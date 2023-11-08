https://ria.ru/20231108/postavki-1908056090.html
США отказали в экспортных привилегиях трем фирмам за поставки в Россию
США отказали в экспортных привилегиях трем фирмам за поставки в Россию - РИА Новости, 08.11.2023
США отказали в экспортных привилегиях трем фирмам за поставки в Россию
Министерство торговли США ввело экспортные ограничения в отношении трех компаний и семи юридических лиц, обвиняемых в поставках подсанкционной продукции в... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T03:02
2023-11-08T03:02
2023-11-08T03:02
сша
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601678820_0:167:2040:1315_1920x0_80_0_0_c8b3d13bd5c6a210a9e22b974ee11b39.jpg
ВАШИНГТОН, 8 ноя – РИА Новости. Министерство торговли США ввело экспортные ограничения в отношении трех компаний и семи юридических лиц, обвиняемых в поставках подсанкционной продукции в Россию, сказано в ордере. Американские власти сроком на 180 дней отказывают в экспортных привилегиях Николаю Гольцеву, Салимджону Насриддинову, Кристине Пузыревой, Владимиру Бочкареву, Павлу Черникову, Екатерине Ветошкиной, Олегу Зенченко, зарегистрированным в США фирмам SH Brothers Group и SN Electronics, а также компании из ОАЭ Suntronic F.Z.E. Упомянутые в ордере физические лица, живущие в США, Канаде и РФ, обвиняются в сговоре с целью экспорта из Соединенных Штатов в Россию электроники двойного назначения на миллионы долларов без соответствующих лицензий через упомянутые в ордере юридические лица.
https://ria.ru/20231108/ssha-1908053040.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601678820_153:115:2040:1530_1920x0_80_0_0_b58d555d48259a7706bd0883f76c4f75.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, в мире
США отказали в экспортных привилегиях трем фирмам за поставки в Россию
Минторг США отказало в экспортных привилегиях трем фирмам за поставки в Россию