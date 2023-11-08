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В Лондоне экоактивисты затормозили движение на мосту, мешая проехать скорой - РИА Новости, 08.11.2023
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14:22 08.11.2023
https://ria.ru/20231108/protest-1908145817.html
В Лондоне экоактивисты затормозили движение на мосту, мешая проехать скорой
В Лондоне экоактивисты затормозили движение на мосту, мешая проехать скорой - РИА Новости, 08.11.2023
В Лондоне экоактивисты затормозили движение на мосту, мешая проехать скорой
Активисты экологического движения Just Stop Oil устроили акцию протеста против добычи нефти и газа на мосту Ватерлоо в Лондоне, затормозив движение транспорта и РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T14:22
2023-11-08T14:22
в мире
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Активисты экологического движения Just Stop Oil устроили акцию протеста против добычи нефти и газа на мосту Ватерлоо в Лондоне, затормозив движение транспорта и мешая проехать машине скорой помощи с включенными "мигалками", сообщила в среду полиция британской столицы. "Вот некоторая (часть) затора, который JSO (Just Stop Oil - ред.) устроили на мосту Ватерлоо. Одна из машин - скорая помощь с включенными мигалками, которая не может проехать", - написали правоохранители в соцсети X, прикрепив фото образовавшейся пробки. Полицейские неоднократно призывали экоактивистов переместиться с проезжей части моста на пешеходную и продолжить свою протестную акцию там, после чего перешли к задержанию тех, кто не последовал указаниям, сказано в сообщении. По оценкам ведомства, в общей сложности было задержано более 40 человек. В 2022 году активисты экологического движения Just Stop Oil, выступающего за прекращение добычи нефти и газа, приклеивали себя к картинам в галереях, обливали краской здания различных организаций, а также организовывали различные акции протеста и демонстрации, которые приводили к перебоям в движении транспорта в центре Лондона. В 2023 году экоактивисты продолжили протестные акции. В апреле они даже сорвали матчи первого круга чемпионата мира по снукеру в Шеффилде, испачкав стол оранжевой порошковой краской. После этого они продолжали прерывать различные спортивные мероприятия, неоднократно устраивали "медленные марши" на дорогах, мешая движению, а также обливали оранжевой краской здания университетов по всей стране.
https://ria.ru/20231106/london-1907742842.html
https://ria.ru/20231031/ekoaktivisty-1906537507.html
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в мире, лондон, шеффилд
В мире, Лондон, Шеффилд
В Лондоне экоактивисты затормозили движение на мосту, мешая проехать скорой

В Лондоне экоактивисты JSO затормозили движение на мосту, мешая проехать скорой

© Фото : Just Stop OilАктивисты Just Stop Oil в центре Лондона
Активисты Just Stop Oil в центре Лондона - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© Фото : Just Stop Oil
Активисты Just Stop Oil в центре Лондона. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Активисты экологического движения Just Stop Oil устроили акцию протеста против добычи нефти и газа на мосту Ватерлоо в Лондоне, затормозив движение транспорта и мешая проехать машине скорой помощи с включенными "мигалками", сообщила в среду полиция британской столицы.
"Вот некоторая (часть) затора, который JSO (Just Stop Oil - ред.) устроили на мосту Ватерлоо. Одна из машин - скорая помощь с включенными мигалками, которая не может проехать", - написали правоохранители в соцсети X, прикрепив фото образовавшейся пробки.
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Полицейские неоднократно призывали экоактивистов переместиться с проезжей части моста на пешеходную и продолжить свою протестную акцию там, после чего перешли к задержанию тех, кто не последовал указаниям, сказано в сообщении.
По оценкам ведомства, в общей сложности было задержано более 40 человек.
В 2022 году активисты экологического движения Just Stop Oil, выступающего за прекращение добычи нефти и газа, приклеивали себя к картинам в галереях, обливали краской здания различных организаций, а также организовывали различные акции протеста и демонстрации, которые приводили к перебоям в движении транспорта в центре Лондона. В 2023 году экоактивисты продолжили протестные акции. В апреле они даже сорвали матчи первого круга чемпионата мира по снукеру в Шеффилде, испачкав стол оранжевой порошковой краской. После этого они продолжали прерывать различные спортивные мероприятия, неоднократно устраивали "медленные марши" на дорогах, мешая движению, а также обливали оранжевой краской здания университетов по всей стране.
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