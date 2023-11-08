https://ria.ru/20231108/prodovolstvie-1908123262.html

Лавров ответил на обвинения в адрес России в продовольственном кризисе

Лавров ответил на обвинения в адрес России в продовольственном кризисе - РИА Новости, 08.11.2023

Лавров ответил на обвинения в адрес России в продовольственном кризисе

Недружественные государства, обвиняющие Россию в провоцировании продовольственного кризиса, сами создали этот кризис в начале пандемии коронавируса, скупив все... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T12:52

2023-11-08T12:52

2023-11-08T12:52

экономика

россия

украина

сергей лавров

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/08/1908110228_0:134:3163:1913_1920x0_80_0_0_d1cb22243e3d2f7e523dccd6921aa215.jpg

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Недружественные государства, обвиняющие Россию в провоцировании продовольственного кризиса, сами создали этот кризис в начале пандемии коронавируса, скупив все продовольствие, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Много говорят о глобальной продовольственной безопасности. Опять обвиняют нас в грядущем глобальном голоде, ставя все в очередной раз с ног на голову", - сказал министр на на встрече с главами аккредитованных в Москве дипмиссий в формате "круглого стола" по Украине. По словам Лаврова, Россию обвиняют, "едва ли забывая, просто стараясь замести под ковер очевидные факты, когда в самом начале пандемии COVID-19 США, Европа и Япония напечатали триллионы ничем не обеспеченных денег. Пятнадцать триллионов, по-моему, совместно они напечатали,.. скупили где только можно все продовольствие в ожидании, что COVID заставит всех закрыться, и тем самым они создали острый кризис на глобальном рынке продовольствия". Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что кризис на мировом рынке продовольствия возник из-за необоснованной эмиссии со стороны Запада. Лавров отметил, что, по данным ООН, сейчас нехватки продовольствия на рынке не наблюдается, а мировые цены на продукты питания с марта 2022 года упали примерно на 25%, теперь они находятся около уровня 2021 года. "Эксперты секретариата Международного союза по зерну подтверждают эти данные, и они считают, что кризисные явления в производстве, торговле зерновыми в настоящее время отсутствуют", - отметил Лавров.

https://ria.ru/20230521/sanktsii-1873262108.html

https://ria.ru/20230923/krizis-1898269223.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, украина, сергей лавров, оон