Посольство России назвало слова Госдепа о дезинформации Москвы голословными
Посольство назвало слова госдепа о кампании России по дезинформации голословными
© AP Photo / Carolyn KasterПосольство России в Вашингтоне
© AP Photo / Carolyn Kaster
Посольство России в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Заявления американского госдепартамента о российской медийной кампании в Латинской Америке, якобы направленной на распространение дезинформации, являются голословными, сообщили в посольстве РФ в Вашингтоне.
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"Администрация США вновь голословно обвиняет Россию во всех грехах. Приписывает нам использование излюбленного ею метода - вмешательство во внутриполитические процессы независимых государств", - сообщили в посольстве.
В дипмиссии подчеркнули, что Соединенные Штаты теряют популярность, в том числе, в регионе Латинской Америке, из-за "неоколониальных устремлений и попыток навязать свою волю другим".
"В формирующемся многополярном мире страны Глобального Юга ориентируются на собственные национальные интересы", - добавили в посольстве и отметили, что все больше правительств в Западном полушарии заинтересованы в плодотворном сотрудничестве с Россией, в частности, "в области донесения объективной информации до общественности".
Во вторник госдепартамент США, не приведя доказательств, заявил, что российские компании "Агентство социального проектирования", "Структура" и Институт развития интернета (ИРИ) проводят якобы "финансируемую российским правительством" медийную кампанию по дезинформации в Латинской Америке.
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. В марте глава Южного командования Пентагона Лора Ричардсон запросила у конгресса дополнительные средства на борьбу с российскими СМИ, указав на успехи агентства Sputnik и телеканала RT в Латинской Америке, которые "подрывают доверие" к США.
Евросоюз 2 марта прошлого года запретил распространение сигнала и контента RT и Sputnik на фоне российской операции по демилитаризации Украины. Глава МИД РФ Сергей Лавров указывал, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм о свободе прессы из-за притеснения русскоязычных изданий. Глава Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьеррес отмечал, что запрет российских СМИ в ЕС, в том числе RT и Sputnik, "создал опасный прецедент, который несёт угрозу для свободы прессы".
РФ не раз отвергала обвинения Запада во вмешательстве в дела других государств, называя их голословными. В постпредстве РФ при ООН в октябре отмечали, что Запад продолжает подавлять альтернативные источники информации, а против России развязана полномасштабная комплексная информационная кампания. Как указывал пресс-секретарь постпредства РФ при ООН Федор Стржижовский на заседании Четвертого комитета ГА ООН, суть информационной атаки на Россию, с одной стороны, заключается в бескомпромиссном навязывании мировому сообществу исключительно однобокой, прозападной, интерпретации событий в мире, а с другой, – в тоталитарном подавлении любых источников информации, альтернативной неолиберальному мейнстриму. Дипломат отмечал, что подавление инакомыслия осуществляется под лживыми предлогами заботы об информационной безопасности и борьбе с "дезинформацией". По его словам, за последние несколько месяцев в странах "продвинутых демократий" был зафиксирован целый ряд инцидентов, связанных с грубыми нарушениями их международных обязательств в сфере защиты прав журналистов и обеспечения плюрализма СМИ.