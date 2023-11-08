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Лавров назвал беспорядки в России задачей западных санкций - РИА Новости, 08.11.2023
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11:14 08.11.2023 (обновлено: 11:23 08.11.2023)
https://ria.ru/20231108/sanktsii-1908099921.html
Лавров назвал беспорядки в России задачей западных санкций
Лавров назвал беспорядки в России задачей западных санкций - РИА Новости, 08.11.2023
Лавров назвал беспорядки в России задачей западных санкций
Задача западных санкций в России - спровоцировать беспорядки и вызвать недовольство граждан, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T11:14
2023-11-08T11:23
россия
экономика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Задача западных санкций в России - спровоцировать беспорядки и вызвать недовольство граждан, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров."Цели (санкций - ред.) не скрываются - подорвать российскую экономику, заставить политическое руководство отказаться от самостоятельной линии во внешних делах, настроить население против власти - это прямо декларируемая цель... Задачу ставят перед собой - спровоцировать беспорядки, поднять народ против власти", - сказал Лавров на встрече с главами аккредитованных в Москве дипмиссий в формате "круглого стола" по Украине.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Ранее премьер РФ Михаил Мишустин заявил, что экономика РФ показывает устойчивый рост. По его словам, интерес к экономике России растет, несмотря на все попытки оппонентов отрезать ее от глобальных производственных цепочек, логистических маршрутов и систем финансовых расчетов.
https://ria.ru/20231101/zapad-1906538916.html
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россия, экономика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), санкции в отношении россии
Россия, Экономика, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Санкции в отношении России
Лавров назвал беспорядки в России задачей западных санкций

Лавров назвал недовольство россиян задачей введения западных санкций

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Задача западных санкций в России - спровоцировать беспорядки и вызвать недовольство граждан, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Цели (санкций - ред.) не скрываются - подорвать российскую экономику, заставить политическое руководство отказаться от самостоятельной линии во внешних делах, настроить население против власти - это прямо декларируемая цель... Задачу ставят перед собой - спровоцировать беспорядки, поднять народ против власти", - сказал Лавров на встрече с главами аккредитованных в Москве дипмиссий в формате "круглого стола" по Украине.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Ранее премьер РФ Михаил Мишустин заявил, что экономика РФ показывает устойчивый рост. По его словам, интерес к экономике России растет, несмотря на все попытки оппонентов отрезать ее от глобальных производственных цепочек, логистических маршрутов и систем финансовых расчетов.
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