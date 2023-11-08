https://ria.ru/20231108/putin-1908070379.html
Путин проводит совещание с правительством. Прямая трансляция
Путин проводит совещание с правительством. Прямая трансляция - РИА Новости, 08.11.2023
Путин проводит совещание с правительством. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит встречу с членами правительства. РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T19:17
2023-11-08T19:17
2023-11-08T19:28
россия
владимир путин
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Президент России Владимир Путин проводит встречу с членами правительства.
россия
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РИА Новости
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4.7
96
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LIVE: Встреча Путина с кабинетом министров по видеосвязи
LIVE: Встреча Путина с кабинетом министров по видеосвязи
2023-11-08T19:17
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РИА Новости
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5
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россия, владимир путин, видео
Россия, Владимир Путин
Путин проводит совещание с правительством. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит встречу с членами правительства.
2023-11-08T19:17
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PT76M37S
Президент России Владимир Путин проводит встречу с членами правительства.