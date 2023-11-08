https://ria.ru/20231108/onkopreparaty-1908257662.html

Доля отечественных онкопрепаратов в госзакупках приближается к 70 процентам

Доля отечественных онкопрепаратов в госзакупках приближается к 70 процентам - РИА Новости, 08.11.2023

Доля отечественных онкопрепаратов в госзакупках приближается к 70 процентам

Доля отечественных онкопрепаратов в госзакупках приближается к 70%, их отпускная цена зачастую в 1,5-2 раза ниже импортных, что позволяет Минздраву закупить... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T20:17

2023-11-08T20:17

2023-11-08T20:27

денис мантуров

экономика

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/13/1784229441_0:80:3125:1838_1920x0_80_0_0_0db38d7d6b8564f6ca1978e392c7fcb6.jpg

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Доля отечественных онкопрепаратов в госзакупках приближается к 70%, их отпускная цена зачастую в 1,5-2 раза ниже импортных, что позволяет Минздраву закупить большие объемы необходимой продукции, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."Доля отечественных онкопрепаратов в госзакупках в натуральном выражении уже приближается к 70%. Хотел бы отметить, что зачастую отпускная цена российских аналогов в полтора-два раза ниже, чем у импортных. Это позволяет Минздраву закупить большие объемы препаратов", - отметил он на совещании президента с правительством.К примеру, по словам Мантурова, благодаря выпускаемым компаниями "Биокад", "Фармасинтез" и "Биохимик" аналогам леналидомида экономия может достигнуть 3 миллиардов рублей в год. "Этот эффект будет ещё более ощутимым по мере дальнейшего замещения импортных лекарств отечественными. Необходимый задел для этого имеется", - отметил вице-премьер.

https://ria.ru/20231026/preparaty-1905471507.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

денис мантуров, экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)