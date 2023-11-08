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США отказали в экспортных привилегиях трем фирмам за поставки в Россию - РИА Новости, 08.11.2023
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03:02 08.11.2023
https://ria.ru/20231108/postavki-1908056090.html
США отказали в экспортных привилегиях трем фирмам за поставки в Россию
США отказали в экспортных привилегиях трем фирмам за поставки в Россию - РИА Новости, 08.11.2023
США отказали в экспортных привилегиях трем фирмам за поставки в Россию
Министерство торговли США ввело экспортные ограничения в отношении трех компаний и семи юридических лиц, обвиняемых в поставках подсанкционной продукции в... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T03:02
2023-11-08T03:02
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ВАШИНГТОН, 8 ноя – РИА Новости. Министерство торговли США ввело экспортные ограничения в отношении трех компаний и семи юридических лиц, обвиняемых в поставках подсанкционной продукции в Россию, сказано в ордере. Американские власти сроком на 180 дней отказывают в экспортных привилегиях Николаю Гольцеву, Салимджону Насриддинову, Кристине Пузыревой, Владимиру Бочкареву, Павлу Черникову, Екатерине Ветошкиной, Олегу Зенченко, зарегистрированным в США фирмам SH Brothers Group и SN Electronics, а также компании из ОАЭ Suntronic F.Z.E. Упомянутые в ордере физические лица, живущие в США, Канаде и РФ, обвиняются в сговоре с целью экспорта из Соединенных Штатов в Россию электроники двойного назначения на миллионы долларов без соответствующих лицензий через упомянутые в ордере юридические лица.
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США, Россия, В мире
США отказали в экспортных привилегиях трем фирмам за поставки в Россию

Минторг США отказало в экспортных привилегиях трем фирмам за поставки в Россию

© Фото : U.S. Department of CommerceЗдание Министерства торговли США в Вашингтоне
Здание Министерства торговли США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© Фото : U.S. Department of Commerce
Здание Министерства торговли США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 ноя – РИА Новости. Министерство торговли США ввело экспортные ограничения в отношении трех компаний и семи юридических лиц, обвиняемых в поставках подсанкционной продукции в Россию, сказано в ордере.
Американские власти сроком на 180 дней отказывают в экспортных привилегиях Николаю Гольцеву, Салимджону Насриддинову, Кристине Пузыревой, Владимиру Бочкареву, Павлу Черникову, Екатерине Ветошкиной, Олегу Зенченко, зарегистрированным в США фирмам SH Brothers Group и SN Electronics, а также компании из ОАЭ Suntronic F.Z.E.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
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Упомянутые в ордере физические лица, живущие в США, Канаде и РФ, обвиняются в сговоре с целью экспорта из Соединенных Штатов в Россию электроники двойного назначения на миллионы долларов без соответствующих лицензий через упомянутые в ордере юридические лица.
 
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