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Действия США повышают риск применения ядерного оружия, заявил Патрушев
Действия США повышают риск применения ядерного оружия, заявил Патрушев - РИА Новости, 08.11.2023
Действия США повышают риск применения ядерного оружия, заявил Патрушев
Деструктивные действия США повышают риск применения ядерного, химического и биологического оружия, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T09:20
2023-11-08T09:20
2023-11-08T09:21
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Деструктивные действия США повышают риск применения ядерного, химического и биологического оружия, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Закономерным следствием деструктивной политики США стало ухудшение ситуации в области глобальной безопасности. Их безответственные действия не только способствуют обострению старых и появлению новых кризисов, но и препятствуют мирному урегулированию конфликтов, что мы сегодня можем наблюдать на Ближнем Востоке", - констатировал Патрушев на открытии встречи секретарей совбезов стран СНГ в Москве. "Более того, они стимулируют рост общих угроз и вызовов, включая терроризм, наркотрафик, транснациональную организованную преступность. Повышается риск применения ядерного, химического и биологического оружия. Ускоренными темпами осуществляется милитаризация космоса и киберпространства", - предупредил Патрушев.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, николай патрушев, снг, в мире
США, Россия, Николай Патрушев, СНГ, В мире
Действия США повышают риск применения ядерного оружия, заявил Патрушев
Патрушев: деструктивные действия США повышают риск применения ядерного оружия
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Деструктивные действия США повышают риск применения ядерного, химического и биологического оружия, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Закономерным следствием деструктивной политики США стало ухудшение ситуации в области глобальной безопасности. Их безответственные действия не только способствуют обострению старых и появлению новых кризисов, но и препятствуют мирному урегулированию конфликтов, что мы сегодня можем наблюдать на Ближнем Востоке", - констатировал Патрушев на открытии встречи секретарей совбезов стран СНГ
в Москве
.
"Более того, они стимулируют рост общих угроз и вызовов, включая терроризм, наркотрафик, транснациональную организованную преступность. Повышается риск применения ядерного, химического и биологического оружия. Ускоренными темпами осуществляется милитаризация космоса и киберпространства", - предупредил Патрушев.
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