщет школу, из которой поступили данные о вооруженных людях
© AFP 2023 / DANIEL REINHARDTПолицейские у школы в Гамбурге, где вооруженные ученики угрожали учителю. 8 ноября 2023
Полицейские у школы в Гамбурге, где вооруженные ученики угрожали учителю. 8 ноября 2023
БЕРЛИН, 8 ноя - РИА Новости. Полиция Гамбурга обыскивает школу, из которой поступили сообщения о вооруженных людях, неизвестно, находятся ли они в здании, угроза сохраняется, сообщил представитель правоохранителей Хольгер Ферен.
Ранее полиция Гамбурга сообщила, что проводит крупную операцию в школе на западе города, правоохранители уже начали выводить первых учеников из здания.
"Мы получили звонок от руководства школы, что один из сотрудников школы видел людей, которые были на территории, и при этом у одного из них было огнестрельное оружие, или он показал это оружие. Поэтому на данный момент мы оцениваем ситуацию как угрожающую. Мы также на данный момент не знаем, находятся ли эти люди еще на территории, поэтому мы здесь находимся усиленным составом и ведем поиск возможных преступников в классах, на территории, которые могут находиться здесь", - сказал представитель полиции Гамбурга в эфире телеканала Welt.
По его словам, в настоящий момент известно, что, судя по описанию этих людей, они очень молодые, возможно, речь идет о детях или о подростках, у которых было оружие.