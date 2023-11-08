https://ria.ru/20231108/ptenets-1908066598.html

В московском зоопарке появился на свет птенец-журавль

В московском зоопарке появился на свет птенец-журавль - РИА Новости, 08.11.2023

В московском зоопарке появился на свет птенец-журавль

В журавлином семействе Московского зоопарка появился птенец, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T07:50

2023-11-08T07:50

2023-11-08T12:34

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. В журавлином семействе Московского зоопарка появился птенец, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы."В семействе журавлей Стэнли, обитающих в Московском зоопарке, случилось прибавление: в конце лета на свет появился птенец. Ему понадобилось несколько месяцев, чтобы полноценно окрепнуть и набраться сил. Теперь он прогуливается по вольеру вместе с родителями — Анжелой и Раймондом", — говорится в публикации.Увидеть пернатую семейку Стэнли можно на старой территории, в одном из вольеров Дома птиц, уточнили в мэрии.При этом посетителей предупреждают, что чересчур близко подходить к остекленному вольеру нельзя: родители-журавли с особым трепетом относятся к покою своего малыша, а отец Раймонд может даже загораживать его собой от посторонних взглядов.

https://ria.ru/20231107/argali-1907952323.html

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московский зоопарк, москва, общество