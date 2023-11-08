https://ria.ru/20231108/pozhar-1908137339.html
В жилом доме в Новой Москве загорелся бензогенератор, есть пострадавшие
В жилом доме в Новой Москве загорелся бензогенератор, есть пострадавшие - РИА Новости, 08.11.2023
В жилом доме в Новой Москве загорелся бензогенератор, есть пострадавшие
Два человека пострадали при возгорании бензинового электрогенератора в жилом доме в новой Москве, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T13:47
2023-11-08T13:47
2023-11-08T13:48
происшествия
новая москва
новомосковский административный округ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728487802_0:264:1967:1370_1920x0_80_0_0_48e5a9a548ca1986a6ac69ca8bced097.jpg
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Два человека пострадали при возгорании бензинового электрогенератора в жилом доме в новой Москве, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "В подвале жилого дома в деревне Каракашево Новомосковского административного округа загорелся бензогенератор", - сказал собеседник агентства, добавив, что пожар уже потушен. По его словам, в результате происшествия пострадали два человека - они получили ожоги рук. Обстоятельства ЧП выясняются.
https://ria.ru/20231102/pozhar-1906847400.html
новая москва
новомосковский административный округ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728487802_0:0:1827:1370_1920x0_80_0_0_c692b3512f3b566aaaf50f5c13dc99c7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новая москва, новомосковский административный округ
Происшествия, Новая Москва, Новомосковский административный округ
В жилом доме в Новой Москве загорелся бензогенератор, есть пострадавшие
В Новой Москве 2 человека пострадали при возгорании бензогенератора в жилом доме