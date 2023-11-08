https://ria.ru/20231108/rakety-1908091123.html

ПВО сбила три украинские ракеты в Херсонской области

ПВО сбила три украинские ракеты в Херсонской области - РИА Новости, 08.11.2023

ПВО сбила три украинские ракеты в Херсонской области

Три украинские ракеты сбиты над Геническим округом Херсонской области средствами ПВО, обломки упали на землю, предварительно, вне населенных пунктов, сообщил... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T10:43

2023-11-08T10:43

2023-11-08T10:43

специальная военная операция на украине

херсонская область

владимир сальдо

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112533_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_6601a05bf5d01476f689e364fa82ece6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости. Три украинские ракеты сбиты над Геническим округом Херсонской области средствами ПВО, обломки упали на землю, предварительно, вне населенных пунктов, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "Сейчас противник предпринимает ракетное нападение на российский юг. Над Геническим муниципальным округом средствами ПВО сбиты три вражеские ракеты, обломки упали на землю, предварительно, вне населённых пунктов", - написал Сальдо.По его словам, зенитчики продолжают находиться в полной боевой готовности.

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины