https://ria.ru/20231108/pozhar-1908059930.html

В Бурятии на производственном объекте ГОК "Озерный" произошел пожар

В Бурятии на производственном объекте ГОК "Озерный" произошел пожар - РИА Новости, 08.11.2023

В Бурятии на производственном объекте ГОК "Озерный" произошел пожар

Пожар произошел на одном из производственных объектов ГОК "Озерный" в Еравнинском районе Бурятии, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе компании Озерное... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T05:04

2023-11-08T05:04

2023-11-08T05:04

происшествия

россия

республика бурятия

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УЛАН-УДЭ, 8 ноя – РИА Новости. Пожар произошел на одном из производственных объектов ГОК "Озерный" в Еравнинском районе Бурятии, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе компании Озерное (Озерная горнорудная компания). "В Еравнинском районе Бурятии на одном из производственных объектов Озерной горнорудной компании произошло возгорание. На месте работают пожарные… Пострадавших нет", - заявили в пресс-службе. Отмечается, что в кратчайшие сроки пожар будет локализован и потушен. Предварительные причины возгорания выясняются. Озерная горнорудная компания в Еравнинском районе Бурятии занимается комплексным освоением месторождений полиметаллических руд и производством цинкового и свинцово-серебряных концентратов.

https://ria.ru/20231107/pozhar-1907973332.html

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происшествия, россия, республика бурятия