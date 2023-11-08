https://ria.ru/20231108/postavki-1908056090.html

США отказали в экспортных привилегиях трем фирмам за поставки в Россию

США отказали в экспортных привилегиях трем фирмам за поставки в Россию - РИА Новости, 08.11.2023

США отказали в экспортных привилегиях трем фирмам за поставки в Россию

Министерство торговли США ввело экспортные ограничения в отношении трех компаний и семи юридических лиц, обвиняемых в поставках подсанкционной продукции в... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T03:02

2023-11-08T03:02

2023-11-08T03:02

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ВАШИНГТОН, 8 ноя – РИА Новости. Министерство торговли США ввело экспортные ограничения в отношении трех компаний и семи юридических лиц, обвиняемых в поставках подсанкционной продукции в Россию, сказано в ордере. Американские власти сроком на 180 дней отказывают в экспортных привилегиях Николаю Гольцеву, Салимджону Насриддинову, Кристине Пузыревой, Владимиру Бочкареву, Павлу Черникову, Екатерине Ветошкиной, Олегу Зенченко, зарегистрированным в США фирмам SH Brothers Group и SN Electronics, а также компании из ОАЭ Suntronic F.Z.E. Упомянутые в ордере физические лица, живущие в США, Канаде и РФ, обвиняются в сговоре с целью экспорта из Соединенных Штатов в Россию электроники двойного назначения на миллионы долларов без соответствующих лицензий через упомянутые в ордере юридические лица.

https://ria.ru/20231108/ssha-1908053040.html

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