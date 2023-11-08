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Путин проводит совещание с правительством. Прямая трансляция - РИА Новости, 08.11.2023
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19:17 08.11.2023 (обновлено: 19:28 08.11.2023)
https://ria.ru/20231108/putin-1908070379.html
Путин проводит совещание с правительством. Прямая трансляция
Путин проводит совещание с правительством. Прямая трансляция - РИА Новости, 08.11.2023
Путин проводит совещание с правительством. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит встречу с членами правительства. РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T19:17
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россия
владимир путин
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Президент России Владимир Путин проводит встречу с членами правительства.
россия
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LIVE: Встреча Путина с кабинетом министров по видеосвязи
LIVE: Встреча Путина с кабинетом министров по видеосвязи
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россия, владимир путин, видео
Россия, Владимир Путин
Путин проводит совещание с правительством. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит встречу с членами правительства.
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Путин проводит совещание с правительством. Прямая трансляция

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Президент России Владимир Путин проводит встречу с членами правительства.
 
РоссияВладимир Путин
 
 
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