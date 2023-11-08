https://ria.ru/20231108/pogoda-1908067009.html

В Москве в среду ожидают облачную погоду

В Москве в среду ожидают облачную погоду - РИА Новости, 08.11.2023

В Москве в среду ожидают облачную погоду

Облачная погода, без осадков и до плюс 10 градусов ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T07:53

2023-11-08T07:53

2023-11-08T07:53

общество

москва

евгений тишковец

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Облачная погода, без осадков и до плюс 10 градусов ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В Москве облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха днем в мегаполисе - плюс 8 - плюс 10 градусов, по области - плюс 6 - плюс 11 градусов", - рассказал он. Синоптик отметил, что ветер будет юго-западный, западный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 744 миллиметров ртутного столба. "В среду синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится влиянием слабовыраженного гребня антициклона с юга, благодаря чему вероятность осадков ожидается минимальная, из-за облаков неуверенно может выглянуть солнце, а температурный фон останется на 7-8 градусов выше положенной климатической нормы", - дополнил Тишковец.

https://ria.ru/20231108/dozhd-1908061105.html

москва

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общество, москва, евгений тишковец