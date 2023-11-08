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Более 1,3 миллиона человек в новых регионах прошли профилактические осмотры - РИА Новости, 08.11.2023
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21:12 08.11.2023
https://ria.ru/20231108/osmotr-1908267006.html
Более 1,3 миллиона человек в новых регионах прошли профилактические осмотры
Более 1,3 миллиона человек в новых регионах прошли профилактические осмотры - РИА Новости, 08.11.2023
Более 1,3 миллиона человек в новых регионах прошли профилактические осмотры
Более 1,3 миллиона человек в новых регионах прошли профилактические осмотры для выявления заболеваний, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T21:12
2023-11-08T21:12
общество
россия
михаил мурашко
владимир путин
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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Более 1,3 миллиона человек в новых регионах прошли профилактические осмотры для выявления заболеваний, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "По вашему поручению проводим профилактические медицинские осмотры… сегодня уже 1 миллион 375 тысяч жителей новых субъектов взрослого населения прошли осмотры для выявления заболеваний", - сказал Мурашко на совещании президента РФ с членами правительства. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что диспансеризация детей в новых регионах прошла организованно и дает хорошие результаты, надо провести и диспансеризацию взрослого населения.
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общество, россия, михаил мурашко, владимир путин
Общество, Россия, Михаил Мурашко, Владимир Путин
Более 1,3 миллиона человек в новых регионах прошли профилактические осмотры

Мурашко: более миллиона человек в новых регионах прошли профилактические осмотры

© iStock.com / stefanamerДевушка на приеме у врача
Девушка на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© iStock.com / stefanamer
Девушка на приеме у врача. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Более 1,3 миллиона человек в новых регионах прошли профилактические осмотры для выявления заболеваний, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"По вашему поручению проводим профилактические медицинские осмотры… сегодня уже 1 миллион 375 тысяч жителей новых субъектов взрослого населения прошли осмотры для выявления заболеваний", - сказал Мурашко на совещании президента РФ с членами правительства.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что диспансеризация детей в новых регионах прошла организованно и дает хорошие результаты, надо провести и диспансеризацию взрослого населения.
Медицинские работники в Центре амбулаторной онкологической помощи - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
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ОбществоРоссияМихаил МурашкоВладимир Путин
 
 
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