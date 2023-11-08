https://ria.ru/20231108/oruzhie-1908075747.html

Действия США повышают риск применения ядерного оружия, заявил Патрушев

Действия США повышают риск применения ядерного оружия, заявил Патрушев - РИА Новости, 08.11.2023

Действия США повышают риск применения ядерного оружия, заявил Патрушев

Деструктивные действия США повышают риск применения ядерного, химического и биологического оружия, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T09:20

2023-11-08T09:20

2023-11-08T09:21

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Деструктивные действия США повышают риск применения ядерного, химического и биологического оружия, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Закономерным следствием деструктивной политики США стало ухудшение ситуации в области глобальной безопасности. Их безответственные действия не только способствуют обострению старых и появлению новых кризисов, но и препятствуют мирному урегулированию конфликтов, что мы сегодня можем наблюдать на Ближнем Востоке", - констатировал Патрушев на открытии встречи секретарей совбезов стран СНГ в Москве. "Более того, они стимулируют рост общих угроз и вызовов, включая терроризм, наркотрафик, транснациональную организованную преступность. Повышается риск применения ядерного, химического и биологического оружия. Ускоренными темпами осуществляется милитаризация космоса и киберпространства", - предупредил Патрушев.

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Ольга Фомченкова

сша, россия, николай патрушев, снг, в мире