В Лондоне экоактивисты затормозили движение на мосту, мешая проехать скорой

2023-11-08T14:22

в мире

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Активисты экологического движения Just Stop Oil устроили акцию протеста против добычи нефти и газа на мосту Ватерлоо в Лондоне, затормозив движение транспорта и мешая проехать машине скорой помощи с включенными "мигалками", сообщила в среду полиция британской столицы. "Вот некоторая (часть) затора, который JSO (Just Stop Oil - ред.) устроили на мосту Ватерлоо. Одна из машин - скорая помощь с включенными мигалками, которая не может проехать", - написали правоохранители в соцсети X, прикрепив фото образовавшейся пробки. Полицейские неоднократно призывали экоактивистов переместиться с проезжей части моста на пешеходную и продолжить свою протестную акцию там, после чего перешли к задержанию тех, кто не последовал указаниям, сказано в сообщении. По оценкам ведомства, в общей сложности было задержано более 40 человек. В 2022 году активисты экологического движения Just Stop Oil, выступающего за прекращение добычи нефти и газа, приклеивали себя к картинам в галереях, обливали краской здания различных организаций, а также организовывали различные акции протеста и демонстрации, которые приводили к перебоям в движении транспорта в центре Лондона. В 2023 году экоактивисты продолжили протестные акции. В апреле они даже сорвали матчи первого круга чемпионата мира по снукеру в Шеффилде, испачкав стол оранжевой порошковой краской. После этого они продолжали прерывать различные спортивные мероприятия, неоднократно устраивали "медленные марши" на дорогах, мешая движению, а также обливали оранжевой краской здания университетов по всей стране.

в мире, лондон, шеффилд