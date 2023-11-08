Лавров назвал беспорядки в России задачей западных санкций
Лавров назвал недовольство россиян задачей введения западных санкций
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Задача западных санкций в России - спровоцировать беспорядки и вызвать недовольство граждан, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Цели (санкций - ред.) не скрываются - подорвать российскую экономику, заставить политическое руководство отказаться от самостоятельной линии во внешних делах, настроить население против власти - это прямо декларируемая цель... Задачу ставят перед собой - спровоцировать беспорядки, поднять народ против власти", - сказал Лавров на встрече с главами аккредитованных в Москве дипмиссий в формате "круглого стола" по Украине.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Ранее премьер РФ Михаил Мишустин заявил, что экономика РФ показывает устойчивый рост. По его словам, интерес к экономике России растет, несмотря на все попытки оппонентов отрезать ее от глобальных производственных цепочек, логистических маршрутов и систем финансовых расчетов.