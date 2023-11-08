https://ria.ru/20231108/osmotr-1908267006.html

Более 1,3 миллиона человек в новых регионах прошли профилактические осмотры

Более 1,3 миллиона человек в новых регионах прошли профилактические осмотры - РИА Новости, 08.11.2023

Более 1,3 миллиона человек в новых регионах прошли профилактические осмотры

Более 1,3 миллиона человек в новых регионах прошли профилактические осмотры для выявления заболеваний, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T21:12

2023-11-08T21:12

2023-11-08T21:12

общество

россия

михаил мурашко

владимир путин

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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Более 1,3 миллиона человек в новых регионах прошли профилактические осмотры для выявления заболеваний, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "По вашему поручению проводим профилактические медицинские осмотры… сегодня уже 1 миллион 375 тысяч жителей новых субъектов взрослого населения прошли осмотры для выявления заболеваний", - сказал Мурашко на совещании президента РФ с членами правительства. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что диспансеризация детей в новых регионах прошла организованно и дает хорошие результаты, надо провести и диспансеризацию взрослого населения.

https://ria.ru/20231108/infrastruktura-1908265686.html

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общество, россия, михаил мурашко, владимир путин