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В Бурятии на производственном объекте ГОК "Озерный" произошел пожар - РИА Новости, 08.11.2023
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05:04 08.11.2023
https://ria.ru/20231108/pozhar-1908059930.html
В Бурятии на производственном объекте ГОК "Озерный" произошел пожар
В Бурятии на производственном объекте ГОК "Озерный" произошел пожар - РИА Новости, 08.11.2023
В Бурятии на производственном объекте ГОК "Озерный" произошел пожар
Пожар произошел на одном из производственных объектов ГОК "Озерный" в Еравнинском районе Бурятии, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе компании Озерное... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T05:04
2023-11-08T05:04
происшествия
россия
республика бурятия
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УЛАН-УДЭ, 8 ноя – РИА Новости. Пожар произошел на одном из производственных объектов ГОК "Озерный" в Еравнинском районе Бурятии, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе компании Озерное (Озерная горнорудная компания). "В Еравнинском районе Бурятии на одном из производственных объектов Озерной горнорудной компании произошло возгорание. На месте работают пожарные… Пострадавших нет", - заявили в пресс-службе. Отмечается, что в кратчайшие сроки пожар будет локализован и потушен. Предварительные причины возгорания выясняются. Озерная горнорудная компания в Еравнинском районе Бурятии занимается комплексным освоением месторождений полиметаллических руд и производством цинкового и свинцово-серебряных концентратов.
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происшествия, россия, республика бурятия
Происшествия, Россия, Республика Бурятия
В Бурятии на производственном объекте ГОК "Озерный" произошел пожар

В Бурятии на объекте ГОК "Озерный" произошел пожар, пострадавших нет

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 8 ноя – РИА Новости. Пожар произошел на одном из производственных объектов ГОК "Озерный" в Еравнинском районе Бурятии, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе компании Озерное (Озерная горнорудная компания).
"В Еравнинском районе Бурятии на одном из производственных объектов Озерной горнорудной компании произошло возгорание. На месте работают пожарные… Пострадавших нет", - заявили в пресс-службе.
Отмечается, что в кратчайшие сроки пожар будет локализован и потушен. Предварительные причины возгорания выясняются.
Озерная горнорудная компания в Еравнинском районе Бурятии занимается комплексным освоением месторождений полиметаллических руд и производством цинкового и свинцово-серебряных концентратов.
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