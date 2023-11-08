https://ria.ru/20231108/politika-1907971343.html

Миссия выполнима: Запад превратил исламский мир в своего врага

Миссия выполнима: Запад превратил исламский мир в своего врага - РИА Новости, 08.11.2023

Миссия выполнима: Запад превратил исламский мир в своего врага

В Израиле и секторе Газа произошли одна за одной две катастрофы: нападение ХАМАС на еврейское государство — с многочисленными жертвами среди мирного населения,... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T08:00

2023-11-08T08:00

2023-11-08T08:00

аналитика

израиль

европа

сектор газа

хамас

салман ибн абдул-азиз аль сауд

россия

африка

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В Израиле и секторе Газа произошли одна за одной две катастрофы: нападение ХАМАС на еврейское государство — с многочисленными жертвами среди мирного населения, взятиями заложников — и ответные удары Израиля по сектору Газа, многократно превосходящие по жестокости, числу жертв среди гражданского населения, прежде всего женщин и детей. Наземная операция ЦАХАЛ сделала ситуацию еще более катастрофической, а количество погибших людей — в том числе детей, женщин и стариков — возросло до немыслимых размеров.И то и другое является грубейшим нарушением естественных прав людей, преступлением против человечности и не может иметь никакого оправдания. Но при этом применяемые Израилем принципы lex talionis ("око за око") привели к настоящему масштабному геноциду населения сектора Газа, которое и без того вынуждено было жить в чудовищных условиях концентрационного лагеря. ХАМАС совершило акт терроризма, Израиль ответил на это актом полномасштабного геноцида. И те и другие поставили себя вне рамок права и приемлемых гуманных методов решения политических противоречий.Но дальше начинается геополитика. Хотя масштаб преступления Израиля намного больше, оценка происходящего в секторе Газа зависит не от этого, а от более глубоких геополитических закономерностей. Рассмотрим их в отрыве от моральной стороны проблемы.Существующий миропорядок является переходным. Сегодня наблюдается переход от однополярного мира (сложившегося после краха СССР и демонтажа советского лагеря) к многополярному. Полюса многополярного мира уже вырисовываются довольно отчетливо. Это Россия, Китай, исламский мир, Индия, на подходе Африка и Латинская Америка. По сути, это целые самостоятельные цивилизации. Основные из них представлены в БРИКС, которое — особенно после саммита 2023 года в Йоханнесбурге — объединяет все эти цивилизации (вступление Саудовской Аравии, Ирана и Египта обозначает присутствие ключевых стран исламского мира, Эфиопия усиливает фактор Африки, а Аргентина дополняет ядро стран Южной Америки). Многополярный мир с каждым днем усиливает свои позиции. Западная гегемония слабеет.Однако глобалистское руководство Запада, и прежде всего США, стремится любой ценой сохранить однополярность, настоять на своем полномасштабном военном, политическом, экономическом, культурном, идеологическом доминировании. Это — главное противоречие нашей эпохи: эскалация противостояния однополярности и многополярности. В этом контексте и следует рассматривать основные конфликты и процессы мировой политики.Именно стремлением ослабить суверенную Россию как вновь утверждающий себя независимый полюс и объясняется конфликт на Украине.При этом наша страна прекрасно осознает, что не может быть одним из двух полюсов, как было во времена СССР. Новые цивилизации поднимают голову — и Россия видит в них союзников и партнеров по настоящей и равноправной многополярности. В мире это еще не осознали, но постепенно многополярное сознание растет и укрепляется.То же касается и проблемы Тайваня, которая могла бы стать (и когда-то станет) следующей линией фронта между однополярностью и многополярностью — на сей раз в зоне Тихого океана.Но события в Израиле, атака ХАМАС и ответный геноцид палестинцев со стороны Израиля открыли иную линию фронта. Теперь Запад через безоговорочную и одностороннюю, пристрастную (так же как и на Украине) поддержку Израиля, несмотря на вопиющий характер преступлений ЦАХАЛ против мирного населения сектора Газа, вступил в фазу конфронтации со всем исламским миром. Так на первый план выдвинулся еще один полюс — исламский. Перед лицом того, что Израиль творит в секторе Газа, да и на остальных палестинских территориях, и с учетом прежних несправедливостей в отношении населения Палестины, загнанного в гетто и резервации на своей земле, исламский мир не может не осознать своего единства.Палестинское дело объединяет сегодня и суннитов, и шиитов, и турок, и иранцев, и противоположные стороны внутренних конфликтов в Йемене, Сирии, Ираке или Ливии. Оно напрямую касается мусульман Пакистана и Индонезии, Малайзии и Бангладеш. Оно не оставляет безучастными мусульман, живущих в США и Европе, в России или в Африке. И конечно, палестинцы Газы и Западного берега реки Иордан, несмотря на политические различия, сегодня едины в борьбе за свое достоинство.В последние десятилетия США удавалось сгладить консолидацию мусульман вокруг палестинского вопроса, разделить их на группы, силой и хитростью принудить к нормализации отношений с Израилем. Но вся эта политика за последний месяц разлетелась вдребезги. Однозначная поддержка Израиля и даже после того, что он уже осуществил в секторе Газа на глазах у всего человечества, заставляет исламский мир переступить через внутренние противоречия и вступить в прямую конфронтацию с Западом.Израиль, как и Украина, — это лишь прокси западной гегемонии, самонадеянные и жестокие, не гнушающиеся никакими преступлениями, расистскими речами и деяниями, но не в них проблема. Они лишь инструменты большой геополитики — геополитики однополярного мира. Именно это недавно прямо обозначил президент России, когда говорил про пауков, ткущих всемирную паутину вражды и раздоров. Он имел в виду именно глобалистов и их колонизаторскую тактику "разделяй и властвуй". Но если мы понимаем суть стратегии тех, кто отчаянно в агонии пытается спасти однополярный мир и западную гегемонию, мы можем осознано построить альтернативную модель противостояния ей, а также уверенно и сообща идти к созданию многополярного мира.Конфликт в секторе Газа (и шире — в Палестине в целом) — это прямой вызов, брошенный всему исламскому миру, исламской цивилизации. Не какому-то отдельному народу — и даже не всем арабам. Запад, по сути, вступил в войну с исламом как таковым. Это прекрасно понимают почти все лидеры: от Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда до Эрдогана, от аятоллы Хаменеи до руководства Пакистана, от Туниса до Бахрейна, от салафитов и ваххабитов до шиитов и суфиев. Политические противники в самой Палестине, в Сирии, Ливии, Ливане, шииты и сунниты сейчас должны отстоять свое достоинство, доказать, что мусульмане — это самостоятельная суверенная цивилизация, которая не позволит так с ней обращаться.Эрдоган пригрозил Западу джихадом и вспомнил про Крестовые походы. Это очень неудачное сравнение. Современный глобалистский Запад не имеет вообще ничего общего с христианской цивилизацией. Уже много столетий назад Запад разорвал связи с христианской культурой, встал на сторону материализма, атеизма, индивидуализма. Христианство не имеет ничего общего с материальной наукой, с социальной и экономической системой голой наживы, с легализацией извращений и провозглашением патологии нормой, с готовностью перейти к постчеловеческому существованию. Современный Запад — явление антихристианское, и никакого креста он с собой и на себе не несет. Израиль — государство иудейское и светское, западное, и он тем более ничего общего с христианством не имеет. Поэтому если мусульманский мир и столкнется с Западом, то не как с цивилизацией Христа, а как с цивилизацией Антихриста, Даджжала.

https://ria.ru/20231107/palestintsy-1907968369.html

https://ria.ru/20231107/gaza-1907863780.html

https://ria.ru/20231107/smi-1907819931.html

https://ria.ru/20231107/gaza-1907802444.html

https://ria.ru/20231107/vostok-1907862800.html

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аналитика, израиль, европа, сектор газа, хамас, салман ибн абдул-азиз аль сауд, россия, африка, брикс