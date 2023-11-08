https://ria.ru/20231108/platezhnye_servisy-1908243279.html

ВТБ рассказал о перспективе развития платежных сервисов

ВТБ рассказал о перспективе развития платежных сервисов - РИА Новости, 08.11.2023

ВТБ рассказал о перспективе развития платежных сервисов

Наиболее оптимальным для потребителя станет понятный универсальный платежный сервис, который сможет закрывать клиентские потребности в совершении транзакций как РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T19:01

2023-11-08T19:01

2023-11-08T19:01

втб

технологии

экономика

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Наиболее оптимальным для потребителя станет понятный универсальный платежный сервис, который сможет закрывать клиентские потребности в совершении транзакций как в онлайн, так и оффлайн каналах, считает член правления ВТБ Святослав Островский. Островский поделился прогнозами развития платежного рынка в рамках сессии "Платежи: слияние потребностей и технологий" на форуме Finopolis-2023. По его словам, внешние ограничения дали дополнительный стимул для банков и других организаций финансового сектора нарастить темпы разработки альтернативных решений для клиентов. Сегодня возможность бесконтактной оплаты обеспечивают Pay-сервисы, платежные стикеры и другие инструменты. Одним из самых динамично растущих является сервис оплаты по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП). "В перспективе ближайших лет большинство платежей будет совершаться с использованием платежного инструмента, который всегда "под рукой" клиента - QR, токены, NFC, биометрия и другие решения. Главное, чтобы для пользователя они не несли дополнительной нагрузки, а были нативно понятны и максимально удобны для использования во всех оффлайн и онлайн каналах оплаты", – привели слова Островского в пресс-службе ВТБ. Вместе с тем, для большего проникновения платежей по QR нужно предложить пользователям новые преимущества. "Бизнес уже мотивирован на выбор в пользу оплаты по QR-коду за счет более привлекательной экономики и сроков зачисления денежных средств. Теперь, чтобы сохранить и нарастить темпы роста спроса на QR, стоит задуматься о создании дополнительных преимуществ и выгоды для частных пользователей. Будущее - за универсальными платежными инструментами", - пояснил он. По данным пресс-службы ВТБ, доля клиентов банка, оплачивающих товары и услуги с использованием QR практически удвоилась с начала года - с 12% до 22%. В третьем квартале объем платежей с помощью QR превысил 51,8 миллиарда рублей, а число платежей с помощью этого сервиса выросло на 43% при рыночной динамике в 31%.

https://ria.ru/20230720/prilozheniya-1885341582.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

втб, технологии, экономика