https://ria.ru/20231108/putin-1908257760.html

Нужно добиваться качества отечественного медоборудования, заявил Путин

Нужно добиваться качества отечественного медоборудования, заявил Путин - РИА Новости, 08.11.2023

Нужно добиваться качества отечественного медоборудования, заявил Путин

Нужно добиваться качества отечественного медицинского оборудования и обеспечить им российский рынок, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T20:18

2023-11-08T20:18

2023-11-08T20:47

владимир путин

общество

россия

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Нужно добиваться качества отечественного медицинского оборудования и обеспечить им российский рынок, заявил президент России Владимир Путин.Путин высказал такое мнение в ответ на слова главы Минздрава Михаила Мурашко о том, что все отечественные производители медицинского оборудования настроены на инновационные решения."От них нужно добиваться качества и им нужно обеспечить рынок", - сказал Путин во время совещания с членами правительства.

https://ria.ru/20231108/putin-1908163465.html

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владимир путин, общество, россия