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Лавров ответил на обвинения в адрес России в продовольственном кризисе - РИА Новости, 08.11.2023
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12:52 08.11.2023
https://ria.ru/20231108/prodovolstvie-1908123262.html
Лавров ответил на обвинения в адрес России в продовольственном кризисе
Лавров ответил на обвинения в адрес России в продовольственном кризисе - РИА Новости, 08.11.2023
Лавров ответил на обвинения в адрес России в продовольственном кризисе
Недружественные государства, обвиняющие Россию в провоцировании продовольственного кризиса, сами создали этот кризис в начале пандемии коронавируса, скупив все... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T12:52
2023-11-08T12:52
экономика
россия
украина
сергей лавров
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Недружественные государства, обвиняющие Россию в провоцировании продовольственного кризиса, сами создали этот кризис в начале пандемии коронавируса, скупив все продовольствие, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Много говорят о глобальной продовольственной безопасности. Опять обвиняют нас в грядущем глобальном голоде, ставя все в очередной раз с ног на голову", - сказал министр на на встрече с главами аккредитованных в Москве дипмиссий в формате "круглого стола" по Украине. По словам Лаврова, Россию обвиняют, "едва ли забывая, просто стараясь замести под ковер очевидные факты, когда в самом начале пандемии COVID-19 США, Европа и Япония напечатали триллионы ничем не обеспеченных денег. Пятнадцать триллионов, по-моему, совместно они напечатали,.. скупили где только можно все продовольствие в ожидании, что COVID заставит всех закрыться, и тем самым они создали острый кризис на глобальном рынке продовольствия". Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что кризис на мировом рынке продовольствия возник из-за необоснованной эмиссии со стороны Запада. Лавров отметил, что, по данным ООН, сейчас нехватки продовольствия на рынке не наблюдается, а мировые цены на продукты питания с марта 2022 года упали примерно на 25%, теперь они находятся около уровня 2021 года. "Эксперты секретариата Международного союза по зерну подтверждают эти данные, и они считают, что кризисные явления в производстве, торговле зерновыми в настоящее время отсутствуют", - отметил Лавров.
https://ria.ru/20230521/sanktsii-1873262108.html
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экономика, россия, украина, сергей лавров, оон
Экономика, Россия, Украина, Сергей Лавров, ООН
Лавров ответил на обвинения в адрес России в продовольственном кризисе

Лавров: страны, винящие Россию в кризисе продовольствия, сами его спровоцировали

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров принимает участие в "круглом столе" по урегулированию украинского кризиса
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров принимает участие в круглом столе по урегулированию украинского кризиса - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров принимает участие в "круглом столе" по урегулированию украинского кризиса
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Недружественные государства, обвиняющие Россию в провоцировании продовольственного кризиса, сами создали этот кризис в начале пандемии коронавируса, скупив все продовольствие, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Много говорят о глобальной продовольственной безопасности. Опять обвиняют нас в грядущем глобальном голоде, ставя все в очередной раз с ног на голову", - сказал министр на на встрече с главами аккредитованных в Москве дипмиссий в формате "круглого стола" по Украине.
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21 мая, 18:14
По словам Лаврова, Россию обвиняют, "едва ли забывая, просто стараясь замести под ковер очевидные факты, когда в самом начале пандемии COVID-19 США, Европа и Япония напечатали триллионы ничем не обеспеченных денег. Пятнадцать триллионов, по-моему, совместно они напечатали,.. скупили где только можно все продовольствие в ожидании, что COVID заставит всех закрыться, и тем самым они создали острый кризис на глобальном рынке продовольствия".
Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что кризис на мировом рынке продовольствия возник из-за необоснованной эмиссии со стороны Запада.
Лавров отметил, что, по данным ООН, сейчас нехватки продовольствия на рынке не наблюдается, а мировые цены на продукты питания с марта 2022 года упали примерно на 25%, теперь они находятся около уровня 2021 года.
"Эксперты секретариата Международного союза по зерну подтверждают эти данные, и они считают, что кризисные явления в производстве, торговле зерновыми в настоящее время отсутствуют", - отметил Лавров.
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ЭкономикаРоссияУкраинаСергей ЛавровООН
 
 
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