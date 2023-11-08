Лавров ответил на обвинения в адрес России в продовольственном кризисе
Лавров: страны, винящие Россию в кризисе продовольствия, сами его спровоцировали
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров принимает участие в "круглом столе" по урегулированию украинского кризиса
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров принимает участие в "круглом столе" по урегулированию украинского кризиса
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Недружественные государства, обвиняющие Россию в провоцировании продовольственного кризиса, сами создали этот кризис в начале пандемии коронавируса, скупив все продовольствие, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
По словам Лаврова, Россию обвиняют, "едва ли забывая, просто стараясь замести под ковер очевидные факты, когда в самом начале пандемии COVID-19 США, Европа и Япония напечатали триллионы ничем не обеспеченных денег. Пятнадцать триллионов, по-моему, совместно они напечатали,.. скупили где только можно все продовольствие в ожидании, что COVID заставит всех закрыться, и тем самым они создали острый кризис на глобальном рынке продовольствия".
Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что кризис на мировом рынке продовольствия возник из-за необоснованной эмиссии со стороны Запада.
Лавров отметил, что, по данным ООН, сейчас нехватки продовольствия на рынке не наблюдается, а мировые цены на продукты питания с марта 2022 года упали примерно на 25%, теперь они находятся около уровня 2021 года.
"Эксперты секретариата Международного союза по зерну подтверждают эти данные, и они считают, что кризисные явления в производстве, торговле зерновыми в настоящее время отсутствуют", - отметил Лавров.