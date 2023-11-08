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ПВО сбила три украинские ракеты в Херсонской области
ПВО сбила три украинские ракеты в Херсонской области - РИА Новости, 08.11.2023
ПВО сбила три украинские ракеты в Херсонской области
Три украинские ракеты сбиты над Геническим округом Херсонской области средствами ПВО, обломки упали на землю, предварительно, вне населенных пунктов, сообщил... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T10:43
2023-11-08T10:43
2023-11-08T10:43
специальная военная операция на украине
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости. Три украинские ракеты сбиты над Геническим округом Херсонской области средствами ПВО, обломки упали на землю, предварительно, вне населенных пунктов, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "Сейчас противник предпринимает ракетное нападение на российский юг. Над Геническим муниципальным округом средствами ПВО сбиты три вражеские ракеты, обломки упали на землю, предварительно, вне населённых пунктов", - написал Сальдо.По его словам, зенитчики продолжают находиться в полной боевой готовности.
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херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
ПВО сбила три украинские ракеты в Херсонской области
Сальдо: ПВО сбила три ракеты ВСУ над Геническим округом Херсонской области