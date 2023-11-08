Рейтинг@Mail.ru
В Гамбурге обыщут школу, из которой поступили данные о вооруженных людях - РИА Новости, 08.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:28 08.11.2023 (обновлено: 16:20 08.11.2023)
https://ria.ru/20231108/shkola-1908167023.html
В Гамбурге обыщут школу, из которой поступили данные о вооруженных людях
В Гамбурге обыщут школу, из которой поступили данные о вооруженных людях - РИА Новости, 08.11.2023
В Гамбурге обыщут школу, из которой поступили данные о вооруженных людях
Полиция Гамбурга обыскивает школу, из которой поступили сообщения о вооруженных людях, неизвестно, находятся ли они в здании, угроза сохраняется, сообщил... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T15:28
2023-11-08T16:20
в мире
гамбург (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/08/1908186276_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_23f65658fa5200f826e6176e7e02787e.jpg
БЕРЛИН, 8 ноя - РИА Новости. Полиция Гамбурга обыскивает школу, из которой поступили сообщения о вооруженных людях, неизвестно, находятся ли они в здании, угроза сохраняется, сообщил представитель правоохранителей Хольгер Ферен. Ранее полиция Гамбурга сообщила, что проводит крупную операцию в школе на западе города, правоохранители уже начали выводить первых учеников из здания. "Мы получили звонок от руководства школы, что один из сотрудников школы видел людей, которые были на территории, и при этом у одного из них было огнестрельное оружие, или он показал это оружие. Поэтому на данный момент мы оцениваем ситуацию как угрожающую. Мы также на данный момент не знаем, находятся ли эти люди еще на территории, поэтому мы здесь находимся усиленным составом и ведем поиск возможных преступников в классах, на территории, которые могут находиться здесь", - сказал представитель полиции Гамбурга в эфире телеканала Welt. По его словам, в настоящий момент известно, что, судя по описанию этих людей, они очень молодые, возможно, речь идет о детях или о подростках, у которых было оружие.
https://ria.ru/20231103/zakat-1907052069.html
гамбург (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/08/1908186276_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_38bf7e5ec12d27a0c9078fb3c75d3e89.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гамбург (город)
В мире, Гамбург (город)
В Гамбурге обыщут школу, из которой поступили данные о вооруженных людях

Полиция Гамбурга обыщет школу, из которой поступили данные о вооруженных людях

© AFP 2023 / DANIEL REINHARDTПолицейские у школы в Гамбурге, где вооруженные ученики угрожали учителю. 8 ноября 2023
Полицейские у школы в Гамбурге, где вооруженные ученики угрожали учителю. 8 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© AFP 2023 / DANIEL REINHARDT
Полицейские у школы в Гамбурге, где вооруженные ученики угрожали учителю. 8 ноября 2023
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 8 ноя - РИА Новости. Полиция Гамбурга обыскивает школу, из которой поступили сообщения о вооруженных людях, неизвестно, находятся ли они в здании, угроза сохраняется, сообщил представитель правоохранителей Хольгер Ферен.
Ранее полиция Гамбурга сообщила, что проводит крупную операцию в школе на западе города, правоохранители уже начали выводить первых учеников из здания.
"Мы получили звонок от руководства школы, что один из сотрудников школы видел людей, которые были на территории, и при этом у одного из них было огнестрельное оружие, или он показал это оружие. Поэтому на данный момент мы оцениваем ситуацию как угрожающую. Мы также на данный момент не знаем, находятся ли эти люди еще на территории, поэтому мы здесь находимся усиленным составом и ведем поиск возможных преступников в классах, на территории, которые могут находиться здесь", - сказал представитель полиции Гамбурга в эфире телеканала Welt.
По его словам, в настоящий момент известно, что, судя по описанию этих людей, они очень молодые, возможно, речь идет о детях или о подростках, у которых было оружие.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
Последний и окончательный закат Европы
3 ноября, 08:00
 
В миреГамбург (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала