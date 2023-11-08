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На Украине заочно вынесли приговор губернатору Херсонской области
На Украине заочно вынесли приговор губернатору Херсонской области - РИА Новости, 08.11.2023
На Украине заочно вынесли приговор губернатору Херсонской области
Малиновский районный суд Одессы заочно вынес приговор губернатору Херсонской области Владимиру Сальдо — ему назначили 15 лет лишения свободы. РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T17:41
2023-11-08T17:41
2023-11-08T17:41
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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Малиновский районный суд Одессы заочно вынес приговор губернатору Херсонской области Владимиру Сальдо — ему назначили 15 лет лишения свободы. "Назначить Сальдо Владимиру Васильевичу наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества и с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей на предприятиях, учреждениях и организациях всех форм собственности сроком на 15 лет", - сказал судья в видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале суда. СБУ еще в 2022 году предъявила обвинения ряду организаторам референдума в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, в том числе Сальдо, они подозреваются в коллаборационизме. Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры о принятии этих субъектов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие вхождение новых регионов в РФ.
https://ria.ru/20231105/zelenskiy-1907624148.html
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На Украине заочно вынесли приговор губернатору Херсонской области
Cуд на Украине заочно приговорил Сальдо к 15 годам тюрьмы