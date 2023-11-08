https://ria.ru/20231108/sakhalin-1908061601.html

Морское сообщение Сахалина с материком возобновили

Морское сообщение Сахалина с материком возобновили - РИА Новости, 08.11.2023

Морское сообщение Сахалина с материком возобновили

Работа морской переправы Холмск (Сахалин) – Ванино (Хабаровский край), приостановленная в понедельник из-за очередного циклона, возобновлена с ночи среды,... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T05:47

2023-11-08T05:47

2023-11-08T05:47

сахалин

холмск

ванино

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сахалинское морское пароходство

общество

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 ноя – РИА Новости. Работа морской переправы Холмск (Сахалин) – Ванино (Хабаровский край), приостановленная в понедельник из-за очередного циклона, возобновлена с ночи среды, информирует региональный главк МЧС России. "В связи с улучшением метеоусловий в Татарском проливе 8 ноября с 05.00 (21.00 мск вторника) паромная переправа Ванино – Холмск открыта", - говорится в сообщении ведомства. По информации Сахалинского морского пароходства, дизель-электроходы пережидали непогоду на материковой стороне.

https://ria.ru/20231108/dozhd-1908061105.html

сахалин

холмск

ванино

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сахалин, холмск, ванино, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сахалинское морское пароходство, общество