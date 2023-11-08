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Экспортеры показали продукцию бренда Made in Russia на Food & Hotel China - РИА Новости, 08.11.2023
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16:27 08.11.2023
https://ria.ru/20231108/produktsiya-1908189454.html
Экспортеры показали продукцию бренда Made in Russia на Food & Hotel China
Экспортеры показали продукцию бренда Made in Russia на Food & Hotel China - РИА Новости, 08.11.2023
Экспортеры показали продукцию бренда Made in Russia на Food & Hotel China
Масштабная российская национальная экспозиция под брендом Made in Russia представила продукцию 50 российских компаний на открывшейся 8 ноября в Шанхае... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T16:27
2023-11-08T16:27
экономика
шанхай
россия
китай
бренд сделано в россии (made in russia)
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Масштабная российская национальная экспозиция под брендом Made in Russia представила продукцию 50 российских компаний на открывшейся 8 ноября в Шанхае международной выставке продуктов питания Food &amp; Hotel China (FHC) 2023, сообщает Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ)."На стенде Made in Russia посетители FHC могут оценить российские кондитерские изделия, печенья, крупу, каши быстрого приготовления, муку, мед, соль и специи, растительное масло, молоко, чай, кофе и другую продукцию. В официальном обходе российской экспозиции приняли участие генеральный консул России в Шанхае Дмитрий Лукьянцев и торговый представитель России в Шанхае Сюмер Палкин", - говорится в сообщении.В рамках выставки пройдут деловые переговоры и многосторонние встречи российских компаний с потенциальными партнерами из Китая и других стран. Для компаний запланировано более 250 таргетированных встреч. Российскую экспозицию также посетят представители деловых кругов и профильных ассоциаций КНР.Компании принимают участие в выставке при поддержке Российского экспортного центра. Узнать подробнее об условиях участия в зарубежных выставках в рамках национальной экспозиции Made in Russia, а также подобрать мероприятие можно на цифровой платформе "Мой экспорт".
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экономика, шанхай, россия, китай, бренд сделано в россии (made in russia), российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Шанхай, Россия, Китай, Бренд Сделано в России (Made in Russia), Российский экспортный центр (РЭЦ)

Экспортеры показали продукцию бренда Made in Russia на Food & Hotel China

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЛоготип Международного экспортного форума "Сделано в России" в Москве
Логотип Международного экспортного форума Сделано в России в Москве - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Логотип Международного экспортного форума "Сделано в России" в Москве
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Масштабная российская национальная экспозиция под брендом Made in Russia представила продукцию 50 российских компаний на открывшейся 8 ноября в Шанхае международной выставке продуктов питания Food & Hotel China (FHC) 2023, сообщает Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ).
"На стенде Made in Russia посетители FHC могут оценить российские кондитерские изделия, печенья, крупу, каши быстрого приготовления, муку, мед, соль и специи, растительное масло, молоко, чай, кофе и другую продукцию. В официальном обходе российской экспозиции приняли участие генеральный консул России в Шанхае Дмитрий Лукьянцев и торговый представитель России в Шанхае Сюмер Палкин", - говорится в сообщении.
Логотип цифровой платформы Мой экспорт - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
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В рамках выставки пройдут деловые переговоры и многосторонние встречи российских компаний с потенциальными партнерами из Китая и других стран. Для компаний запланировано более 250 таргетированных встреч. Российскую экспозицию также посетят представители деловых кругов и профильных ассоциаций КНР.
Компании принимают участие в выставке при поддержке Российского экспортного центра. Узнать подробнее об условиях участия в зарубежных выставках в рамках национальной экспозиции Made in Russia, а также подобрать мероприятие можно на цифровой платформе "Мой экспорт".
 
ЭкономикаШанхайРоссияКитайБренд Сделано в России (Made in Russia)Российский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
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