Эксперты рассказали, сколько стоят номера в отелях на горнолыжных курортах
Цены на отели на популярных горнолыжных курортах стартуют от 3,5 тысячи рублей
© Фото предоставлено ОАУ "СТК "Горный воздух"Сноубордистка на курорте Горный воздух
© Фото предоставлено ОАУ "СТК "Горный воздух"
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Эксперты рассказали, сколько зимой будет стоить жилье на популярных российских горнолыжных курортах, сообщает OneTwoTrip.
В Красной Поляне можно забронировать отель в среднем за девять тысяч рублей за ночь. Гостиницы, расположенные ближе к склонам, стоят дороже. Немного бюджетнее удастся найти жилье в селе Эсто-Садок, где цена – около семи тысяч рублей. Кататься на курортах "Красная Поляна", "Роза Хутор" и "Газпром" можно с декабря по март.
Горнолыжный комплекс "Шерегеш" – один из лучших в Западной Сибири, по популярности уступает только сочинским. Сезон длится с ноября по март. Средняя стоимость номера – семь тысяч рублей за ночь. Дешевле тоже можно, если поселиться в одноименном поселке, то есть в пяти километрах от трасс.
На курорте "Домбай" в Карачаево-Черкесии, который также славится длинным сезоном —с декабря по апрель — номер в гостинице стоит в среднем 6,8 тысячи рублей в день. Немного дешевле, в 6,5 тысячи, обойдется гостиница в "Архызе".
В Приэльбрусье, где находятся два курорта, "Эльбрус" и "Чегет", кататься можно с ноября по май. Средняя стоимость номера – 7,6 тысячи рублей в сутки.
Курорт "Абзаково" на Урале – один из самых недорогих. Стоимость проживания там – примерно 3,5 тысячи рублей за ночь. Кататься можно с ноября по май, но на курорте небольшой перепад высот, катание не для поклонников экстремальных развлечений.
Не слишком много горнолыжники отдадут и за отели возле "Большого Вудъявра" в Кировске: жилье на Хибинах стоит порядка 5,5 тысячи рублей. Катаются там с ноября по май, а при желании можно также опробовать трассы в расположенном неподалеку "Кукисвумчорре".
Почти столько же стоят номера в гостиницах Южно-Сахалинска, где прямо в черте города расположился современный курорт "Горный воздух". При аренде жилья нужно ориентироваться на сумму пять тысяч рублей за ночь.