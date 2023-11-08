https://ria.ru/20231108/puteshestviya-1907985347.html

Эксперты рассказали, сколько стоят номера в отелях на горнолыжных курортах

Эксперты рассказали, сколько стоят номера в отелях на горнолыжных курортах - РИА Новости, 08.11.2023

Эксперты рассказали, сколько стоят номера в отелях на горнолыжных курортах

Эксперты рассказали, сколько зимой будет стоить жилье на популярных российских горнолыжных курортах, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T05:19

2023-11-08T05:19

2023-11-08T05:19

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Эксперты рассказали, сколько зимой будет стоить жилье на популярных российских горнолыжных курортах, сообщает OneTwoTrip.В Красной Поляне можно забронировать отель в среднем за девять тысяч рублей за ночь. Гостиницы, расположенные ближе к склонам, стоят дороже. Немного бюджетнее удастся найти жилье в селе Эсто-Садок, где цена – около семи тысяч рублей. Кататься на курортах "Красная Поляна", "Роза Хутор" и "Газпром" можно с декабря по март.Горнолыжный комплекс "Шерегеш" – один из лучших в Западной Сибири, по популярности уступает только сочинским. Сезон длится с ноября по март. Средняя стоимость номера – семь тысяч рублей за ночь. Дешевле тоже можно, если поселиться в одноименном поселке, то есть в пяти километрах от трасс.На курорте "Домбай" в Карачаево-Черкесии, который также славится длинным сезоном —с декабря по апрель — номер в гостинице стоит в среднем 6,8 тысячи рублей в день. Немного дешевле, в 6,5 тысячи, обойдется гостиница в "Архызе".В Приэльбрусье, где находятся два курорта, "Эльбрус" и "Чегет", кататься можно с ноября по май. Средняя стоимость номера – 7,6 тысячи рублей в сутки.Курорт "Абзаково" на Урале – один из самых недорогих. Стоимость проживания там – примерно 3,5 тысячи рублей за ночь. Кататься можно с ноября по май, но на курорте небольшой перепад высот, катание не для поклонников экстремальных развлечений.Не слишком много горнолыжники отдадут и за отели возле "Большого Вудъявра" в Кировске: жилье на Хибинах стоит порядка 5,5 тысячи рублей. Катаются там с ноября по май, а при желании можно также опробовать трассы в расположенном неподалеку "Кукисвумчорре".Почти столько же стоят номера в гостиницах Южно-Сахалинска, где прямо в черте города расположился современный курорт "Горный воздух". При аренде жилья нужно ориентироваться на сумму пять тысяч рублей за ночь.

https://ria.ru/20221124/premiya-1833756610.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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