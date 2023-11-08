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В жилом доме в Новой Москве загорелся бензогенератор, есть пострадавшие - РИА Новости, 08.11.2023
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13:47 08.11.2023 (обновлено: 13:48 08.11.2023)
https://ria.ru/20231108/pozhar-1908137339.html
В жилом доме в Новой Москве загорелся бензогенератор, есть пострадавшие
В жилом доме в Новой Москве загорелся бензогенератор, есть пострадавшие - РИА Новости, 08.11.2023
В жилом доме в Новой Москве загорелся бензогенератор, есть пострадавшие
Два человека пострадали при возгорании бензинового электрогенератора в жилом доме в новой Москве, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T13:47
2023-11-08T13:48
происшествия
новая москва
новомосковский административный округ
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Два человека пострадали при возгорании бензинового электрогенератора в жилом доме в новой Москве, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "В подвале жилого дома в деревне Каракашево Новомосковского административного округа загорелся бензогенератор", - сказал собеседник агентства, добавив, что пожар уже потушен. По его словам, в результате происшествия пострадали два человека - они получили ожоги рук. Обстоятельства ЧП выясняются.
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новая москва
новомосковский административный округ
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происшествия, новая москва, новомосковский административный округ
Происшествия, Новая Москва, Новомосковский административный округ
В жилом доме в Новой Москве загорелся бензогенератор, есть пострадавшие

В Новой Москве 2 человека пострадали при возгорании бензогенератора в жилом доме

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Два человека пострадали при возгорании бензинового электрогенератора в жилом доме в новой Москве, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
«
"В подвале жилого дома в деревне Каракашево Новомосковского административного округа загорелся бензогенератор", - сказал собеседник агентства, добавив, что пожар уже потушен.
По его словам, в результате происшествия пострадали два человека - они получили ожоги рук. Обстоятельства ЧП выясняются.
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ПроисшествияНовая МоскваНовомосковский административный округ
 
 
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