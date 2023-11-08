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В Центральном военном совете КНР отметили стойкость России перед санкциями - РИА Новости, 08.11.2023
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15:11 08.11.2023 (обновлено: 15:58 08.11.2023)
https://ria.ru/20231108/rossiya-1908162096.html
В Центральном военном совете КНР отметили стойкость России перед санкциями
В Центральном военном совете КНР отметили стойкость России перед санкциями - РИА Новости, 08.11.2023
В Центральном военном совете КНР отметили стойкость России перед санкциями
Россия упорно стоит перед санкциями Запада, никакая трудность не может согнуть страну, заявил заместитель председателя центрального военного совета КНР Чжан Юся РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T15:11
2023-11-08T15:58
китай
россия
в мире
владимир путин
санкции в отношении россии
чжан юся
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Россия упорно стоит перед санкциями Запада, никакая трудность не может согнуть страну, заявил заместитель председателя центрального военного совета КНР Чжан Юся на встрече с президентом России Владимиром Путиным."Российская Федерация под Вашим руководством упорно стоит перед лицом крайних санкций Запада, что показывает, что никакая трудность не сгибает вас и Россию. За это китайская сторона выражает уважение", - сказал он на встрече с российским лидером.Он отметил, что китайская делегация приехала с визитом в Россию, чтобы реализовать важные договоренности президентов Китая и России, а также "провести очередное заседание по военно-техническому сотрудничеству и дальше укрепить двустороннее военное сотрудничество".Пекин продолжит углублять стратегическое сотрудничество и координацию с Вооруженными силами России, заявил зампред Центрального военного совета КНР на церемонии открытии Сяншаньского форума по вопросам безопасности в конце октября этого года.Путин ранее по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина посетил Китай с двухдневным визитом и выступил на форуме "Один пояс, один путь", который проходил в Пекине 17-18 октября в год десятилетия одноименной инициативы. Как отметил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, Россия стала в своей политике уделять больше внимания восточному направлению, в Китае у президента РФ Владимира Путина состоялись очень содержательные переговоры.
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китай, россия, в мире, владимир путин, санкции в отношении россии, чжан юся
Китай, Россия, В мире, Владимир Путин, Санкции в отношении России, Чжан Юся
В Центральном военном совете КНР отметили стойкость России перед санкциями

Зампред Центрального военного совета КНР отметил стойкость РФ перед санкциями

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся и министр обороны РФ Сергей Шойгу перед началом встречи с президентом России Владимиром Путиным. 8 ноября 2023
Заместитель председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся и министр обороны РФ Сергей Шойгу перед началом встречи с президентом России Владимиром Путиным. 8 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости / POOL
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Заместитель председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся и министр обороны РФ Сергей Шойгу перед началом встречи с президентом России Владимиром Путиным. 8 ноября 2023
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Россия упорно стоит перед санкциями Запада, никакая трудность не может согнуть страну, заявил заместитель председателя центрального военного совета КНР Чжан Юся на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
"Российская Федерация под Вашим руководством упорно стоит перед лицом крайних санкций Запада, что показывает, что никакая трудность не сгибает вас и Россию. За это китайская сторона выражает уважение", - сказал он на встрече с российским лидером.
Он отметил, что китайская делегация приехала с визитом в Россию, чтобы реализовать важные договоренности президентов Китая и России, а также "провести очередное заседание по военно-техническому сотрудничеству и дальше укрепить двустороннее военное сотрудничество".
Пекин продолжит углублять стратегическое сотрудничество и координацию с Вооруженными силами России, заявил зампред Центрального военного совета КНР на церемонии открытии Сяншаньского форума по вопросам безопасности в конце октября этого года.
Путин ранее по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина посетил Китай с двухдневным визитом и выступил на форуме "Один пояс, один путь", который проходил в Пекине 17-18 октября в год десятилетия одноименной инициативы. Как отметил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, Россия стала в своей политике уделять больше внимания восточному направлению, в Китае у президента РФ Владимира Путина состоялись очень содержательные переговоры.
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