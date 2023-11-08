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Доля отечественных онкопрепаратов в госзакупках приближается к 70 процентам - РИА Новости, 08.11.2023
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20:17 08.11.2023 (обновлено: 20:27 08.11.2023)
https://ria.ru/20231108/onkopreparaty-1908257662.html
Доля отечественных онкопрепаратов в госзакупках приближается к 70 процентам
Доля отечественных онкопрепаратов в госзакупках приближается к 70 процентам - РИА Новости, 08.11.2023
Доля отечественных онкопрепаратов в госзакупках приближается к 70 процентам
Доля отечественных онкопрепаратов в госзакупках приближается к 70%, их отпускная цена зачастую в 1,5-2 раза ниже импортных, что позволяет Минздраву закупить... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T20:17
2023-11-08T20:27
денис мантуров
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Доля отечественных онкопрепаратов в госзакупках приближается к 70%, их отпускная цена зачастую в 1,5-2 раза ниже импортных, что позволяет Минздраву закупить большие объемы необходимой продукции, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."Доля отечественных онкопрепаратов в госзакупках в натуральном выражении уже приближается к 70%. Хотел бы отметить, что зачастую отпускная цена российских аналогов в полтора-два раза ниже, чем у импортных. Это позволяет Минздраву закупить большие объемы препаратов", - отметил он на совещании президента с правительством.К примеру, по словам Мантурова, благодаря выпускаемым компаниями "Биокад", "Фармасинтез" и "Биохимик" аналогам леналидомида экономия может достигнуть 3 миллиардов рублей в год. "Этот эффект будет ещё более ощутимым по мере дальнейшего замещения импортных лекарств отечественными. Необходимый задел для этого имеется", - отметил вице-премьер.
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денис мантуров, экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Денис Мантуров, Экономика, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Доля отечественных онкопрепаратов в госзакупках приближается к 70 процентам

Мантуров: доля отечественных онкопрепаратов в госзакупках приближается к 70%

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЦех по изготовлению таблетированных лекарственных препаратов
Цех по изготовлению таблетированных лекарственных препаратов - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Цех по изготовлению таблетированных лекарственных препаратов. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Доля отечественных онкопрепаратов в госзакупках приближается к 70%, их отпускная цена зачастую в 1,5-2 раза ниже импортных, что позволяет Минздраву закупить большие объемы необходимой продукции, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Доля отечественных онкопрепаратов в госзакупках в натуральном выражении уже приближается к 70%. Хотел бы отметить, что зачастую отпускная цена российских аналогов в полтора-два раза ниже, чем у импортных. Это позволяет Минздраву закупить большие объемы препаратов", - отметил он на совещании президента с правительством.
К примеру, по словам Мантурова, благодаря выпускаемым компаниями "Биокад", "Фармасинтез" и "Биохимик" аналогам леналидомида экономия может достигнуть 3 миллиардов рублей в год. "Этот эффект будет ещё более ощутимым по мере дальнейшего замещения импортных лекарств отечественными. Необходимый задел для этого имеется", - отметил вице-премьер.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
Мурашко рассказал о ситуации с ценами на препараты против рака в России
26 октября, 18:38
 
Денис МантуровЭкономикаРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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