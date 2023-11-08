https://ria.ru/20231108/sanktsii-1908099921.html

Лавров назвал беспорядки в России задачей западных санкций

Лавров назвал беспорядки в России задачей западных санкций - РИА Новости, 08.11.2023

Лавров назвал беспорядки в России задачей западных санкций

Задача западных санкций в России - спровоцировать беспорядки и вызвать недовольство граждан, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T11:14

2023-11-08T11:14

2023-11-08T11:23

россия

экономика

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Задача западных санкций в России - спровоцировать беспорядки и вызвать недовольство граждан, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров."Цели (санкций - ред.) не скрываются - подорвать российскую экономику, заставить политическое руководство отказаться от самостоятельной линии во внешних делах, настроить население против власти - это прямо декларируемая цель... Задачу ставят перед собой - спровоцировать беспорядки, поднять народ против власти", - сказал Лавров на встрече с главами аккредитованных в Москве дипмиссий в формате "круглого стола" по Украине.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Ранее премьер РФ Михаил Мишустин заявил, что экономика РФ показывает устойчивый рост. По его словам, интерес к экономике России растет, несмотря на все попытки оппонентов отрезать ее от глобальных производственных цепочек, логистических маршрутов и систем финансовых расчетов.

https://ria.ru/20231101/zapad-1906538916.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, экономика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), санкции в отношении россии