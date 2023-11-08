https://ria.ru/20231108/ria_novosti-1908126031.html
РИА Новости стало фотохостом и инфопартнером выставки-форума "Россия"
РИА Новости стало фотохостом и инфопартнером выставки-форума "Россия" - РИА Новости, 08.11.2023
РИА Новости стало фотохостом и инфопартнером выставки-форума "Россия"
РИА Новости стало генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством Международной выставки-форума "Россия". Она проходит на ВДНХ с 4 ноября РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T13:00
2023-11-08T13:00
2023-11-08T13:00
новости агентства
россия
риа новости
вднх
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/08/1908124027_0:147:3085:1882_1920x0_80_0_0_1a973a57a5ddbeaf2167132cb6068d8e.jpg
МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. РИА Новости стало генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством Международной выставки-форума "Россия". Она проходит на ВДНХ с 4 ноября 2023-го по 12 апреля 2024 года и призвана продемонстрировать важнейшие достижения Российской Федерации в различных отраслях экономики, науки и культуры.В качестве генерального информационного партнера РИА Новости обеспечивает освещение ключевых мероприятий выставки-форума. Корреспонденты агентства в оперативном режиме сообщают о круглых столах и сессиях, ведут репортажи с экспозиционных и дискуссионных площадок, берут эксклюзивные интервью. Все новости форума доступны на мультимедийных плазмах на территории ВДНХ и в спецразделе на сайте ria.ru.В статусе официального фотохоста выставки-форума РИА Новости осуществляет съемки и поставляет эксклюзивный контент со всех ее мероприятий. Снимки фотожурналистов агентства публикуются в тематическом разделе на сайте Медиабанка РИА Новости. В течение пяти месяцев представителям СМИ и всем желающим открыт доступ к разделу с возможностью свободного скачивания фотографий.Международная выставка-форум "Россия" организована в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина от 29 марта 2023 года. Ее программа включает культурную, образовательную, деловую и фестивальную части, которые дополняют постоянно действующая ярмарка российских товаров, а также гастрономические фестивали. Свои экспозиции на ВДНХ развернули все субъекты РФ, федеральные органы исполнительной власти, компании, общественные структуры и зарубежные участники. Ожидается, что "Россию" посетят 20 миллионов человек.
https://ria.ru/20231107/proekt-1907900600.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/08/1908124027_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_ba8fdc7993c8d9fb2317755bf6114569.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости агентства, россия, риа новости, вднх, москва
Новости агентства, Россия, РИА Новости, ВДНХ, Москва
МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. РИА Новости стало генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством Международной выставки-форума "Россия". Она проходит на ВДНХ с 4 ноября 2023-го по 12 апреля 2024 года и призвана продемонстрировать важнейшие достижения Российской Федерации в различных отраслях экономики, науки и культуры.
В качестве генерального информационного партнера РИА Новости обеспечивает освещение ключевых мероприятий выставки-форума. Корреспонденты агентства в оперативном режиме сообщают о круглых столах и сессиях, ведут репортажи с экспозиционных и дискуссионных площадок, берут эксклюзивные интервью. Все новости форума доступны на мультимедийных плазмах на территории ВДНХ
и в спецразделе на сайте ria.ru.
РИА Новости и "Движение Первых" представят новый проект "Цветы нашей жизни"
В статусе официального фотохоста выставки-форума РИА Новости осуществляет съемки и поставляет эксклюзивный контент со всех ее мероприятий. Снимки фотожурналистов агентства публикуются в тематическом разделе
на сайте Медиабанка РИА Новости. В течение пяти месяцев представителям СМИ и всем желающим открыт доступ к разделу с возможностью свободного скачивания фотографий.
Международная выставка-форум "Россия" организована в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина от 29 марта 2023 года. Ее программа включает культурную, образовательную, деловую и фестивальную части, которые дополняют постоянно действующая ярмарка российских товаров, а также гастрономические фестивали. Свои экспозиции на ВДНХ развернули все субъекты РФ, федеральные органы исполнительной власти, компании, общественные структуры и зарубежные участники. Ожидается, что "Россию" посетят 20 миллионов человек.