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Нужно добиваться качества отечественного медоборудования, заявил Путин - РИА Новости, 08.11.2023
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20:18 08.11.2023 (обновлено: 20:47 08.11.2023)
https://ria.ru/20231108/putin-1908257760.html
Нужно добиваться качества отечественного медоборудования, заявил Путин
Нужно добиваться качества отечественного медоборудования, заявил Путин - РИА Новости, 08.11.2023
Нужно добиваться качества отечественного медоборудования, заявил Путин
Нужно добиваться качества отечественного медицинского оборудования и обеспечить им российский рынок, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T20:18
2023-11-08T20:47
владимир путин
общество
россия
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Нужно добиваться качества отечественного медицинского оборудования и обеспечить им российский рынок, заявил президент России Владимир Путин.Путин высказал такое мнение в ответ на слова главы Минздрава Михаила Мурашко о том, что все отечественные производители медицинского оборудования настроены на инновационные решения."От них нужно добиваться качества и им нужно обеспечить рынок", - сказал Путин во время совещания с членами правительства.
https://ria.ru/20231108/putin-1908163465.html
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владимир путин, общество, россия
Владимир Путин, Общество, Россия
Нужно добиваться качества отечественного медоборудования, заявил Путин

Путин: нужно добиваться качества отечественного медоборудования,

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Нужно добиваться качества отечественного медицинского оборудования и обеспечить им российский рынок, заявил президент России Владимир Путин.
Путин высказал такое мнение в ответ на слова главы Минздрава Михаила Мурашко о том, что все отечественные производители медицинского оборудования настроены на инновационные решения.
"От них нужно добиваться качества и им нужно обеспечить рынок", - сказал Путин во время совещания с членами правительства.
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