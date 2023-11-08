https://ria.ru/20231108/putin-1908253099.html

Путин поручил рассмотреть вопрос о пункте пропуска в Хабаровском крае

Путин поручил рассмотреть вопрос о пункте пропуска в Хабаровском крае - РИА Новости, 08.11.2023

Путин поручил рассмотреть вопрос о пункте пропуска в Хабаровском крае

Президент России Владимир Путин поручил до 15 марта 2024 года рассмотреть вопрос о строительстве в 2025-2026 годах пункта пропуска через государственную границу РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T19:55

2023-11-08T19:55

2023-11-08T19:55

хабаровский край

большой уссурийский (остров)

россия

владимир путин

михаил мишустин

александр осипов

общество

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 15 марта 2024 года рассмотреть вопрос о строительстве в 2025-2026 годах пункта пропуска через государственную границу Большой Уссурийский в Хабаровском крае, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти Забайкальского и Хабаровского краев рассмотреть вопросы:... о строительстве в 2025–2026 годах автомобильного пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации Большой Уссурийский в Хабаровском крае", - говорится в поручении. Доклад следует подготовить до 15 марта 2024 года. Ответственные: премьер-министр Михаил Мишустин, губернатор Забайкальского края Александр Осипов, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

https://ria.ru/20231108/soobschenie-1908246870.html

хабаровский край

большой уссурийский (остров)

россия

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хабаровский край, большой уссурийский (остров), россия, владимир путин, михаил мишустин, александр осипов, общество