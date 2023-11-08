https://ria.ru/20231108/rossiya-1908055931.html

"Теперь все поняли". В США неожиданно высказались о России

"Теперь все поняли". В США неожиданно высказались о России - РИА Новости, 08.11.2023

"Теперь все поняли". В США неожиданно высказались о России

Читатели американской Breitbart заявили о победе России в конфликте после появления информации о намерении США подтолкнуть Украину к мирным переговорам на фоне... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T03:04

2023-11-08T03:04

2023-11-08T03:04

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

сша

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Читатели американской Breitbart заявили о победе России в конфликте после появления информации о намерении США подтолкнуть Украину к мирным переговорам на фоне неудач ВСУ."Теперь всем понятно, что Россия выигрывает в этом военном конфликте. О чем я всегда и говорил!" — написал Frank the Tank."Большинство американцев больше не поддерживают Украину. А я как раз американец", — заявил Ivor Haddenuff."Совсем скоро из Зеленского сделают козла отпущения!" — отметил Surfinnonreality."Было ясно, что в долгосрочной перспективе Украина не сможет победить", — добавил HaggardtheHorrible."Что-то Зеленский сильно погрустнел. Видимо, понимает, что потоки денег заканчиваются!" — выразил мнение Constantine XI.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20231108/udar-1908051109.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, украина, сша, вооруженные силы украины