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В Москве в среду ожидают облачную погоду - РИА Новости, 08.11.2023
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07:53 08.11.2023
https://ria.ru/20231108/pogoda-1908067009.html
В Москве в среду ожидают облачную погоду
В Москве в среду ожидают облачную погоду - РИА Новости, 08.11.2023
В Москве в среду ожидают облачную погоду
Облачная погода, без осадков и до плюс 10 градусов ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T07:53
2023-11-08T07:53
общество
москва
евгений тишковец
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Облачная погода, без осадков и до плюс 10 градусов ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В Москве облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха днем в мегаполисе - плюс 8 - плюс 10 градусов, по области - плюс 6 - плюс 11 градусов", - рассказал он. Синоптик отметил, что ветер будет юго-западный, западный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 744 миллиметров ртутного столба. "В среду синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится влиянием слабовыраженного гребня антициклона с юга, благодаря чему вероятность осадков ожидается минимальная, из-за облаков неуверенно может выглянуть солнце, а температурный фон останется на 7-8 градусов выше положенной климатической нормы", - дополнил Тишковец.
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общество, москва, евгений тишковец
Общество, Москва, Евгений Тишковец
В Москве в среду ожидают облачную погоду

Тишковец: в Москве в среду ожидают облачную погоду, без осадков

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкДевушка гуляет осенью
Девушка гуляет осенью - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Облачная погода, без осадков и до плюс 10 градусов ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
«
"В Москве облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха днем в мегаполисе - плюс 8 - плюс 10 градусов, по области - плюс 6 - плюс 11 градусов", - рассказал он.
Синоптик отметил, что ветер будет юго-западный, западный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 744 миллиметров ртутного столба.
"В среду синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится влиянием слабовыраженного гребня антициклона с юга, благодаря чему вероятность осадков ожидается минимальная, из-за облаков неуверенно может выглянуть солнце, а температурный фон останется на 7-8 градусов выше положенной климатической нормы", - дополнил Тишковец.
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