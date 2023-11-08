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"Теперь все поняли". В США неожиданно высказались о России - РИА Новости, 08.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:04 08.11.2023
https://ria.ru/20231108/rossiya-1908055931.html
"Теперь все поняли". В США неожиданно высказались о России
"Теперь все поняли". В США неожиданно высказались о России - РИА Новости, 08.11.2023
"Теперь все поняли". В США неожиданно высказались о России
Читатели американской Breitbart заявили о победе России в конфликте после появления информации о намерении США подтолкнуть Украину к мирным переговорам на фоне... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T03:04
2023-11-08T03:04
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Читатели американской Breitbart заявили о победе России в конфликте после появления информации о намерении США подтолкнуть Украину к мирным переговорам на фоне неудач ВСУ."Теперь всем понятно, что Россия выигрывает в этом военном конфликте. О чем я всегда и говорил!" — написал Frank the Tank."Большинство американцев больше не поддерживают Украину. А я как раз американец", — заявил Ivor Haddenuff."Совсем скоро из Зеленского сделают козла отпущения!" — отметил Surfinnonreality."Было ясно, что в долгосрочной перспективе Украина не сможет победить", — добавил HaggardtheHorrible."Что-то Зеленский сильно погрустнел. Видимо, понимает, что потоки денег заканчиваются!" — выразил мнение Constantine XI.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20231108/udar-1908051109.html
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в мире, россия, украина, сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Вооруженные силы Украины

"Теперь все поняли". В США неожиданно высказались о России

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкПродвижение колонн российской армии
Продвижение колонн российской армии - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Продвижение колонн российской армии. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Читатели американской Breitbart заявили о победе России в конфликте после появления информации о намерении США подтолкнуть Украину к мирным переговорам на фоне неудач ВСУ.
«
"Теперь всем понятно, что Россия выигрывает в этом военном конфликте. О чем я всегда и говорил!" — написал Frank the Tank.
"Большинство американцев больше не поддерживают Украину. А я как раз американец", — заявил Ivor Haddenuff.
"Совсем скоро из Зеленского сделают козла отпущения!" — отметил Surfinnonreality.
"Было ясно, что в долгосрочной перспективе Украина не сможет победить", — добавил HaggardtheHorrible.
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"Что-то Зеленский сильно погрустнел. Видимо, понимает, что потоки денег заканчиваются!" — выразил мнение Constantine XI.
Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.
Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАВооруженные силы Украины
 
 
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