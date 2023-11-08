https://ria.ru/20231108/patrushev-1908078384.html

Противостояние идеологий в мире перешло в острую фазу, заявил Патрушев

Противостояние идеологий в мире перешло в острую фазу, заявил Патрушев - РИА Новости, 08.11.2023

Противостояние идеологий в мире перешло в острую фазу, заявил Патрушев

Противостояние ценностей и идеологий в мире перешло в острую фазу, констатировал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T09:37

2023-11-08T09:37

2023-11-08T10:10

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Противостояние ценностей и идеологий в мире перешло в острую фазу, констатировал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "В острую фазу перешло противостояние ценностей и идеологий. Непрекращающиеся попытки коллективного Запада уничтожить цивилизационное многообразие, повсеместно внедрить неолиберальные идеологические установки и агрессивный индивидуализм под видом универсальных демократических ценностей вызывают растущее отторжение, особенно в тех странах, где сильны традиционные общественные и духовно-нравственные устои", - сказал Патрушев на встрече секретарей Совбезов стран СНГ в Москве. Закономерным следствием деструктивной политики США стало ухудшение ситуации в области глобальной безопасности, считает Патрушев. "Сегодня мы видим, как многие международные форматы, созданные для координации усилий мирового сообщества и предотвращения конфликтов, такие как ОБСЕ и Совет Европы, стремительно обесцениваются и теряют влияние. Политизированные подходы Вашингтона, Лондона и Брюсселя выхолостили и обессмыслили не только их деятельность, но и работу ряда органов системы ООН. Подорван международный режим контроля над вооружениями", - отметил он. "Во многом этому способствует отсутствие в ряде случаев единой позиции наших стран на международных площадках, недостаток взаимной поддержки", - указал секретарь Совбеза РФ. На Украине Запад всеми силами пытается поддерживать созданный им марионеточный режим, который является источником военных и террористических угроз, отметил Патрушев. "Особо подчеркну: продолжающееся накачивание Украины оружием, финансовая и политическая поддержка Киева – это шаги, прямо способствующие дальнейшей эскалации конфликта и напряженности. Впрочем, именно так США и их сателлиты поступали в последние девять лет. Они не только поддерживали киевский режим и закрывали глаза на творимые им беззакония, включая массовые убийства мирного населения, но и целенаправленно готовили его к боевым действиям против нашей страны", - сказал секретарь Совбеза РФ. Отсутствие успехов на поле боя вынуждает Киев все чаще прибегать к террористическим методам, включая атаки на гражданские объекты и критическую инфраструктуру. "Подобные действия предпринимались украинской стороной в отношении Ленинградской, Калининской и Курской АЭС", - сказал он. Патрушев напомнил, что 26 октября "один из украинских БПЛА попал в склад ядерных отходов на территории Курской АЭС, а два других – в комплекс ее административных зданий". "В контексте Украины хочу особо остановиться на проблематике биологической защиты и обеспечения биобезопасности. Мы регулярно получаем сведения об опасных экспериментах, проводимых на постсоветском пространстве западными странами – в первую очередь, американцами. Подчеркну: речь идет о деятельности, не соответствующей обязательствам по нераспространению биологического оружия. В том числе – о разработке средств и технологий, которые представляют угрозу существованию всего человечества. Моделируются биологические атаки, к разработкам привлекается искусственный интеллект", - добавил Патрушев. Россия неоднократно ставила эти вопросы в международных форматах, включая ООН, однако внятных ответов от Вашингтона так и не последовало, отметил он.

https://ria.ru/20231108/moldaviya-1908076261.html

https://ria.ru/20231108/oruzhie-1908075747.html

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общество, россия, украина, сша, николай патрушев, оон, курская аэс, снг