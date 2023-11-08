https://ria.ru/20231108/putin-1908253099.html
Путин поручил рассмотреть вопрос о пункте пропуска в Хабаровском крае
Путин поручил рассмотреть вопрос о пункте пропуска в Хабаровском крае - РИА Новости, 08.11.2023
Путин поручил рассмотреть вопрос о пункте пропуска в Хабаровском крае
Президент России Владимир Путин поручил до 15 марта 2024 года рассмотреть вопрос о строительстве в 2025-2026 годах пункта пропуска через государственную границу РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T19:55
2023-11-08T19:55
2023-11-08T19:55
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 15 марта 2024 года рассмотреть вопрос о строительстве в 2025-2026 годах пункта пропуска через государственную границу Большой Уссурийский в Хабаровском крае, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти Забайкальского и Хабаровского краев рассмотреть вопросы:... о строительстве в 2025–2026 годах автомобильного пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации Большой Уссурийский в Хабаровском крае", - говорится в поручении. Доклад следует подготовить до 15 марта 2024 года. Ответственные: премьер-министр Михаил Мишустин, губернатор Забайкальского края Александр Осипов, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.
https://ria.ru/20231108/soobschenie-1908246870.html
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хабаровский край, большой уссурийский (остров), россия, владимир путин, михаил мишустин, александр осипов, общество
Хабаровский край, Большой Уссурийский (остров), Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Александр Осипов, Общество
Путин поручил рассмотреть вопрос о пункте пропуска в Хабаровском крае
Путин поручил рассмотреть вопрос о создании пункта пропуска в Хабаровском крае