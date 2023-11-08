https://ria.ru/20231108/pozhar-1908137339.html

В жилом доме в Новой Москве загорелся бензогенератор, есть пострадавшие

В жилом доме в Новой Москве загорелся бензогенератор, есть пострадавшие - РИА Новости, 08.11.2023

В жилом доме в Новой Москве загорелся бензогенератор, есть пострадавшие

Два человека пострадали при возгорании бензинового электрогенератора в жилом доме в новой Москве, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T13:47

2023-11-08T13:47

2023-11-08T13:48

происшествия

новая москва

новомосковский административный округ

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Два человека пострадали при возгорании бензинового электрогенератора в жилом доме в новой Москве, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "В подвале жилого дома в деревне Каракашево Новомосковского административного округа загорелся бензогенератор", - сказал собеседник агентства, добавив, что пожар уже потушен. По его словам, в результате происшествия пострадали два человека - они получили ожоги рук. Обстоятельства ЧП выясняются.

https://ria.ru/20231102/pozhar-1906847400.html

новая москва

новомосковский административный округ

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, новая москва, новомосковский административный округ