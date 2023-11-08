https://ria.ru/20231108/shkola-1908167023.html

В Гамбурге обыщут школу, из которой поступили данные о вооруженных людях

В Гамбурге обыщут школу, из которой поступили данные о вооруженных людях - РИА Новости, 08.11.2023

В Гамбурге обыщут школу, из которой поступили данные о вооруженных людях

Полиция Гамбурга обыскивает школу, из которой поступили сообщения о вооруженных людях, неизвестно, находятся ли они в здании, угроза сохраняется, сообщил... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T15:28

2023-11-08T15:28

2023-11-08T16:20

в мире

гамбург (город)

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БЕРЛИН, 8 ноя - РИА Новости. Полиция Гамбурга обыскивает школу, из которой поступили сообщения о вооруженных людях, неизвестно, находятся ли они в здании, угроза сохраняется, сообщил представитель правоохранителей Хольгер Ферен. Ранее полиция Гамбурга сообщила, что проводит крупную операцию в школе на западе города, правоохранители уже начали выводить первых учеников из здания. "Мы получили звонок от руководства школы, что один из сотрудников школы видел людей, которые были на территории, и при этом у одного из них было огнестрельное оружие, или он показал это оружие. Поэтому на данный момент мы оцениваем ситуацию как угрожающую. Мы также на данный момент не знаем, находятся ли эти люди еще на территории, поэтому мы здесь находимся усиленным составом и ведем поиск возможных преступников в классах, на территории, которые могут находиться здесь", - сказал представитель полиции Гамбурга в эфире телеканала Welt. По его словам, в настоящий момент известно, что, судя по описанию этих людей, они очень молодые, возможно, речь идет о детях или о подростках, у которых было оружие.

https://ria.ru/20231103/zakat-1907052069.html

гамбург (город)

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в мире, гамбург (город)