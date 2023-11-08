https://ria.ru/20231108/ria_novosti-1908126031.html

РИА Новости стало фотохостом и инфопартнером выставки-форума "Россия"

РИА Новости стало фотохостом и инфопартнером выставки-форума "Россия" - РИА Новости, 08.11.2023

РИА Новости стало фотохостом и инфопартнером выставки-форума "Россия"

РИА Новости стало генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством Международной выставки-форума "Россия". Она проходит на ВДНХ с 4 ноября РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T13:00

2023-11-08T13:00

2023-11-08T13:00

новости агентства

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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. РИА Новости стало генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством Международной выставки-форума "Россия". Она проходит на ВДНХ с 4 ноября 2023-го по 12 апреля 2024 года и призвана продемонстрировать важнейшие достижения Российской Федерации в различных отраслях экономики, науки и культуры.В качестве генерального информационного партнера РИА Новости обеспечивает освещение ключевых мероприятий выставки-форума. Корреспонденты агентства в оперативном режиме сообщают о круглых столах и сессиях, ведут репортажи с экспозиционных и дискуссионных площадок, берут эксклюзивные интервью. Все новости форума доступны на мультимедийных плазмах на территории ВДНХ и в спецразделе на сайте ria.ru.В статусе официального фотохоста выставки-форума РИА Новости осуществляет съемки и поставляет эксклюзивный контент со всех ее мероприятий. Снимки фотожурналистов агентства публикуются в тематическом разделе на сайте Медиабанка РИА Новости. В течение пяти месяцев представителям СМИ и всем желающим открыт доступ к разделу с возможностью свободного скачивания фотографий.Международная выставка-форум "Россия" организована в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина от 29 марта 2023 года. Ее программа включает культурную, образовательную, деловую и фестивальную части, которые дополняют постоянно действующая ярмарка российских товаров, а также гастрономические фестивали. Свои экспозиции на ВДНХ развернули все субъекты РФ, федеральные органы исполнительной власти, компании, общественные структуры и зарубежные участники. Ожидается, что "Россию" посетят 20 миллионов человек.

https://ria.ru/20231107/proekt-1907900600.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

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