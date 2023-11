https://ria.ru/20231108/produktsiya-1908189454.html

Экспортеры показали продукцию бренда Made in Russia на Food & Hotel China

Масштабная российская национальная экспозиция под брендом Made in Russia представила продукцию 50 российских компаний на открывшейся 8 ноября в Шанхае... РИА Новости, 08.11.2023

экономика

шанхай

россия

китай

бренд сделано в россии (made in russia)

российский экспортный центр (рэц)

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Масштабная российская национальная экспозиция под брендом Made in Russia представила продукцию 50 российских компаний на открывшейся 8 ноября в Шанхае международной выставке продуктов питания Food & Hotel China (FHC) 2023, сообщает Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ)."На стенде Made in Russia посетители FHC могут оценить российские кондитерские изделия, печенья, крупу, каши быстрого приготовления, муку, мед, соль и специи, растительное масло, молоко, чай, кофе и другую продукцию. В официальном обходе российской экспозиции приняли участие генеральный консул России в Шанхае Дмитрий Лукьянцев и торговый представитель России в Шанхае Сюмер Палкин", - говорится в сообщении.В рамках выставки пройдут деловые переговоры и многосторонние встречи российских компаний с потенциальными партнерами из Китая и других стран. Для компаний запланировано более 250 таргетированных встреч. Российскую экспозицию также посетят представители деловых кругов и профильных ассоциаций КНР.Компании принимают участие в выставке при поддержке Российского экспортного центра. Узнать подробнее об условиях участия в зарубежных выставках в рамках национальной экспозиции Made in Russia, а также подобрать мероприятие можно на цифровой платформе "Мой экспорт".

