https://ria.ru/20231108/onkopreparaty-1908257662.html
Доля отечественных онкопрепаратов в госзакупках приближается к 70 процентам
Доля отечественных онкопрепаратов в госзакупках приближается к 70 процентам - РИА Новости, 08.11.2023
Доля отечественных онкопрепаратов в госзакупках приближается к 70 процентам
Доля отечественных онкопрепаратов в госзакупках приближается к 70%, их отпускная цена зачастую в 1,5-2 раза ниже импортных, что позволяет Минздраву закупить... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T20:17
2023-11-08T20:17
2023-11-08T20:27
денис мантуров
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/13/1784229441_0:80:3125:1838_1920x0_80_0_0_0db38d7d6b8564f6ca1978e392c7fcb6.jpg
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Доля отечественных онкопрепаратов в госзакупках приближается к 70%, их отпускная цена зачастую в 1,5-2 раза ниже импортных, что позволяет Минздраву закупить большие объемы необходимой продукции, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."Доля отечественных онкопрепаратов в госзакупках в натуральном выражении уже приближается к 70%. Хотел бы отметить, что зачастую отпускная цена российских аналогов в полтора-два раза ниже, чем у импортных. Это позволяет Минздраву закупить большие объемы препаратов", - отметил он на совещании президента с правительством.К примеру, по словам Мантурова, благодаря выпускаемым компаниями "Биокад", "Фармасинтез" и "Биохимик" аналогам леналидомида экономия может достигнуть 3 миллиардов рублей в год. "Этот эффект будет ещё более ощутимым по мере дальнейшего замещения импортных лекарств отечественными. Необходимый задел для этого имеется", - отметил вице-премьер.
https://ria.ru/20231026/preparaty-1905471507.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/13/1784229441_396:0:3125:2047_1920x0_80_0_0_3aba2ee67222eeb25b320068a7e9cd7b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
денис мантуров, экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Денис Мантуров, Экономика, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Доля отечественных онкопрепаратов в госзакупках приближается к 70 процентам
Мантуров: доля отечественных онкопрепаратов в госзакупках приближается к 70%
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Доля отечественных онкопрепаратов в госзакупках приближается к 70%, их отпускная цена зачастую в 1,5-2 раза ниже импортных, что позволяет Минздраву закупить большие объемы необходимой продукции, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Доля отечественных онкопрепаратов в госзакупках в натуральном выражении уже приближается к 70%. Хотел бы отметить, что зачастую отпускная цена российских аналогов в полтора-два раза ниже, чем у импортных. Это позволяет Минздраву закупить большие объемы препаратов", - отметил он на совещании президента с правительством.
К примеру, по словам Мантурова, благодаря выпускаемым компаниями "Биокад", "Фармасинтез" и "Биохимик" аналогам леналидомида экономия может достигнуть 3 миллиардов рублей в год. "Этот эффект будет ещё более ощутимым по мере дальнейшего замещения импортных лекарств отечественными. Необходимый задел для этого имеется", - отметил вице-премьер.
Мурашко рассказал о ситуации с ценами на препараты против рака в России