https://ria.ru/20231108/pozhar-1908060349.html

Пожар в здании ГОК "Озерный" локализовали

Пожар в здании ГОК "Озерный" локализовали - РИА Новости, 08.11.2023

Пожар в здании ГОК "Озерный" локализовали

Пожар в здании ГОК "Озерный" в Бурятии локализован на 500 "квадратах", сообщил глава республики Алексей Цыденов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T05:08

2023-11-08T05:08

2023-11-08T07:53

происшествия

алексей цыденов

россия

республика бурятия

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УЛАН-УДЭ, 8 ноя – РИА Новости. Пожар в здании ГОК "Озерный" в Бурятии локализован на 500 "квадратах", сообщил глава республики Алексей Цыденов в своем Telegram-канале. Ранее в пресс-службе компании "Озерное" (Озерная горнорудная компания) сообщили, что на одном из производственных объектов в Еравнинском районе Бурятии произошло возгорание, пострадавших нет, причины пожара выясняются. "На Озерном на месте пожара работают восемь единиц техники, 16 человек. В пути еще восемь машин. Здание 100 на 150 метров, горит 500 квадратных метров. Распространение огня остановлено, пять стволов на тушении и одно звено газодымозащитной службы", - написал Цыденов. По данным республиканского агентства ГО и ЧС, горят отделочные материалы в неэксплуатируемом здании. На месте работают 31 человек и 18 единиц техники.Озерная горнорудная компания в Еравнинском районе Бурятии занимается комплексным освоением месторождений полиметаллических руд и производством цинкового и свинцово-серебряных концентратов.

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россия

республика бурятия

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происшествия, алексей цыденов, россия, республика бурятия