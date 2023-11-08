https://ria.ru/20231108/sakhalin-1908061601.html
Морское сообщение Сахалина с материком возобновили
Морское сообщение Сахалина с материком возобновили - РИА Новости, 08.11.2023
Морское сообщение Сахалина с материком возобновили
Работа морской переправы Холмск (Сахалин) – Ванино (Хабаровский край), приостановленная в понедельник из-за очередного циклона, возобновлена с ночи среды,... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T05:47
2023-11-08T05:47
2023-11-08T05:47
сахалин
холмск
ванино
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сахалинское морское пароходство
общество
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 ноя – РИА Новости. Работа морской переправы Холмск (Сахалин) – Ванино (Хабаровский край), приостановленная в понедельник из-за очередного циклона, возобновлена с ночи среды, информирует региональный главк МЧС России. "В связи с улучшением метеоусловий в Татарском проливе 8 ноября с 05.00 (21.00 мск вторника) паромная переправа Ванино – Холмск открыта", - говорится в сообщении ведомства. По информации Сахалинского морского пароходства, дизель-электроходы пережидали непогоду на материковой стороне.
https://ria.ru/20231108/dozhd-1908061105.html
сахалин
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сахалин, холмск, ванино, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сахалинское морское пароходство, общество
Сахалин, Холмск, Ванино, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Сахалинское морское пароходство, Общество
Морское сообщение Сахалина с материком возобновили
Морское сообщение Сахалина с материком возобновили после циклона