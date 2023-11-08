https://ria.ru/20231108/posolstvo-1908057239.html

Посольство России назвало слова Госдепа о дезинформации Москвы голословными

Посольство России назвало слова Госдепа о дезинформации Москвы голословными - РИА Новости, 08.11.2023

Посольство России назвало слова Госдепа о дезинформации Москвы голословными

Заявления американского госдепартамента о российской медийной кампании в Латинской Америке, якобы направленной на распространение дезинформации, являются... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T03:57

2023-11-08T03:57

2023-11-08T04:30

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ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Заявления американского госдепартамента о российской медийной кампании в Латинской Америке, якобы направленной на распространение дезинформации, являются голословными, сообщили в посольстве РФ в Вашингтоне. "Администрация США вновь голословно обвиняет Россию во всех грехах. Приписывает нам использование излюбленного ею метода - вмешательство во внутриполитические процессы независимых государств", - сообщили в посольстве. В дипмиссии подчеркнули, что Соединенные Штаты теряют популярность, в том числе, в регионе Латинской Америке, из-за "неоколониальных устремлений и попыток навязать свою волю другим". "В формирующемся многополярном мире страны Глобального Юга ориентируются на собственные национальные интересы", - добавили в посольстве и отметили, что все больше правительств в Западном полушарии заинтересованы в плодотворном сотрудничестве с Россией, в частности, "в области донесения объективной информации до общественности". Во вторник госдепартамент США, не приведя доказательств, заявил, что российские компании "Агентство социального проектирования", "Структура" и Институт развития интернета (ИРИ) проводят якобы "финансируемую российским правительством" медийную кампанию по дезинформации в Латинской Америке. Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. В марте глава Южного командования Пентагона Лора Ричардсон запросила у конгресса дополнительные средства на борьбу с российскими СМИ, указав на успехи агентства Sputnik и телеканала RT в Латинской Америке, которые "подрывают доверие" к США. Евросоюз 2 марта прошлого года запретил распространение сигнала и контента RT и Sputnik на фоне российской операции по демилитаризации Украины. Глава МИД РФ Сергей Лавров указывал, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм о свободе прессы из-за притеснения русскоязычных изданий. Глава Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьеррес отмечал, что запрет российских СМИ в ЕС, в том числе RT и Sputnik, "создал опасный прецедент, который несёт угрозу для свободы прессы". РФ не раз отвергала обвинения Запада во вмешательстве в дела других государств, называя их голословными. В постпредстве РФ при ООН в октябре отмечали, что Запад продолжает подавлять альтернативные источники информации, а против России развязана полномасштабная комплексная информационная кампания. Как указывал пресс-секретарь постпредства РФ при ООН Федор Стржижовский на заседании Четвертого комитета ГА ООН, суть информационной атаки на Россию, с одной стороны, заключается в бескомпромиссном навязывании мировому сообществу исключительно однобокой, прозападной, интерпретации событий в мире, а с другой, – в тоталитарном подавлении любых источников информации, альтернативной неолиберальному мейнстриму. Дипломат отмечал, что подавление инакомыслия осуществляется под лживыми предлогами заботы об информационной безопасности и борьбе с "дезинформацией". По его словам, за последние несколько месяцев в странах "продвинутых демократий" был зафиксирован целый ряд инцидентов, связанных с грубыми нарушениями их международных обязательств в сфере защиты прав журналистов и обеспечения плюрализма СМИ.

https://ria.ru/20231108/rossiya-1908055931.html

https://ria.ru/20231108/postavki-1908056090.html

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в мире, россия, сша, министерство обороны сша, европарламент