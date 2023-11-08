Рейтинг@Mail.ru
Эксперты рассказали, сколько стоят номера в отелях на горнолыжных курортах - РИА Новости, 08.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
05:19 08.11.2023
https://ria.ru/20231108/puteshestviya-1907985347.html
Эксперты рассказали, сколько стоят номера в отелях на горнолыжных курортах
Эксперты рассказали, сколько стоят номера в отелях на горнолыжных курортах - РИА Новости, 08.11.2023
Эксперты рассказали, сколько стоят номера в отелях на горнолыжных курортах
Эксперты рассказали, сколько зимой будет стоить жилье на популярных российских горнолыжных курортах, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T05:19
2023-11-08T05:19
туризм
туризм
новости - туризм
западная сибирь
приэльбрусье
кировск
роза хутор
газпром
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907222306_0:54:1280:774_1920x0_80_0_0_fd3f3a040030cf2a75708b30c183dac3.jpg
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Эксперты рассказали, сколько зимой будет стоить жилье на популярных российских горнолыжных курортах, сообщает OneTwoTrip.В Красной Поляне можно забронировать отель в среднем за девять тысяч рублей за ночь. Гостиницы, расположенные ближе к склонам, стоят дороже. Немного бюджетнее удастся найти жилье в селе Эсто-Садок, где цена – около семи тысяч рублей. Кататься на курортах "Красная Поляна", "Роза Хутор" и "Газпром" можно с декабря по март.Горнолыжный комплекс "Шерегеш" – один из лучших в Западной Сибири, по популярности уступает только сочинским. Сезон длится с ноября по март. Средняя стоимость номера – семь тысяч рублей за ночь. Дешевле тоже можно, если поселиться в одноименном поселке, то есть в пяти километрах от трасс.На курорте "Домбай" в Карачаево-Черкесии, который также славится длинным сезоном —с декабря по апрель — номер в гостинице стоит в среднем 6,8 тысячи рублей в день. Немного дешевле, в 6,5 тысячи, обойдется гостиница в "Архызе".В Приэльбрусье, где находятся два курорта, "Эльбрус" и "Чегет", кататься можно с ноября по май. Средняя стоимость номера – 7,6 тысячи рублей в сутки.Курорт "Абзаково" на Урале – один из самых недорогих. Стоимость проживания там – примерно 3,5 тысячи рублей за ночь. Кататься можно с ноября по май, но на курорте небольшой перепад высот, катание не для поклонников экстремальных развлечений.Не слишком много горнолыжники отдадут и за отели возле "Большого Вудъявра" в Кировске: жилье на Хибинах стоит порядка 5,5 тысячи рублей. Катаются там с ноября по май, а при желании можно также опробовать трассы в расположенном неподалеку "Кукисвумчорре".Почти столько же стоят номера в гостиницах Южно-Сахалинска, где прямо в черте города расположился современный курорт "Горный воздух". При аренде жилья нужно ориентироваться на сумму пять тысяч рублей за ночь.
https://ria.ru/20221124/premiya-1833756610.html
западная сибирь
приэльбрусье
кировск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907222306_83:0:1220:853_1920x0_80_0_0_1b8fbd2ff43201cf5971107b92e7ace2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, западная сибирь, приэльбрусье, кировск, роза хутор, газпром, отдых в россии
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Западная Сибирь, Приэльбрусье, Кировск, Роза Хутор, Газпром, отдых в России
Эксперты рассказали, сколько стоят номера в отелях на горнолыжных курортах

Цены на отели на популярных горнолыжных курортах стартуют от 3,5 тысячи рублей

© Фото предоставлено ОАУ "СТК "Горный воздух"Сноубордистка на курорте Горный воздух
Сноубордистка на курорте Горный воздух
© Фото предоставлено ОАУ "СТК "Горный воздух"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Эксперты рассказали, сколько зимой будет стоить жилье на популярных российских горнолыжных курортах, сообщает OneTwoTrip.
В Красной Поляне можно забронировать отель в среднем за девять тысяч рублей за ночь. Гостиницы, расположенные ближе к склонам, стоят дороже. Немного бюджетнее удастся найти жилье в селе Эсто-Садок, где цена – около семи тысяч рублей. Кататься на курортах "Красная Поляна", "Роза Хутор" и "Газпром" можно с декабря по март.
Горнолыжный комплекс "Шерегеш" – один из лучших в Западной Сибири, по популярности уступает только сочинским. Сезон длится с ноября по март. Средняя стоимость номера – семь тысяч рублей за ночь. Дешевле тоже можно, если поселиться в одноименном поселке, то есть в пяти километрах от трасс.
На курорте "Домбай" в Карачаево-Черкесии, который также славится длинным сезоном —с декабря по апрель — номер в гостинице стоит в среднем 6,8 тысячи рублей в день. Немного дешевле, в 6,5 тысячи, обойдется гостиница в "Архызе".
В Приэльбрусье, где находятся два курорта, "Эльбрус" и "Чегет", кататься можно с ноября по май. Средняя стоимость номера – 7,6 тысячи рублей в сутки.
Курорт "Абзаково" на Урале – один из самых недорогих. Стоимость проживания там – примерно 3,5 тысячи рублей за ночь. Кататься можно с ноября по май, но на курорте небольшой перепад высот, катание не для поклонников экстремальных развлечений.
Не слишком много горнолыжники отдадут и за отели возле "Большого Вудъявра" в Кировске: жилье на Хибинах стоит порядка 5,5 тысячи рублей. Катаются там с ноября по май, а при желании можно также опробовать трассы в расположенном неподалеку "Кукисвумчорре".
Почти столько же стоят номера в гостиницах Южно-Сахалинска, где прямо в черте города расположился современный курорт "Горный воздух". При аренде жилья нужно ориентироваться на сумму пять тысяч рублей за ночь.
Отдыхающие выходят из кабинки канатной дороги на горнолыжном склоне во время открытия сезона на горном курорте Горки Город на территории Красной Поляны - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
Назван лучший горнолыжный курорт в России
24 ноября 2022, 22:59
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмЗападная СибирьПриэльбрусьеКировскРоза ХуторГазпромотдых в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала